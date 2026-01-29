Как продвигать канал в MAX в 2026 году: полное руководство для бизнеса и экспертов

Частые вопросы о продвижении каналов в MAX

Можно ли создать канал без аудитории в других соцсетях?

Да, если у вас есть статус «А+» во ВКонтакте, Одноклассниках или Яндекс Дзене, либо зарегистрированный в РКН Telegram-канал. Один из этих вариантов нужен для верификации.

Сколько реально можно заработать на канале MAX?

От 600 рублей в месяц при 1000 подписчиков (только встроенная реклама) до 70 000+ рублей при 50 000 подписчиков плюс доход от дополнительных услуг. Для экспертов основной доход — это не реклама, а клиенты, пришедшие через канал.​

Есть ли порог для включения монетизации?

Да, 1000 подписчиков.​

Можно ли изменить название канала после создания?

Нет, название берётся из реестра Роскомнадзора и не подлежит изменению пользователем.​

Какая оптимальная длина поста?

Для экспресс-новостей — 300-500 символов, для инструкций и разборов — 1000-1500 символов, для глубоких кейсов — до 3000 с разбивкой.

Как часто нужно публиковать контент?

Минимум 2-3 раза в неделю для поддержания активности алгоритма и интереса аудитории.

Работает ли MAX для очень узких профессиональных ниш?

Да, и даже лучше, чем для массовых тем, потому что конкуренция ниже, а целевая аудитория более мотивирована искать качественный экспертный контент.

Сколько времени реально нужно до первой тысячи подписчиков?

При переносе части аудитории из Telegram или активной клиентской базы — 2-4 недели. При старте с нуля — 1,5-2 месяца системной работы.

Можно ли размещать прямые ссылки на платные услуги?

Да, MAX позволяет размещать ссылки в описании канала и в постах. Интеграция с СБП упрощает приём платежей.

Какие каналы самые популярные в MAX?

По данным каталогов, лидируют новости, политика, развлечения и образовательный контент. Профессиональные бизнес-ниши пока недостаточно представлены, что открывает возможности.