⚡️Пришли дивиденды от Лукойла!
💰Доходность на момент их объявления составила 7,2%. Всего же было выплачено 397 руб на акцию.
📊Лукойл выплачивает дивиденды дважды в год, направляя на них 100% от скорректированного свободного денежного потока. При этом размер промежуточного дивиденда рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев.
В середине декабря (хотя из-за перенесенного в прошлом году собрания совета директоров срок сдвинулся на январь) традиционно выплачиваются промежуточные дивиденды, а весной — дивиденды за истекший календарный год.
📌В июне прошлого года были выплачены итоговые дивиденды за 2024 год в сумме 541 руб на акцию, при этом их совокупный размер составил 1055 руб (~15% доходности). По итогам 2023 года выплачено 945 руб (~13% доходности).
💼В рамках ежемесячных покупок я периодически добирал в свой портфель акции Лукойла, доля которых сейчас в нем составляет 7,9% (292 тыс руб). Несмотря на санкции и возможную продажу всех зарубежных активов, думаю, что компания сохранит статус дивидендной истории.
Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию