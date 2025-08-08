Какие переводы могут вызвать блокировку карты со стороны банков и Росфинмониторинга

Под удар могут попасть и обычные переводы — между друзьями, родственниками или коллегами. Разбираемся, что вызывает вопросы у системы и как защитить свои деньги.
Что изменилось
С 1 июня 2025 года, согласно закону № 522-ФЗ, Росфинмониторинг получил право ограничивать доступ к счетам на 10–30 дней без суда — если есть признаки сомнительных операций. Банки обязаны выполнять такие предписания.
Под блокировку могут попасть:
регулярные мелкие переводы от разных людей;
дробление крупных сумм на несколько операций;
любые транзакции, которые выглядят как бизнес-доход, но не подтверждены документами.
Пока действует блокировка, вы не сможете оплачивать покупки, снимать деньги или совершать переводы. Кроме того, возникают сложности с оформлением кредитов и микрозаймов.
Какие операции вызывают подозрение
Финансовый мониторинг и банки обращают внимание не только на суммы, но и на контекст переводов. Блокировку могут спровоцировать:
Частые переводы от разных лиц: например, сбор денег на подарок коллеге или поездку с друзьями.
Платежи с пометками "за услуги", "зарплата", "аренда" — если вы не ИП или самозанятый.
Дробление крупных сумм: перевод 100 000 ₽ через 10 платежей по 10 000 ₽ вызывает подозрения.
Переводы между своими счетами в разных банках с высокой частотой.
Операции, связанные с криптовалютами, P2P-обменами, ставками — даже при небольших суммах.
Как не попасть под блокировку
Разделите финансы. Храните личные и рабочие деньги на разных счетах. Ведёте деятельность — оформите статус самозанятого или ИП.
Не дробите переводы. Старайтесь переводить крупную сумму одним платежом, а не в несколько частей.
Собирайте документы: договоры, чеки, выписки, скриншоты заказов — всё это поможет доказать легальность средств.
Следите за назначениями платежей. Не пишите в комментариях "зарплата", "оплата" или "услуги", если не платите официальному поставщику. Лучше использовать формулировки: "подарок", "возврат долга", "личный перевод".
Имейте запасной вариант. Держите резервную карту или счёт в другом банке, чтобы не остаться без доступа к деньгам.
Что делать, если карту уже заблокировали
Уточните причину. Позвоните в банк и выясните, кто заблокировал счёт — сам банк или Росфинмониторинг.
Соберите документы. Обычно просят договоры, справки о доходах, чеки самозанятого, выписки из маркетплейсов.
Передайте пояснения. Подготовьте письмо с пояснением и приложите подтверждающие документы. Отправьте в банк через ЛК, email или лично.
Жалоба в надзорные органы. Если банк отказывает — обратитесь в Банк России или к финансовому омбудсмену. При необходимости — в суд.
Предотвратите повтор. После разблокировки пересмотрите структуру переводов, уберите рисковые формулировки, оформите юридический статус при необходимости.
Начать дискуссию