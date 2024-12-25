Как подписать МЧД электронной подписью в 2025 году: пошаговая инструкция

Ранее роль доверенности выполняли сертификаты на юридическое лицо, указывающие сотрудника как представителя. Однако такой подход не обеспечивал четкой привязки полномочий к сотруднику и не позволял исключить риски манипуляций с электронными подписями. Введение МЧД устраняет эти проблемы, задавая стандарты для юридически значимого подтверждения полномочий в цифровой среде. Теперь, чтобы ваш сотрудник (или представитель) мог подписывать документы от имени организации, нужно сделать

СЛЕДУЮЩЕЕ:

Получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи на физлицо в одном из удостоверяющих центров, аккредитованных Минцифры России. Получить от руководителя или ИП машиночитаемую доверенность, которая дает право сотруднику подписывать нужные документы. Доверенность должна быть подписана руководителем усиленной электронной подписью юридического лица или ИП.

Важно помнить: если сотрудник подпишет электронные документы без такой доверенности, то они просто не будут приняты ни государственными, ни коммерческими системами, потому что такая подпись не считается юридически значимой.

Необходимо подтвердить полномочия, что сотрудник уполномочен руководителем подписывать и совершать действия от имени организации. В точности как с бумажной доверенностью.