Как использовать PR для продвижения бухгалтерского онлайн-сервиса — чтобы не тратить сотни тысяч на рекламу

И если ваш онлайн-сервис по бухгалтерии — даже крутой, полезный, адекватный — это вообще не гарантия, что о нём узнают. Потому что у всех — видимость, лендинги, маркетинг. У кого-то даже рекламный бюджет жирнее, чем фонд оплаты труда.

Что делать? Использовать PR. Не пиар ради «засветиться», а PR как канал роста и входящих обращений — без сливов бюджета и с пользой на годы вперёд.

Рассказываю, как бухгалтерскому онлайн-сервису выстраивать PR, который будет давать доверие, охваты и «приходы», а не просто лайки.