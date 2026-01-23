​​​​​​​​​​⚡️Пришли дивиденды от Лукойла! 

Вчера на мои счета (Т-Инвестиции и ВТБ) поступили дивиденды Лукойла за 9 месяцев 2025 года в размере 18310 руб (уже с вычетом НДФЛ).

💰Доходность на момент их объявления составила 7,2%. Всего же было выплачено 397 руб на акцию.

📊Лукойл выплачивает дивиденды дважды в год, направляя на них 100% от скорректированного свободного денежного потока. При этом размер промежуточного дивиденда рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев.

В середине декабря (хотя из-за перенесенного в прошлом году собрания совета директоров срок сдвинулся на январь) традиционно выплачиваются промежуточные дивиденды, а весной — дивиденды за истекший календарный год.

📌В июне прошлого года были выплачены итоговые дивиденды за 2024 год в сумме 541 руб на акцию, при этом их совокупный размер составил 1055 руб (~15% доходности). По итогам 2023 года выплачено 945 руб (~13% доходности).

💼В рамках ежемесячных покупок я периодически добирал в свой портфель акции Лукойла, доля которых сейчас в нем составляет 7,9% (292 тыс руб). Несмотря на санкции и возможную продажу всех зарубежных активов, думаю, что компания сохранит статус дивидендной истории.

Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:

https://t.me/+ZTuuAPAkqbw3MTAy