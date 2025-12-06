Как делать то, что не нравится

Работаю пиарщиком уже больше десяти лет, и знаете, что самое смешное? Половина нашей профессии — это делать то, что категорически не хочется. Звонить злому журналисту, переписывать пресс-релиз в пятый раз, объяснять клиенту, почему Forbes не возьмет его интервью за полторы тысячи рублей.

Но именно эти навыки — заставлять себя делать неприятное — прокачивают нас не только как специалистов, но и как людей.​

Разбей задачу на микрошаги

В спорте есть правило: не думай о марафоне, думай о следующем километре. То же самое работает с нелюбимыми задачами — разбивай их до смешного мелко. Не «написать годовой отчет», а «открыть документ и написать заголовок». Не «разобрать завал в почте», а «ответить на три письма». Мозг перестает паниковать, когда задача выглядит не как Эверест, а как ступенька.​

У меня была история с клиентом, который требовал ежедневные отчеты по упоминаниям — самая скучная работа на свете. Я разбил процесс: 10 минут мониторинг, 5 минут таблица, 3 минуты отправка. Вместо часа мучений получилось 18 минут рутины, которую можно пережить между кофе и планеркой.​

Награждай себя за каждый шаг

В пиаре мы постоянно работаем на отложенный результат — публикация выйдет через неделю, кампания даст эффект через месяц. Поэтому я научился создавать мгновенные награды сам себе. Согласовал макет — иду на пробежку. Закрыл неприятный звонок — покупаю любимый кофе. Отправил сложный питч — разрешаю себе полчаса бесполезного YouTube.​

Это работает, потому что наш мозг любит быструю обратную связь. Ему плевать на абстрактное «через три месяца вырастут продажи» — ему нужно «прямо сейчас получил что-то приятное».​

Найди смысл в рутине

Каждая нудная задача — это прокачка какого-то навыка. Монотонный мониторинг СМИ учит замечать паттерны и тренды. Бесконечные правки пресс-релизов оттачивают текст до идеала. Даже общение с токсичным клиентом — это тренировка стрессоустойчивости, которая пригодится везде.​

Я перестал ненавидеть рутинные задачи, когда начал смотреть на них как на спортзал для мозга. Не хочешь делать — отлично, значит, именно эта мышца у тебя слабая и требует прокачки.​

Используй дедлайны как допинг

Установка жесткого срока — это как предстартовый адреналин. Мозг включается, когда понимает: игры кончились, время пошло. Я специально создаю себе искусственные дедлайны даже там, где их нет — ставлю таймер, объявляю коллегам, что сдам материал к обеду, назначаю встречу, на которой должен показать результат.​

Главное — не обманывать себя. Если сказал «сделаю к трем часам», значит к трем, а не «ну ладно, к пяти тоже норм». Иначе весь механизм ломается, и дедлайны перестают работать как мотиватор.​

