Чем отличается PR от SMM: разбираемся в инструментах продвижения

Что такое PR: работаем с репутацией
PR (Public Relations) — это управление репутацией компании или персоны в информационном пространстве. Это про то, что о вас говорят, пишут, думают. Когда журналист Forbes сам хочет взять у вас интервью — это результат PR.
Пиарщик работает со СМИ, лидерами мнений, экспертным сообществом. Его задача — сделать так, чтобы о клиенте говорили правильные люди в правильных местах. Причём желательно бесплатно, по собственной инициативе медиа.
Основные инструменты PR:
Публикации в СМИ (заработанные и платные)
Пресс-релизы и медиа-киты
Выступления на конференциях
Работа с репутацией в кризисных ситуациях
Экспертные комментарии для журналистов
Нетворкинг и связи с общественностью
Что такое SMM: продвигаемся в соцсетях
SMM (Social Media Marketing) — это продвижение бренда в социальных сетях через собственные каналы компании. Это ваш Instagram1, Telegram, VK, YouTube. Когда вы постите сторис или запускаете таргет — это SMM.
SMMщик управляет вашими аккаунтами, создаёт контент, общается с подписчиками, настраивает рекламу. Его задача — вырастить лояльную аудиторию, которая купит у вас или порекомендует другим.
Основные инструменты SMM:
Контент-план и посты в соцсетях
Сторис и реелсы
Таргетированная реклама
Работа с комментариями и директом
Конкурсы и активности для подписчиков
Аналитика охватов и вовлечённости
Главные отличия PR от SMM: суть подходов
Контроль и владение каналами
В SMM вы полностью контролируете свои каналы. Ваш аккаунт — ваши правила. Хотите удалить неудобный комментарий? Пожалуйста. Хотите опубликовать пост в 3 часа ночи? На здоровье.
В PR вы работаете с чужими площадками. Журналист напишет про вас то, что считает нужным. Вы можете дать комментарий, но финальный текст от вас не зависит. И это не ваше решение — публиковать материал или нет.
Скорость получения результата
SMM даёт быстрые результаты. Запустили таргет — через день увидели первые заявки. Опубликовали вирусный пост — за неделю получили тысячи подписчиков.
PR работает медленнее. Чтобы попасть в Forbes или РБК с экспертной статьёй, нужны месяцы работы. Зато эффект долгосрочный — публикация в топовом СМИ работает на репутацию годами.
Целевая аудитория и охват
SMM работает с вашей существующей аудиторией плюс lookalike через таргет. Вы общаетесь с теми, кто уже подписался или похож на ваших подписчиков.
PR даёт доступ к аудитории авторитетных медиа. Когда про вас пишет РБК, материал видят миллионы людей, которые вообще не знали о вашем существовании. Причём это уже прогретая, лояльная к изданию аудитория.
Доверие и авторитетность
Публикация в соцсетях — это ваши слова о себе. Естественно, вы скажете, что вы лучшие. Уровень доверия — средний.
Публикация в СМИ — это когда авторитетное издание говорит, что вы интересны и достойны внимания. Уровень доверия — высокий. Это как разница между "я красивый" и "его назвали красивым в журнале Vogue".
Стоимость и бюджеты
SMM относительно доступен. Можно начать с 30-50 тысяч рублей в месяц: копирайтер, дизайнер, небольшой бюджет на таргет.
PR дороже и непредсказуемее. Публикация в топовом деловом издании может стоить от 200 тысяч рублей. Плюс нужно платить агентству или специалисту за работу. Зато бесплатные публикации, если их добыть, — бесценны.
Что важнее: PR или SMM для бизнеса
Знаете, что я отвечу? Зависит от целей, этапа развития бизнеса и ниши.
Выбирайте SMM, если:
У вас B2C-бизнес с коротким циклом сделки
Продаёте визуальный продукт (одежда, еда, дизайн)
Нужны быстрые продажи и заявки
Целевая аудитория активно сидит в соцсетях
Бюджет ограничен, но нужен стабильный результат
Только начинаете и у вас ещё нет репутации
Выбирайте PR, если:
Работаете в B2B или продаёте дорогие услуги
Длинный цикл сделки, решение принимают топы
Нужно выстроить экспертность и личный бренд
Выходите на новый рынок или запускаете новый продукт
Хотите привлечь инвестиции или крупных партнёров
У вас репутационный кризис, и нужно восстанавливать имидж
Почему PR и SMM нужно использовать вместе
Вот где начинается магия: когда вы объединяете оба инструмента.
Схема работы в связке:
PR создаёт информационные поводы и делает вас заметным
Публикации в СМИ дают социальные доказательства
SMM усиливает эффект и распространяет эти публикации
Соцсети собирают прогретую аудиторию
PR конвертирует эту аудиторию в доверие и репутацию
Практический пример:
Вышла ваша статья в Forbes. Что делает SMMщик?
Постит об этом в сторис и ленту
Делает карусель с главными тезисами
Запускает таргет на подписчиков конкурентов с текстом "Наш CEO в Forbes"
Использует это как социальное доказательство в рекламных креативах
Результат: публикация работает в разы эффективнее, чем если бы вы просто разместили её и забыли.
Типичные ошибки при работе с PR и SMM
Ошибка 1: Думать, что SMM заменит PR
"Зачем мне Forbes, у меня 50 тысяч подписчиков в Instagram1!" Вот только ваши подписчики — это люди, которые уже знают о вас. А публикация в Forbes откроет доступ к миллионной аудитории, которая вас не знает.
Ошибка 2: Делать PR без SMM-поддержки
Классика: потратили 300 тысяч на публикацию в топовом медиа, а в соцсетях — тишина. Люди гуглят вас после статьи, приходят в соцсети — а там последний пост полгода назад. Эффект убит.
Ошибка 3: Требовать от PR быстрых продаж
"Мы вышли в РБК месяц назад, где наши клиенты?" Ребята, PR не работает так. Это не таргет, который даёт заявки завтра. Это инвестиция в долгосрочную репутацию.
Ошибка 4: Путать охваты с результатом
"У нас миллионный охват в соцсетях!" — круто. А сколько из них стали клиентами? В PR наоборот — охват может быть меньше, но качество аудитории выше.
Кто кого должен нанимать: чек-лист для бизнеса
Нанимайте сначала SMMщика, если:
Оборот до 10 млн рублей в месяц
Продукт визуальный и понятный
Средний чек до 10 тысяч рублей
Основной канал продаж — соцсети
Стартап на начальной стадии
Нанимайте сначала пиарщика, если:
Оборот от 20 млн рублей в месяц
B2B или сложные услуги
Средний чек от 100 тысяч рублей
Целевая аудитория — топ-менеджмент, собственники
Есть что сказать экспертного
Нанимайте обоих, если:
Бюджет позволяет (от 150 тысяч в месяц на обоих)
Хотите комплексно строить бренд
Работаете и с массовым, и с премиум-сегментом
Понимаете разницу в задачах и не требуете от пиарщика вести сторис
Практический совет: как проверить специалиста
Хороший SMMщик:
Показывает кейсы с ростом продаж, а не только лайков
Знает, что такое customer journey и воронка продаж
Умеет настраивать таргет и анализировать метрики
Не обещает миллион подписчиков за месяц
Хороший пиарщик:
Показывает публикации в топовых СМИ
Имеет связи с журналистами и редакторами
Понимает, какие инфоповоды зайдут медиа
Не обещает Forbes завтра за 50 тысяч рублей
И помните: если человек говорит "я делаю и пиар, и SMM, и таргет, и сайты, и ещё SEO" — он не делает ничего из этого хорошо. Это разные профессии, требующие разных навыков.
P.S. Лучший вариант — когда PR и SMM работают в одной команде и понимают задачи друг друга. Тогда ваша публикация в Forbes не уйдёт в никуда, а сработает по полной. А посты в соцсетях получат дополнительный вес благодаря экспертности из медиа.
