Какие переводы могут вызвать блокировку карты со стороны банков и Росфинмониторинга

Что изменилось

С 1 июня 2025 года, согласно закону № 522-ФЗ, Росфинмониторинг получил право ограничивать доступ к счетам на 10–30 дней без суда — если есть признаки сомнительных операций. Банки обязаны выполнять такие предписания.

Под блокировку могут попасть:

регулярные мелкие переводы от разных людей;

дробление крупных сумм на несколько операций;

любые транзакции, которые выглядят как бизнес-доход, но не подтверждены документами.

Пока действует блокировка, вы не сможете оплачивать покупки, снимать деньги или совершать переводы. Кроме того, возникают сложности с оформлением кредитов и микрозаймов.