Главбух пришла на съемку с синяками. Через неделю ее сделали виноватой за все

Эта история до сих пор сидит у меня в голове занозой. Хотя клиентов с красивыми легендами у меня было много. Ко мне пришёл владелец сети розничных точек. Такой бодрый, правильный, в модной толстовке. Говорит: хочу серию материалов про «честный бизнес в сложные времена».

Стандартный запрос. Белые зарплаты, забота о персонале, «мы держимся за людей, а люди держатся за нас». Я слушаю и спрашиваю: кто у тебя человек, без которого всё развалится.

Он не думает ни секунды. Главный бухгалтер. Имя, стаж, как «тянет всё на себе» и «разруливает любую жесть». При этом, добавляет, ей бы поменьше нервничать, а то «слишком всё серьёзно воспринимает».

Я прошу подключить её хотя бы на шаге согласования цифр. Он сразу напрягается. Говорит, что она «очень занята», «не любит публичность» и вообще «ей это всё не надо, она человек старой школы».

Материал всё равно нужно делать. Журналист просит хотя бы короткую цитату от неё. Клиент соглашается с условием, что мы «ничего лишнего не будем спрашивать».

День съёмки. Офис открытого типа, стекло, кофе, улыбающиеся менеджеры. Главбух заходит последней. Пуховик, потёртая сумка, на лице свежие следы недосыпа. И тонкий слой тональника, который плохо скрывает жёлтый синяк на шее.

Я вижу это краем глаза. Она ловит мой взгляд и instantly закрывает воротник. Это тот момент, когда ты как пиарщик понимаешь: сейчас ты уже не про «бренд работодателя», а про выживание человека, которого используют как декорацию.

Фотограф ставит её рядом с собственником. Он с улыбкой кладёт ей руку на плечо и громко говорит: «Это наш финансовый ангел, без неё бы нас давно закрыли». Она слегка дёргается. В комнате становится чуть холоднее.

Журналист задаёт мягкий вопрос. Что для вас главное в работе здесь. Она отвечает механически: чтобы всё сходилось, чтобы людям вовремя платили. И добавляет тихо: и чтобы ко мне лишний раз не приходили в кабинет с криками.

Эту фразу мы вырезаем из текста. Я не хочу делать ей больнее. У нас вообще-то позитивный материал про «надёжного работодателя».

Выходит статья. Заголовок про «команду, которая выдерживает любой кризис». Фото, где он стоит уверенно, а она сбоку, с той самой натянутой улыбкой, которую видно только тем, кто умеет смотреть.

Через день мне пишет она. Не с рабочего, с личного аккаунта. Коротко: «Можно задать один вопрос по статье». Я отвечаю: конечно.

Она присылает скрин. Его цитата: «Мы платим белую зарплату, выше рынка, особенно ключевым людям, например, главному бухгалтеру. У нас люди не задерживаются допоздна, мы ценим их время и здоровье».

И второе фото. Её платёжка за месяц. Сумма, которая меньше рынка в полтора раза. А дальше — экран телефона с сообщениями в три часа ночи от него: «Срочно собери отчёт, мне нужно к утру», «Почему у нас не бьётся касса, разберись сейчас», «Если налоговая приедет, это будет на твоей совести».

Потом третья фотка. Та самая шея. Без тональника. С фиолетовым следом. И одна фраза: «Скажи честно, это тоже нормально для “заботливого работодателя” или это уже не в жанре вашей статьи»

Я сижу с телефоном в руках и чувствую, как у меня внутри поднимается то самое мерзкое ощущение, когда пиар внезапно становится соучастником.

Через три дня она пропадает из компании. Не устраивает скандалов, не пишет постов. Просто пишет заявление и исчезает. Как это обычно делают те, кто слишком долго терпел.

И тут начинается главный треш. Клиент влетает ко мне в мессенджер с претензиями. Говорит, что после статьи у него «всё пошло наперекосяк». Бухгалтер ушла, отчётность в жопе, новый человек не может разобраться в её «бардаке».

Но вместо того, чтобы задать себе вопрос, почему человек с синяком на шее и ночными звонками не захотел дальше работать на его «заботливый бренд», он выбирает другой путь. Он говорит журналисту: «Давайте сделаем ещё один материал, что даже в тяжёлые времена мы сохраняем команду и не сдаёмся».

Понимаешь момент. Человек потерял главбуха, который десять лет держал его бизнес на плаву, и воспринимает это не как тревожный сигнал, а как неудобную помеху в пиар-плане.

Финал прилетает через месяц. Новый бухгалтер, который пришёл на её место, начинает разбирать документы. Находит кучу странных решений, сделанных «по просьбе руководства». И, что особенно иронично, письма той самой главбухи, где она предупреждала о рисках. Подписанные, зарегистрированные, с отметкой об ознакомлении.

Внутри этих писем аккуратно, сухо и очень по-бухгалтерски описано всё то, что он в интервью назвал «сложностями роста, которые мы героически преодолели».

Вот в чём настоящая боль бухгалтера. Не только в недоплатах и переработках. А в том, что когда всё идёт хорошо, её роль — «ангел-хранитель», «наша опора», «без неё никак». А когда вылезает жесть, её моментально делают крайний вариант, навешивают на неё весь бардак, который она годами пыталась остановить хотя бы бумажками.

И ещё больнее другое. Когда её синяки — не только от налоговой и выручки. А от того, что дома её тоже доводят до состояния «лишь бы всё сошлось». И в этой точке компания радостно использует её в пиар-истории про «семейную атмосферу», даже не попробовав по-человечески спросить, что у неё происходит.

Если ты собственник и собираешься тащить в медиа свои истории про «бережное отношение к людям» и «мы тут семья» — начни не с фотографа. Начни с главбуха. С её лица. С её графика. С её платёжки. И, возможно, с вопроса: «Тебе вообще нормально с тем, как мы живём»

