Как использовать PR для продвижения бухгалтерского онлайн-сервиса — чтобы не тратить сотни тысяч на рекламу

И если ваш онлайн-сервис по бухгалтерии — даже крутой, полезный, адекватный — это вообще не гарантия, что о нём узнают. Потому что у всех — видимость, лендинги, маркетинг. У кого-то даже рекламный бюджет жирнее, чем фонд оплаты труда.
Что делать? Использовать PR. Не пиар ради «засветиться», а PR как канал роста и входящих обращений — без сливов бюджета и с пользой на годы вперёд.
Рассказываю, как бухгалтерскому онлайн-сервису выстраивать PR, который будет давать доверие, охваты и «приходы», а не просто лайки.
📌 PR — это не реклама. Это доверие
Если реклама говорит:
👉 «Мы лучшие, купи» —
то PR говорит:
👉 «Вот эксперт, вот проблема, вот решение. Люди доверяют. Смотрите сами».
Пиар помогает:
встраиваться в инфополе через пользу
получать публикации, которые работают вечно (SEO + репутация)
растить узнаваемость не на «скидках», а на экспертности
приводить клиентов, партнёров, инвесторов
Реклама — как вспышка. PR — как костёр. Долго, но надёжно.
🚀 С ЧЕГО НАЧАТЬ: ОСНОВА ДЛЯ ПИАРА
Чтобы вас начали цитировать, рекомендовать, звать в эфиры и ставить ссылку на ваш сервис в статьях — нужно сначала разобраться с тремя вещами:
1. Кто вы и кому вы помогаете
Никаких «онлайн-сервис для всех». Чем точнее — тем сильнее работает.
✅ «Сервис для ИП без бухгалтера»
✅ «Сервис для маркетплейсов с автоматическим закрытием отчётности»
✅ «Онлайн-бухгалтерия для НКО»
Узкая ниша = конкретные боли = релевантный PR.
2. Кто у вас говорит
Люди не доверяют логотипам. Люди доверяют людям.
Если ваш сервис — это просто интерфейс и реклама, его забудут. Если у вас есть экспертное лицо (CEO, методолог, главный бухгалтер, консультант) — вас запомнят.
Публикуйте не только от имени бренда, но и от лица человека. Пишите, выступайте, комментируйте — через живого носителя экспертизы.
3. Где ваши доказательства
Прежде чем стучаться в СМИ или просить упоминания, соберите «боевую базу»:
кейсы: что конкретно сервис решает (до/после, цифры, выгода)
цитаты/отзывы клиентов
внятная страница «о нас» (с командой, описанием, УТП)
подготовленные темы для статей, подкастов, эфиров
📣 ГДЕ МОЖНО ПИАРИТЬСЯ — БЕЗ БЮДЖЕТА
🔹 Отраслевые медиа
VC.ru
Rusbase / RB.ru
Контур.Блог, Business FM, Секрет фирмы
Сюда можно:
– прислать статью от лица эксперта (реально публикуют)
– попасть с кейсом
– дать комментарий по теме
Главное — не писать как в рекламной листовке. Пишите: какую проблему решаете, как, почему так работает, кому полезно. Без «купите нас».
🔹 Telegram-каналы
Ваша аудитория (бухгалтеры, предприниматели, консультанты) давно здесь.
Форматы:
– гость эфира или интервью
– подборка: «5 сервисов для налоговой отчётности»
– размещение полезного кейса от вас
– создание собственного канала (если есть ресурс)
Важно: идти не в каналы с миллионниками, а в те, где 5–50 тыс целевой аудитории. Там читают. Там доверяют.
🔹 Подкасты и YouTube
Да, звучит страшно. Но работает.
Предприниматели и бухгалтеры слушают:
– пока едут
– пока сдают отчётность
– пока не знают, как оформить самозанятого
Выходите на ведущих подкастов/каналов с предложением: «Можем дать эксперта — разложим, как сейчас предпринимателям обойтись без бухгалтера и не облажаться»
Сформулируйте тему под их формат — и вперёд.
🧰 ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС
✅ Писать статьи и колонки
Темы:
«Как предпринимателю на УСН не попасть на штраф в 2025»
«Чек-лист: что делать, если пришёл "письмецо" от налоговой»
«Кейс: как ИП автоматизировал учёт и сэкономил 18 часов в месяц»
Пишите от лица эксперта. Добавляйте примеры, цифры, выводы.
✅ Делать гайды и чек-листы — и публиковать с брендом
Люди сохраняют, делятся, возвращаются. И видят: ваш сервис = польза + удобство.
✅ Запускать спецпроекты с блогерами
Пример:
– бухгалтерский сервис делает «мини-школу для ИП» вместе с юристом и маркетологом
– Telegram-канал ведёт серию постов с разбором кейсов от вашего сервиса
– VK или Дзен публикуют серию историй клиентов — от хаоса к системе
🔥 ЧТО РАБОТАЕТ СИЛЬНЕЕ ВСЕГО
🔹 Экспертные комментарии в новостях
Когда СМИ пишет: «Налоговая начала блокировать счета чаще» — вы врываетесь:
👉 «Вот как это выглядит, вот как избежать, вот как действовать»
Кто это должен делать? Вы. Или ваш методолог. Или приглашённый эксперт.
Это усиливает сервис в разы. Вас начинают цитировать.
🔹 Кейс + человеческая история
Не просто: «наш сервис помогает предпринимателям».
А:
«Алексей, ИП из Краснодара, 2 года вёл учёт в Excel. Пропустил срок сдачи декларации, прилетел штраф. Перешёл на сервис — за 3 месяца сэкономил 34 часа и получил налоговый вычет, о котором не знал».
Эта история работает лучше баннера с акцией. Потому что она — про боль, решение и живого человека.
🚫 ЧТО НЕ РАБОТАЕТ
– «Наш сервис лучший, потому что мы так сказали»
– «Мы делаем всё для всех»
– «Публикация за 100 тыс. в издании, которое никто не читает»
– «Покупные подборки "Топ-5 бухгалтерских сервисов года"»
– Платные интервью без ценности
Всё это — слив бюджета. PR — про смысл и пользу, а не про заголовок в рамке.
📈 ЧТО ДАСТ ПИАР ЧЕРЕЗ 3–6 МЕСЯЦЕВ
– Упоминания на первых страницах поиска
– Тёплые входящие «Я читал/а вас, хочу попробовать сервис»
– Повышение доверия у партнёров, клиентов, банков, инвесторов
– Возможность поднимать чек или расширять продукт
– Рост трафика без закупки рекламы
📌 ИТОГ
Вы не обязаны тратить миллионы на маркетинг.
Вы можете заработать доверие через контент, кейсы, экспертность и последовательный PR.
Онлайн-сервис в бухгалтерии — это про пользу. Просто расскажите о ней правильно.
Пусть про вас говорят не потому, что вы громче всех. А потому, что вы полезнее всех.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
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