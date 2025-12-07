Как вести блог в VK, если не хочется выглядеть как каталог товаров

Определитесь, зачем вам VK (честно, без шаблонов)

Первый вопрос не «как», а «зачем». VK — это не обязаловка из презентации агентства про «омниканальность». Если вы там просто потому что «все должны», лучше не начинать. Аудитория чувствует отсутствие смысла и просто проходит мимо.

Вариантов, зачем вам VK, может быть несколько: растить комьюнити вокруг темы, а не только продукта; быть на связи с клиентами там, где им удобно; показывать экспертизу через контент, который полезен сам по себе; продавать через доверие, а не через «купи сейчас со скидкой». Определите своё «зачем» — и от этого выстраивайте всё остальное.​