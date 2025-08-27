Как поднять цены на услуги и не потерять клиентов в 2025 году

Поднять цены на услуги — один из самых сложных шагов для специалистов и предпринимателей. С одной стороны, растёт опыт, увеличивается нагрузка, появляются новые компетенции. С другой — страх, что заказчики уйдут к более дешёвым конкурентам.

В этой статье разберём, как повысить стоимость услуг и при этом сохранить клиентов, а также какие ошибки делают специалисты, когда начинают говорить о деньгах.