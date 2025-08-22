Почему клиенты уходят к «дешевым» — и как их возвращать через PR

Клиент видит только цифры

Давайте честно: большинство клиентов не понимают глубины вашей работы.

Для них бухгалтерия — это отчёт вовремя. Всё. Они не видят, что вы перепроверяете цифры, ловите риски, прогнозируете нагрузку. Они не знают, что ваш «своевременный отчёт» спасает их от штрафа в 200 тысяч.

Если вы сами не показываете ценность, клиент её не заметит.