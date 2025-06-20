Можно ли досрочно закрыть вклад — и что будет с процентами
Разбираемся, можно ли закрыть вклад раньше срока, какие последствия это влечёт и как сохранить проценты.
Можно ли забрать деньги раньше срока
Да, досрочное расторжение вклада — законное право клиента. По статье 837 ГК РФ, вы можете забрать деньги полностью или частично в любой момент. Но важно понимать: банк имеет право пересчитать проценты, если договор оформлен как срочный вклад.
Что происходит с процентами
Всё зависит от условий договора:
Если договор классический (срочный вклад) — банк начисляет проценты по ставке "до востребования", которая обычно в 5–10 раз ниже изначальной. Например, вместо 10% годовых получите 0,01–1%.
Если вклад с возможностью частичного снятия или пополнения — проценты могут сохраняться, но с понижением.
Если условия предусматривают досрочное закрытие без потерь — вы сохраните накопленные проценты. Такое бывает, но редко (в промо-программах, вкладках для пенсионеров и т. п.).
Можно ли снять часть суммы, не теряя проценты
Некоторые банки предлагают вклады с неснижаемым остатком. Это значит: можно снять всё, что превышает определённую сумму (например, 100 000 ₽), и при этом продолжать получать проценты на оставшиеся деньги.
Если нужен доступ только к части средств — уточните, есть ли такая опция. Возможно, не придётся полностью закрывать вклад.
Как правильно закрыть вклад
Проверьте договор. Обратите внимание на условия досрочного закрытия: ставка "до востребования", наличие штрафов, порядок уведомления.
Подайте заявление. Обычно это можно сделать в офисе или через интернет-банк. Деньги выдают в день обращения или на следующий рабочий день.
Уточните налогообложение. Если ставка по вкладу была выше необлагаемого лимита (например, 9% в 2024–2025 гг.), банк может удержать НДФЛ с процентов.
Когда досрочное закрытие может быть выгодным
Иногда выгоднее потерять проценты, чем держать деньги под низкую ставку:
Появился более выгодный вклад. Например, новый депозит под 12% вместо старых 7%.
Нужны средства для инвестиций. Можно вложить деньги в ИИС, акции или купить недвижимость — потенциальный доход будет выше, чем проценты по вкладу.
Курс рубля резко упал. Есть смысл купить валюту и защитить сбережения от обесценивания.
Альтернатива: вклады с плавающей ставкой или досрочным доступом
Если вы не уверены, что сможете держать деньги весь срок — заранее выбирайте гибкие продукты:
Вклады с возможностью досрочного снятия без потери процентов
Счета с капитализацией и возможностью пополнения
Накопительные счета с доходностью чуть ниже, но полной свободой вывода
Досрочно закрыть вклад можно всегда, но не всегда это выгодно. Читайте договор, сравнивайте предложения и принимайте решение исходя из ваших целей. А если не уверены — консультанты кредитного агентства "Актив" подскажут, как сохранить проценты и выбрать оптимальный финансовый инструмент.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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