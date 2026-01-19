⚡️Какие облигации интересны для покупки?

За последние месяцы облигации неплохо переоценились и все на ожиданиях снижения ключевой ставки. Я решил сделать выборку в Т-Инвестициях по наиболее интересным выпускам.

❗️За основу взял: срок погашения от 2 до 3 лет, доходность к погашению выше текущей ключевой ставки в 16%, без амортизации и оферты, рейтинг высокий, дефолты эмитента отсутствуют, не флоатеры.

✅Вот что получилось:

🔹ЕвразХолдинг Финанс 003P-04 (RU000A10CKZ0)

▪️Погашение 13.02.2028

▪️Купонная доходность 13,9%, выплаты ежемесячные

▪️Эффективная доходность к погашению 16,2% годовых

▪️Рейтинг: АКРА - AA+(RU)

🔹АО Авто Финанс Банк БО-001Р-16 (RU000A10D9K0)

▪️Погашение 14.02.2028

▪️Купонная доходность 16,65%, выплаты ежемесячные

▪️Эффективная доходность к погашению 16,3% годовых

▪️Рейтинг: АКРА - AA(RU); Эксперт - ruAA

🔹Селигдар 001Р-06 (RU000A10D3S6)

▪️Погашение 02.04.2028

▪️Купонная доходность 18,5%, выплаты ежемесячные

▪️Эффективная доходность к погашению 18,7% годовых

▪️Рейтинг: Эксперт - ruA+

🔹ГК Самолет БО-П16 (RU000A10BFX7)

▪️Погашение 06.04.2028

▪️Купонная доходность 25,5%, выплаты ежемесячные

▪️Эффективная доходность к погашению 18,3% годовых

▪️Рейтинг: АКРА - A-(RU)

🔹ГТЛК БО 002P-08 (RU000A10BQB0)

▪️Погашение 18.05.2028

▪️Купонная доходность 19,5%, выплаты ежемесячные

▪️Эффективная доходность к погашению 16,2% годовых

▪️Рейтинг: АКРА - AA-(RU); Эксперт - ruAA-

🔹АФК Система БО 002Р-06 (RU000A10DPW4)

▪️Погашение 22.05.2028

▪️Купонная доходность 17,75%, выплаты ежемесячные

▪️Эффективная доходность к погашению 19,1% годовых

▪️Рейтинг: АКРА - AA-(RU); Эксперт - ruAA

🔹Селигдар 001Р-08 (RU000A10DTF1)

▪️Погашение 03.06.2028

▪️Купонная доходность 18%, выплаты ежемесячные

▪️Эффективная доходность к погашению 19,1% годовых

▪️Рейтинг: Эксперт - ruA+

🔹ФПК 002Р-01 (RU000A10DYC8)

▪️Погашение 10.06.2028

▪️Купонная доходность 15,4%, выплаты ежемесячные

▪️Эффективная доходность к погашению 16,3% годовых

▪️Рейтинг: АКРА - AA+(RU)

🔹ВИС ФИНАНС БО-П09 (RU000A10C634)

▪️Погашение 08.07.2028

▪️Купонная доходность 17%, выплаты ежемесячные

▪️Эффективная доходность к погашению 17,6% годовых

▪️Рейтинг: НКР - AA-.ru

🔹АО Авто Финанс Банк БО-001Р-15 (RU000A10C6P6)

▪️Погашение 09.07.2028

▪️Купонная доходность 16,75%, выплаты ежемесячные

▪️Эффективная доходность к погашению 16,4% годовых

▪️Рейтинг: АКРА - AA(RU); Эксперт - ruAA

🔹Восточная Стивидор.Ком 1P-04R (RU000A106P06)

▪️Погашение 28.07.2028

▪️Купонная доходность 12%, выплаты полугодовые

▪️Эффективная доходность к погашению 16,2% годовых

▪️Рейтинг: АКРА - AA(RU); Эксперт - ruAA-

🔹ПГК 003Р-01 (RU000A10CWF7)

▪️Погашение 14.09.2028

▪️Купонная доходность 15,75%, выплаты ежемесячные

▪️Эффективная доходность к погашению 16,6% годовых

▪️Рейтинг: Эксперт - ruAA; НКР - AA+.ru

🔹ХК Новотранс 002P-01 (RU000A10DCF7)

▪️Погашение 16.10.2028

▪️Купонная доходность 16%, выплаты ежемесячные

▪️Эффективная доходность к погашению 16,3% годовых

▪️Рейтинг: Эксперт - ruAA-

🔹Совкомбанк Лизинг БО-П17 (RU000A10DTS4)

▪️Погашение 01.12.2028

▪️Купонная доходность 16%, выплаты ежемесячные

▪️Эффективная доходность к погашению 16,1% годовых

▪️Рейтинг: АКРА - AA-(RU); Эксперт - ruAA-

❗️Выборка проведена исключительно по кредитному рейтингу, в отчетность компаний я не заглядывал, так что стоит быть осторожным, тем более на фоне волны прошлогодних дефолтов.

💼В настоящее время доля облигаций в моем портфеле составляет 11,2% (409 тыс руб).

🚨Не является рекомендацией к покупке, самостоятельно оценивайте риски!

