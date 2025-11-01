ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
Чем отличается PR от SMM: разбираемся в инструментах продвижения

На прошлой неделе потенциальный клиент спросил: «А вы можете вести наш Телеграм? Это ведь тоже пиар, да?» Я глубоко вздохнула и поняла — пора писать этот текст. Потому что путают PR и SMM все: от владельцев бизнеса до самих маркетологов. Давайте разберемся раз и навсегда, в чем разница между этими инструментами и почему нельзя заменить одно другим.

Что такое PR: работаем с репутацией

PR (Public Relations) — это управление репутацией компании или персоны в информационном пространстве. Это про то, что о вас говорят, пишут, думают. Когда журналист Forbes сам хочет взять у вас интервью — это результат PR.

Пиарщик работает со СМИ, лидерами мнений, экспертным сообществом. Его задача — сделать так, чтобы о клиенте говорили правильные люди в правильных местах. Причём желательно бесплатно, по собственной инициативе медиа.

Основные инструменты PR:

  • Публикации в СМИ (заработанные и платные)

  • Пресс-релизы и медиа-киты

  • Выступления на конференциях

  • Работа с репутацией в кризисных ситуациях

  • Экспертные комментарии для журналистов

  • Нетворкинг и связи с общественностью

Что такое SMM: продвигаемся в соцсетях

SMM (Social Media Marketing) — это продвижение бренда в социальных сетях через собственные каналы компании. Это ваш Instagram1, Telegram, VK, YouTube. Когда вы постите сторис или запускаете таргет — это SMM.

SMMщик управляет вашими аккаунтами, создаёт контент, общается с подписчиками, настраивает рекламу. Его задача — вырастить лояльную аудиторию, которая купит у вас или порекомендует другим.

Основные инструменты SMM:

  • Контент-план и посты в соцсетях

  • Сторис и реелсы

  • Таргетированная реклама

  • Работа с комментариями и директом

  • Конкурсы и активности для подписчиков

  • Аналитика охватов и вовлечённости

Главные отличия PR от SMM: суть подходов

Контроль и владение каналами

В SMM вы полностью контролируете свои каналы. Ваш аккаунт — ваши правила. Хотите удалить неудобный комментарий? Пожалуйста. Хотите опубликовать пост в 3 часа ночи? На здоровье.

В PR вы работаете с чужими площадками. Журналист напишет про вас то, что считает нужным. Вы можете дать комментарий, но финальный текст от вас не зависит. И это не ваше решение — публиковать материал или нет.

Скорость получения результата

SMM даёт быстрые результаты. Запустили таргет — через день увидели первые заявки. Опубликовали вирусный пост — за неделю получили тысячи подписчиков.

PR работает медленнее. Чтобы попасть в Forbes или РБК с экспертной статьёй, нужны месяцы работы. Зато эффект долгосрочный — публикация в топовом СМИ работает на репутацию годами.

Целевая аудитория и охват

SMM работает с вашей существующей аудиторией плюс lookalike через таргет. Вы общаетесь с теми, кто уже подписался или похож на ваших подписчиков.

PR даёт доступ к аудитории авторитетных медиа. Когда про вас пишет РБК, материал видят миллионы людей, которые вообще не знали о вашем существовании. Причём это уже прогретая, лояльная к изданию аудитория.

Доверие и авторитетность

Публикация в соцсетях — это ваши слова о себе. Естественно, вы скажете, что вы лучшие. Уровень доверия — средний.

Публикация в СМИ — это когда авторитетное издание говорит, что вы интересны и достойны внимания. Уровень доверия — высокий. Это как разница между "я красивый" и "его назвали красивым в журнале Vogue".

Стоимость и бюджеты

SMM относительно доступен. Можно начать с 30-50 тысяч рублей в месяц: копирайтер, дизайнер, небольшой бюджет на таргет.

PR дороже и непредсказуемее. Публикация в топовом деловом издании может стоить от 200 тысяч рублей. Плюс нужно платить агентству или специалисту за работу. Зато бесплатные публикации, если их добыть, — бесценны.

Что важнее: PR или SMM для бизнеса

Знаете, что я отвечу? Зависит от целей, этапа развития бизнеса и ниши.

Выбирайте SMM, если:

  • У вас B2C-бизнес с коротким циклом сделки

  • Продаёте визуальный продукт (одежда, еда, дизайн)

  • Нужны быстрые продажи и заявки

  • Целевая аудитория активно сидит в соцсетях

  • Бюджет ограничен, но нужен стабильный результат

  • Только начинаете и у вас ещё нет репутации

Выбирайте PR, если:

  • Работаете в B2B или продаёте дорогие услуги

  • Длинный цикл сделки, решение принимают топы

  • Нужно выстроить экспертность и личный бренд

  • Выходите на новый рынок или запускаете новый продукт

  • Хотите привлечь инвестиции или крупных партнёров

  • У вас репутационный кризис, и нужно восстанавливать имидж

Почему PR и SMM нужно использовать вместе

Вот где начинается магия: когда вы объединяете оба инструмента.

Схема работы в связке:

  1. PR создаёт информационные поводы и делает вас заметным

  2. Публикации в СМИ дают социальные доказательства

  3. SMM усиливает эффект и распространяет эти публикации

  4. Соцсети собирают прогретую аудиторию

  5. PR конвертирует эту аудиторию в доверие и репутацию

Практический пример:

Вышла ваша статья в Forbes. Что делает SMMщик?

  • Постит об этом в сторис и ленту

  • Делает карусель с главными тезисами

  • Запускает таргет на подписчиков конкурентов с текстом "Наш CEO в Forbes"

  • Использует это как социальное доказательство в рекламных креативах

Результат: публикация работает в разы эффективнее, чем если бы вы просто разместили её и забыли.

Типичные ошибки при работе с PR и SMM

Ошибка 1: Думать, что SMM заменит PR

"Зачем мне Forbes, у меня 50 тысяч подписчиков в Instagram1!" Вот только ваши подписчики — это люди, которые уже знают о вас. А публикация в Forbes откроет доступ к миллионной аудитории, которая вас не знает.

Ошибка 2: Делать PR без SMM-поддержки

Классика: потратили 300 тысяч на публикацию в топовом медиа, а в соцсетях — тишина. Люди гуглят вас после статьи, приходят в соцсети — а там последний пост полгода назад. Эффект убит.

Ошибка 3: Требовать от PR быстрых продаж

"Мы вышли в РБК месяц назад, где наши клиенты?" Ребята, PR не работает так. Это не таргет, который даёт заявки завтра. Это инвестиция в долгосрочную репутацию.

Ошибка 4: Путать охваты с результатом

"У нас миллионный охват в соцсетях!" — круто. А сколько из них стали клиентами? В PR наоборот — охват может быть меньше, но качество аудитории выше.

Кто кого должен нанимать: чек-лист для бизнеса

Нанимайте сначала SMMщика, если:

  • Оборот до 10 млн рублей в месяц

  • Продукт визуальный и понятный

  • Средний чек до 10 тысяч рублей

  • Основной канал продаж — соцсети

  • Стартап на начальной стадии

Нанимайте сначала пиарщика, если:

  • Оборот от 20 млн рублей в месяц

  • B2B или сложные услуги

  • Средний чек от 100 тысяч рублей

  • Целевая аудитория — топ-менеджмент, собственники

  • Есть что сказать экспертного

Нанимайте обоих, если:

  • Бюджет позволяет (от 150 тысяч в месяц на обоих)

  • Хотите комплексно строить бренд

  • Работаете и с массовым, и с премиум-сегментом

  • Понимаете разницу в задачах и не требуете от пиарщика вести сторис

Практический совет: как проверить специалиста

Хороший SMMщик:

  • Показывает кейсы с ростом продаж, а не только лайков

  • Знает, что такое customer journey и воронка продаж

  • Умеет настраивать таргет и анализировать метрики

  • Не обещает миллион подписчиков за месяц

Хороший пиарщик:

  • Показывает публикации в топовых СМИ

  • Имеет связи с журналистами и редакторами

  • Понимает, какие инфоповоды зайдут медиа

  • Не обещает Forbes завтра за 50 тысяч рублей

И помните: если человек говорит "я делаю и пиар, и SMM, и таргет, и сайты, и ещё SEO" — он не делает ничего из этого хорошо. Это разные профессии, требующие разных навыков.

P.S. Лучший вариант — когда PR и SMM работают в одной команде и понимают задачи друг друга. Тогда ваша публикация в Forbes не уйдёт в никуда, а сработает по полной. А посты в соцсетях получат дополнительный вес благодаря экспертности из медиа.

