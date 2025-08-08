ЦОК ОК БСН 04.08 Мобильный
Артем Староверов
Какие переводы могут вызвать блокировку карты со стороны банков и Росфинмониторинга

С июня 2025 года вступили в силу новые полномочия Росфинмониторинга. Теперь ведомство может без решения суда блокировать карты и счета на срок до 30 дней, если операции покажутся подозрительными.

Под удар могут попасть и обычные переводы — между друзьями, родственниками или коллегами. Разбираемся, что вызывает вопросы у системы и как защитить свои деньги.

Что изменилось

С 1 июня 2025 года, согласно закону № 522-ФЗ, Росфинмониторинг получил право ограничивать доступ к счетам на 10–30 дней без суда — если есть признаки сомнительных операций. Банки обязаны выполнять такие предписания.

Под блокировку могут попасть:

  • регулярные мелкие переводы от разных людей;

  • дробление крупных сумм на несколько операций;

  • любые транзакции, которые выглядят как бизнес-доход, но не подтверждены документами.

Пока действует блокировка, вы не сможете оплачивать покупки, снимать деньги или совершать переводы. Кроме того, возникают сложности с оформлением кредитов и микрозаймов.

Какие операции вызывают подозрение

Финансовый мониторинг и банки обращают внимание не только на суммы, но и на контекст переводов. Блокировку могут спровоцировать:

  • Частые переводы от разных лиц: например, сбор денег на подарок коллеге или поездку с друзьями.

  • Платежи с пометками "за услуги", "зарплата", "аренда" — если вы не ИП или самозанятый.

  • Дробление крупных сумм: перевод 100 000 ₽ через 10 платежей по 10 000 ₽ вызывает подозрения.

  • Переводы между своими счетами в разных банках с высокой частотой.

  • Операции, связанные с криптовалютами, P2P-обменами, ставками — даже при небольших суммах.

Как не попасть под блокировку

  • Разделите финансы. Храните личные и рабочие деньги на разных счетах. Ведёте деятельность — оформите статус самозанятого или ИП.

  • Не дробите переводы. Старайтесь переводить крупную сумму одним платежом, а не в несколько частей.

  • Собирайте документы: договоры, чеки, выписки, скриншоты заказов — всё это поможет доказать легальность средств.

  • Следите за назначениями платежей. Не пишите в комментариях "зарплата", "оплата" или "услуги", если не платите официальному поставщику. Лучше использовать формулировки: "подарок", "возврат долга", "личный перевод".

  • Имейте запасной вариант. Держите резервную карту или счёт в другом банке, чтобы не остаться без доступа к деньгам.

Что делать, если карту уже заблокировали

  1. Уточните причину. Позвоните в банк и выясните, кто заблокировал счёт — сам банк или Росфинмониторинг.

  2. Соберите документы. Обычно просят договоры, справки о доходах, чеки самозанятого, выписки из маркетплейсов.

  3. Передайте пояснения. Подготовьте письмо с пояснением и приложите подтверждающие документы. Отправьте в банк через ЛК, email или лично.

  4. Жалоба в надзорные органы. Если банк отказывает — обратитесь в Банк России или к финансовому омбудсмену. При необходимости — в суд.

  5. Предотвратите повтор. После разблокировки пересмотрите структуру переводов, уберите рисковые формулировки, оформите юридический статус при необходимости.

