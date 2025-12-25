Бухгалтерша попросила убрать ее из статьи. Через месяц я понял, почему она так испугалась

Клиент пришЕл за пиаром осенью. Владелец небольшой IT-компании. Специализация — корпоративные системы учета. Ирония ситуации в том, что его программы автоматизируют работу бухгалтеров. На первом созвоне он говорит: хочу статью про то, как мы помогаем бизнесу оптимизировать процессы и снижать нагрузку на финансовый отдел. Такая классическая история успеха.

Я спрашиваю: а кто у тебя ведёт учёт внутри компании. Он смеётся: «Естественно, бухгалтер. У нас хоть продукт для автоматизации, но живой человек всё равно нужен».

Говорит про неё хорошо. Работает пять лет, надёжная, всё знает, молчаливая. Эта последняя характеристика прозвучала почти как комплимент.

Журналист предлагает красивый угол. «Компания, которая создаёт решения для бухгалтерии, сама понимает их боль изнутри». Хочет взять комментарий у неё: что она думает про их продукт, помогает ли он ей самой.

Клиент соглашается. Говорит, что это идеальный кейс. Мол, она прямо фанат системы, всё в ней ведёт, очень довольна. «Даже странно, что сама не догадалась её использовать для продажи».

Накануне съёмки мне звонит незнакомый номер. Женский голос, тихий, быстрый. Представляется — та самая главный бухгалтер. Говорит одну фразу: «Можно меня вообще не включать в материал. Я не хочу светиться».

Я спрашиваю почему. Тишина. Потом: «Просто не хочу. Пожалуйста». И сбрасывает.

Пересылаю клиенту. Пишу, что бухгалтер просит не включать её. Он раздражённо отвечает: «Она всегда так, боится камер. Ничего, уговорю. Она просто стесняется».

На съёмку она приходит вся зажатая. Одежда тёмная, неприметная. Волосы убраны. Никакого макияжа. Выглядит так, будто хочет стать невидимкой.

Фотограф делает пару кадров. Журналист задаёт вопрос про систему учёта. Она отвечает односложно, смотрит в стол. Когда её просят показать интерфейс программы, руки дрожат.

В какой-то момент журналист спрашивает случайно: «А насколько вам стало легче работать после внедрения вашей же системы». Она замирает. И выдаёт: «Мы её не используем внутри компании».

В студии повисает пауза. Клиент нервно смеётся: «Ну как же не используем, конечно используем, просто не на полную мощность». Она молчит и смотрит в пол.

После съёмки она снова звонит мне. Уже другим голосом. Просит встретиться лично. Без него.

Встречаемся в кафе. Она достаёт ноутбук. Открывает таблицу Excel. Классическую, обычную. Говорит: «Вот чем я работаю каждый день. Вся отчётность вручную. Потому что его система не закрывает и половины функций, которые мне нужны».

Дальше больше. Она показывает переписку. Внутренние письма, где она несколько раз просила доработать функционал для себя. Ответ один: «Потом, сейчас не приоритет, у нас клиенты важнее».

А потом самое мерзкое. Скрины с презентаций для клиентов. Там написано: «Наша система полностью автоматизирует работу бухгалтерии, мы сами её используем и знаем, что она работает». С её фотографией. Которую сделали без её согласия на корпоративе.

Она говорит тихо: «Я боялась попасть в вашу статью, потому что знаю — он скажет, что я пользуюсь системой и она меня спасает. А я не могу соврать на камеру. Клиенты потом найдут меня, спросят детали, а я что скажу».

Понимаешь в чём жесть. Компания продаёт продукт для облегчения жизни бухгалтеров. А собственный бухгалтер сидит в Excel, потому что на её автоматизацию никто не потратил и часа разработки.

Я спрашиваю: почему не уйти. Она отвечает: «Куда. Мне сорок восемь. Я пять лет вела учёт этой компании, знаю все схемы. Если уйду, кто меня возьмёт на нормальные деньги без рекомендации. А он рекомендацию не даст».

Через неделю выходит статья. Без неё. Мы переделали угол. Просто история про компанию и клиентов. Он недоволен, говорит: «Могли бы поярче». Но не настаивает.

Через месяц узнаю случайно от общего знакомого. Бухгалтерша уволилась. Резко, без объяснений. Оставила только записку: «Больше не могу быть частью этой лжи».

Клиент звонит мне в ярости. Говорит, что она его подставила. Ушла перед отчётным периодом. Забрала все пароли. Документы в хаосе. Новый человек не может разобраться, потому что всё велось «по её системе», а не по той, что они продают.

Самое забавное вскрылось после. Оказалось, несколько крупных клиентов начали задавать вопросы. Почему в вашей компании бухгалтер не использует вашу же систему. Как они узнали? Она им сказала. Спокойно, без эмоций. Просто факт.

Вот в чём настоящая боль бухгалтера IT-компании, которая делает софт для бухгалтеров. Её используют как доказательство качества продукта, который для неё самой не работает. Её лицо ставят на презентации, а её просьбы о доработках игнорируют годами.

И когда она просит не включать её в медиа, это не скромность. Это последняя попытка сохранить профессиональную честность. Потому что соврать в камеру она не может. А сказать правду — не позволят.

Боль в том, что ты каждый день помогаешь продавать ложь. Клиентам говорят: наш бухгалтер счастлив с этой системой. А ты сидишь в своём Excel до ночи и понимаешь — ты не сотрудник, ты декорация в чужом перформансе.

Если ты сейчас владелец IT-продукта для бизнеса и хочешь в медиа с историей «мы сами пользуемся тем, что продаём» — сначала зайди к своему бухгалтеру. Посмотри, в чём он реально работает. Не в том, что написано в должностной инструкции. А в какой программе открыты

