⚡️Какие облигации интересны для покупки?
❗️За основу взял: срок погашения от 2 до 3 лет, доходность к погашению выше текущей ключевой ставки в 16%, без амортизации и оферты, рейтинг высокий, дефолты эмитента отсутствуют, не флоатеры.
✅Вот что получилось:
🔹ЕвразХолдинг Финанс 003P-04 (RU000A10CKZ0)
▪️Погашение 13.02.2028
▪️Купонная доходность 13,9%, выплаты ежемесячные
▪️Эффективная доходность к погашению 16,2% годовых
▪️Рейтинг: АКРА - AA+(RU)
🔹АО Авто Финанс Банк БО-001Р-16 (RU000A10D9K0)
▪️Погашение 14.02.2028
▪️Купонная доходность 16,65%, выплаты ежемесячные
▪️Эффективная доходность к погашению 16,3% годовых
▪️Рейтинг: АКРА - AA(RU); Эксперт - ruAA
🔹Селигдар 001Р-06 (RU000A10D3S6)
▪️Погашение 02.04.2028
▪️Купонная доходность 18,5%, выплаты ежемесячные
▪️Эффективная доходность к погашению 18,7% годовых
▪️Рейтинг: Эксперт - ruA+
🔹ГК Самолет БО-П16 (RU000A10BFX7)
▪️Погашение 06.04.2028
▪️Купонная доходность 25,5%, выплаты ежемесячные
▪️Эффективная доходность к погашению 18,3% годовых
▪️Рейтинг: АКРА - A-(RU)
🔹ГТЛК БО 002P-08 (RU000A10BQB0)
▪️Погашение 18.05.2028
▪️Купонная доходность 19,5%, выплаты ежемесячные
▪️Эффективная доходность к погашению 16,2% годовых
▪️Рейтинг: АКРА - AA-(RU); Эксперт - ruAA-
🔹АФК Система БО 002Р-06 (RU000A10DPW4)
▪️Погашение 22.05.2028
▪️Купонная доходность 17,75%, выплаты ежемесячные
▪️Эффективная доходность к погашению 19,1% годовых
▪️Рейтинг: АКРА - AA-(RU); Эксперт - ruAA
🔹Селигдар 001Р-08 (RU000A10DTF1)
▪️Погашение 03.06.2028
▪️Купонная доходность 18%, выплаты ежемесячные
▪️Эффективная доходность к погашению 19,1% годовых
▪️Рейтинг: Эксперт - ruA+
🔹ФПК 002Р-01 (RU000A10DYC8)
▪️Погашение 10.06.2028
▪️Купонная доходность 15,4%, выплаты ежемесячные
▪️Эффективная доходность к погашению 16,3% годовых
▪️Рейтинг: АКРА - AA+(RU)
🔹ВИС ФИНАНС БО-П09 (RU000A10C634)
▪️Погашение 08.07.2028
▪️Купонная доходность 17%, выплаты ежемесячные
▪️Эффективная доходность к погашению 17,6% годовых
▪️Рейтинг: НКР - AA-.ru
🔹АО Авто Финанс Банк БО-001Р-15 (RU000A10C6P6)
▪️Погашение 09.07.2028
▪️Купонная доходность 16,75%, выплаты ежемесячные
▪️Эффективная доходность к погашению 16,4% годовых
▪️Рейтинг: АКРА - AA(RU); Эксперт - ruAA
🔹Восточная Стивидор.Ком 1P-04R (RU000A106P06)
▪️Погашение 28.07.2028
▪️Купонная доходность 12%, выплаты полугодовые
▪️Эффективная доходность к погашению 16,2% годовых
▪️Рейтинг: АКРА - AA(RU); Эксперт - ruAA-
🔹ПГК 003Р-01 (RU000A10CWF7)
▪️Погашение 14.09.2028
▪️Купонная доходность 15,75%, выплаты ежемесячные
▪️Эффективная доходность к погашению 16,6% годовых
▪️Рейтинг: Эксперт - ruAA; НКР - AA+.ru
🔹ХК Новотранс 002P-01 (RU000A10DCF7)
▪️Погашение 16.10.2028
▪️Купонная доходность 16%, выплаты ежемесячные
▪️Эффективная доходность к погашению 16,3% годовых
▪️Рейтинг: Эксперт - ruAA-
🔹Совкомбанк Лизинг БО-П17 (RU000A10DTS4)
▪️Погашение 01.12.2028
▪️Купонная доходность 16%, выплаты ежемесячные
▪️Эффективная доходность к погашению 16,1% годовых
▪️Рейтинг: АКРА - AA-(RU); Эксперт - ruAA-
❗️Выборка проведена исключительно по кредитному рейтингу, в отчетность компаний я не заглядывал, так что стоит быть осторожным, тем более на фоне волны прошлогодних дефолтов.
💼В настоящее время доля облигаций в моем портфеле составляет 11,2% (409 тыс руб).
🚨Не является рекомендацией к покупке, самостоятельно оценивайте риски!
