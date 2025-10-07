Как бухгалтеру развивать личный бренд

1. Определите, чем вы отличаетесь

Первое, что нужно понять: личный бренд — это не про «красивые фото в ленте». Это про позиционирование.

Ответьте себе на вопросы:

В чём ваша специализация?

С какими клиентами вы хотите работать?

Чем вы реально отличаетесь от десятков других бухгалтеров?

Не пытайтесь быть «для всех». Это тупик.

Гораздо эффективнее быть «тем самым бухгалтером, который идеально ведёт маркетплейсы» или «экспертом по сложным налоговым ситуациям у ИП».

Чёткое позиционирование — это фундамент личного бренда.