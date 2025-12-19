Главбух прислал мне скрин. После этого интервью пришлось переписывать с нуля

История будет неприятной. Если ты собственник, лучше дочитать до конца. Если бухгалтер — многое станет на свои места. Ко мне пришел владелец сети медицинских клиник. Такой правильный, гладкий, уверенный. Говорит: «Хочу в федеральные медиа, но без чернухи, только про заботу о людях»

Слушаю, киваю, задаю стандартные вопросы. Про команду, текучку, ключевые фигуры. В какой-то момент в каждой фразе начинает всплывать одно слово — «главбух».

По его версии, она у него вообще легенда. Десять лет вместе. Знает всё. Тащит всё. «Без неё тут всё развалится» — говорит и смеётся.

Я спрашиваю: а сколько у легенды оклад. Называет цифру. Я физически чувствую, как у меня падает бровь. Это оклад младшего администратора, а не человека, который закрывает налоги, проверки и зарплатные ведомости.

Он тут же оправдывается. Мол, зато стабильность, зато «как семья», зато «я ей много помогал в тяжёлые моменты». Плюс, по его словам, «она сама никогда не просила больше».

Окей. Он платит мне за пиар, не за нравоучения. Начинаем готовить большую статью. Легенда о «честном бизнесе» и «людях — главной ценности».

Журналист предлагает добавить живых героев. Врача, администратора и бухгалтера. Клиент сияет: «Обязательно главбуха, без неё никуда».

На съёмку она приходит последней. Уставшая, с сжатыми плечами, в аккуратной, но дешёвой одежде. На вопрос, что делает в компании, отвечает просто: «Чтобы всё сходилось».

Во время интервью собственник выдаёт коронное. Про «белые зарплаты», «выше рынка» и «особое отношение к ключевым специалистам, например, главному бухгалтеру». Журналист уточняет: «То есть вы точно не экономите на ней». «Ни рубля», — отвечает он, не моргнув.

Статья выходит. Громкий заголовок, красивая фотка, цитаты про «семью» и «ответственность». Клиент доволен, репостит везде, сыплет мне благодарности в мессенджер.

Через пару часов мне в личку прилетает сообщение от неизвестного аккаунта. Без аватарки, без описания. Одна фраза: «Главный бухгалтер этой клиники. Можно задать вам один вопрос по статье?»

Пишу: конечно, задавайте. Она присылает скрин. Таблица с зарплатами из вакансий по городу для главбухов в медицине. И рядом её фактический оклад. Разница в два раза.

Потом второе сообщение. Скрин из самой статьи, где он говорит: «Мы никогда не экономим на ключевых людях. Особенно на бухгалтерии». И вопрос под этим: «Это шутка такая для СМИ или он правда в это верит».

Я сижу, смотрю на эти два скрина и понимаю, что сейчас будет мясо. Потому что пиар полез не наружу, а внутрь.

Через день она пишет ещё раз. Говорит, что в отделе уже обсуждают интервью. Люди присылают ей ссылки, пишут: «Круто у тебя, повезло с начальником». А она сидит и считает, сколько недополучила за эти десять лет «повезло».

Неожиданный поворот случился через неделю. Не у неё. У него.

Он приходит ко мне на созвон с кислым лицом. Говорит, что «внутри компании пошёл нездоровый шум», сотрудники начали задавать вопросы про «зарплаты выше рынка», а главбух вообще попросила пересмотра оклада.

На полном серьёзе просит меня придумать «дополнительный материал», где будет больше акцента на том, что «люди ценят не только деньги, но и атмосферу». То есть он хочет залить бензин в уже горящий костёр.

Я спрашиваю прямым текстом. Ты реально считаешь нормальным использовать человека в статье как витрину «заботы», зная, что платишь ему в два раза ниже рынка

Он начинает свою мантру. «Она никогда не жаловалась». «У нас особые отношения». «У нас не Москва». «Все так платят». Всё, что обычно говорят про бухгалтеров, которых держат на минималке и называют «опорой бизнеса».

Через месяц узнаю, что она уволилась. Тихо, без истерик. Нашла работу в другой компании. На условиях, которые наконец-то совпали с тем, что про неё рассказывают в статьях, а не с тем, что лежит в платёжках.

А у моего бывшего клиента начинается реальная боль. Новая бухгалтерия лезет в старые документы. Вылезают странные схемы, от которых старая главбух когда-то его спасала. В кабинете вдруг становится очень холодно без человека, за которым он так удобно прятался.

Вот в чём суть этой истории. Бухгалтер видит всё. Она знает, сколько ты платишь людям, сколько себе, сколько в конвертах, сколько в серую. Когда ты выходишь в медиа и начинаешь врать про «честность» и «щедрость», ты врёшь не миру. Ты врёшь ей в лицо.

И настоящая жесть начинается не тогда, когда бухгалтер получает мало. А когда она впервые видит, как её чужая недоплата превращается в твою красивую легенду про «ценность людей» и «особое отношение».

Пиар не придумывает отношения. Он их подсвечивает. И если твоя главбух после статьи внезапно исчезает из компании, проблема не в журналисте и не во мне. Проблема в том, что цифры и слова у тебя живут в разных реальностях.

Если ты владелец и мечтаешь о статьях про «команду-мечту» и «верных сотрудников», сначала подними ведомости. Посмотри на оклады тех, кого называешь «опорой бизнеса». Особенно бухгалтеров.

А если хочешь понять, выдержит ли твой бизнес такую проверку публичностью, напиши мне в директ кодовое слово ХОЧУ В СМИ. По-честному разберём, что можно выносить на обложку, а что сначала надо исправить внутри, чтобы потом не бегать за главбухом с извинениями.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.