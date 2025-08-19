Как поднять цену на услуги и не потерять клиентов

1. Не поднимайте цену «вдруг»

Спонтанное и неспланированное повышение — главная причина, по которой клиенты уходят. Они не знают, что за этим стоит рутина, рост расходов или улучшения. Они просто видят, что раньше было дешевле.

Что делать: объявите заранее. За пару недель. Напишите честно: «с 1 июня я меняю цену, вот почему». И предложите купить «по старой» — кто решится до даты, сохранит.