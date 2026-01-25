Продвижение локального бизнеса в 2026 году: пошаговая стратегия

Комплексный подход — когда вы присутствуете во всех точках маршрута клиента — даёт в 3-5 раз больше обращений, чем одиночные каналы.

Эта статья особенно полезна владельцам офлайн-бизнеса: кафе и рестораны, салоны красоты и барбершопы, стоматологии и клиники, автосервисы, магазины у дома, студии и мастерские. Мы разберём проверенные инструменты продвижения от карт до триггерных рассылок с конкретными шагами внедрения.