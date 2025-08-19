ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Алексей Чернышов
Маркетинг

Как поднять цену на услуги и не потерять клиентов

Подняли цену и все убежали? Нет, так не должно быть. Повышение прайса — не приговор. И даже не битва. Это изменение, которое можно провести мягко, разумно и с уважением к клиенту. Вот как.

1. Не поднимайте цену «вдруг»

Спонтанное и неспланированное повышение — главная причина, по которой клиенты уходят. Они не знают, что за этим стоит рутина, рост расходов или улучшения. Они просто видят, что раньше было дешевле.

Что делать: объявите заранее. За пару недель. Напишите честно: «с 1 июня я меняю цену, вот почему». И предложите купить «по старой» — кто решится до даты, сохранит.

2. Подчеркните ценность, а не цену

Если цена растёт, клиенты должны понять: они получают больше. Если повышение слишком заметно — и не обосновано, вы кажетесь жёстче, чем конкурент.

Как сгладить эффект:
Предложите новую услугу, бонус, привязку оплаты, часть работы без доплаты — что-то, что добавит явной ценности. Даже если это просто управляющий чек-лист или приоритетная связь.

3. Не ломайте текущий прайс мгновенно

Если вы работаете с клиентами давно, они ожидали стабильности. И повышение цены — удар по доверителю.

Решение: временные «привилегии»:
— старым клиентам оставляете старую цену на месяц-два;
— новым — новую.
Это даёт им время притираться и понять, зачем платят больше.

4. Откройтесь честно, без извинений

Не надо извиняться. Просто скажите: «цена изменилась, потому что я вложил в услугу больше — вы это увидите в результате». Прозрачность важнее.

Если оправдания цепляют: «простите, но…» — доверие падает. А честная позиция с достоинством — лучшее, что можно сделать.

5. Определите «себя» правильнее

Позиционируйте себя через ценность.
Если это экспертное сопровождение, делайте акцент на последующих выгодах.
Если это моментальная реакция — акцентируйте оперативность.
Если вы становитесь лучше — пусть цена станет знаком роста, а не страха.

6. Подготовьтесь эмоционально

Вы волнуетесь, вдруг клиент уйдёт — нормальное чувство. Но в этом и кроется опасность: вы перегибаете, снижаете цену сразу после повышения. Так клиент поймёт, что он всегда может торговаться.

Подход: сделайте повышение осознанно. Дайте себе и клиенту время. Проверьте себя: «если клиент уйдёт, значит — не мой» — и работаете спокойно дальше.

Вывод

Цена — это не просто цифра. Это коммуникация.

Если вы изменяете цену:

— закладывайте прозрачность, чтобы вас поняли;
— дайте ценность, чтобы остались;
— соблюдайте границы, чтобы не всыпать сразу;
— говорите уверенно, не извиняясь.

И тогда повышение не будет кризисом, а станет маркером вашего роста. Как правило, вы не теряете людей — а они видят, что вы выросли. И остаются не потому, что «никак», а потому что вы — на своём месте.

Алексей Чернышов

