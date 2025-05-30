Правомерность требования работника об удалении персональных данных после увольнения: юридический анализ и практические аспекты

Несмотря на право работника на защиту персональных данных, существуют исключения, когда работодатель может правомерно сохранять информацию даже после увольнения:

3.1. Законодательные требования к хранению кадровых документов

Согласно ст. 29 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в РФ", работодатель обязан хранить трудовые договоры, приказы и личные дела в течение установленных сроков (от 3 до 75 лет). Удаление таких данных до истечения срока будет нарушением закона.

3.2. Налоговый и бухгалтерский учет

В соответствии с ст. 23 Налогового кодекса РФ, организации обязаны хранить документы, связанные с начислением и выплатой заработной платы, в течение 6 лет. Поэтому данные уволенных сотрудников, необходимые для налоговых проверок, не могут быть удалены досрочно.

3.3. Судебные споры или проверки

Если между работником и работодателем ведутся судебные разбирательства (например, по вопросам незаконного увольнения или выплаты компенсаций), персональные данные могут сохраняться до окончания процесса.

Пример из практики

В 2021 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга отказал бывшему сотруднику в требовании удалить его персональные данные, поскольку работодатель обосновал их хранение необходимостью соблюдения трудового и налогового законодательства. Суд указал, что требование об удалении не может быть удовлетворено, пока данные необходимы для исполнения юридических обязательств.