Чем отличается PR от SMM: разбираемся в инструментах продвижения

Типичные ошибки при работе с PR и SMM

Ошибка 1: Думать, что SMM заменит PR

"Зачем мне Forbes, у меня 50 тысяч подписчиков в Instagram1!" Вот только ваши подписчики — это люди, которые уже знают о вас. А публикация в Forbes откроет доступ к миллионной аудитории, которая вас не знает.

Ошибка 2: Делать PR без SMM-поддержки

Классика: потратили 300 тысяч на публикацию в топовом медиа, а в соцсетях — тишина. Люди гуглят вас после статьи, приходят в соцсети — а там последний пост полгода назад. Эффект убит.

Ошибка 3: Требовать от PR быстрых продаж

"Мы вышли в РБК месяц назад, где наши клиенты?" Ребята, PR не работает так. Это не таргет, который даёт заявки завтра. Это инвестиция в долгосрочную репутацию.

Ошибка 4: Путать охваты с результатом

"У нас миллионный охват в соцсетях!" — круто. А сколько из них стали клиентами? В PR наоборот — охват может быть меньше, но качество аудитории выше.