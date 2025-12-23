Бухгалтер, который спас компанию — и ни один собственник этого не заметил

Недавно ко мне пришел клиент с задачей «прокачать репутацию компании». Десять лет на рынке, услуги для бизнеса, все прилично. Но в отзывах — ноль живого. Сайт сухой, соцсети мертвые, внутри — тишина.

Сел с владельцем говорить. Спрашиваю: «Кто у вас отвечает за коммуникацию внутри компании?» Он удивился: «В смысле? У нас же пиар, маркетинг… Нам внешние клиенты важнее, чем внутренние». Ну да. Классика.

Через пару дней прихожу к ним в офис. Смотрю: атмосфера тяжёлая. Никто не улыбается, кофе-машина молчит. А бухгалтер — женщина лет сорока, Ольга — сидит с красными глазами, пересчитывает что-то по десятый раз. Я спросил: «Сложный период?» Она вздохнула: «Всегда сложный. Зарплаты задерживаются, налоги растут, отчётность горит. А я крайняя. Всегда».

И тут до меня дошло — компания не нуждалась в пиаре. Она нуждалась в уважении. Бухгалтер сидела там и держала на себе весь финансовый нерв бизнеса, а руководство ожидало, что это “всё само работает”.

Когда вы работаете с предпринимателями, видите одно и то же: бухгалтер — это человек, который всегда виноват. Ошибка директора — случайность. Ошибка бухгалтера — катастрофа. Но никто не замечает тех дней, когда всё было точно, вовремя, идеально. Потому что идеальность не видна. Её не публикуют в Instagram1, не благодарят на собраниях. Она просто происходит.

Вы удивитесь, но именно с этого я начал их пиар. Не с сайта и не с контент-плана. Мы сделали короткий пост о том, как бухгалтер спас компанию от штрафа на миллион, потому что вовремя заметила ошибку в отчёте. Без имён, без фанфар. Просто факт.

Этот пост принёс больше откликов от клиентов, чем все коммерческие публикации за год. Люди увидели, что компания не глянцевая, что там есть живые сотрудники, которых ценят. Через уважение к своим внутри — начали появляться люди снаружи.

Работать стало легче. Атмосфера изменилась. Незаметно, но всерьёз.

Вот в чём парадокс: пиар начинается не в СМИ, а в бухгалтерии. А заканчивается — обычно тогда, когда бухгалтер увольняется со словами «я устала держать этот хаос».

Большинство компаний вспоминают про коммуникации, когда горит бренд. А надо вспоминать, когда горят глаза у тех, кто вас держит на плаву.

Потому что бухгалтер — это не расход. Это нерв системы вашего бизнеса. Потеряешь этого человека — потом никакой креатив не спасёт.

