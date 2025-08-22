ЦОК ОК Общая 21.08 Мобильная
Как подготовить финансы к декрету

Декретный отпуск — это всегда испытание для бюджета. Доходы семьи снижаются, расходы растут, а впереди новые заботы и большие покупки. Чтобы появление ребёнка не стало стрессом для кошелька, готовиться лучше заранее.

Когда начинать подготовку

Идеально — за год-два до рождения малыша. Чем больше времени, тем проще распределить траты, накопить подушку безопасности и спокойно решить бытовые вопросы. Тогда в декрете можно будет сосредоточиться не на нехватке денег, а на заботе о ребёнке.

Шаг 1. Разберитесь с текущими финансами

Начните с «ревизии»:

  • выпишите все источники дохода семьи — зарплаты, подработки, пособия;

  • зафиксируйте обязательные расходы: коммуналка, еда, кредиты, транспорт;

  • посчитайте необязательные траты — кафе, развлечения, спонтанные покупки.

Так вы поймёте, где можно сократить расходы и какие деньги реально можно откладывать.

Шаг 2. Посчитайте будущие доходы

На 30-й неделе беременности женщина оформляет отпуск по беременности и родам (140 дней, дольше при осложнениях или двойне). В 2025 году выплаты составляют от 103 тыс. до 794 тыс. ₽.

После рождения ребёнка положено ежемесячное пособие до полутора лет — 40% от зарплаты за последние 2 года. Минимум в 2025 году — 10 103 ₽, максимум — почти 69 000 ₽. Эти суммы стоит учесть заранее при планировании бюджета.

Шаг 3. Купите важное до декрета

Когда доходы стабильные, проще позаботиться о больших покупках:

  • бытовая техника (стиральная машина, робот-пылесос, посудомойка) — экономия времени и сил;

  • одежда на сезон — после родов будет не до этого;

  • стоматолог, очки или линзы — здоровье лучше привести в порядок заранее;

  • если машина требует постоянного ремонта, подумайте о замене.

Так вы снимете с себя часть проблем, когда на руках уже будет малыш.

Шаг 4. Составьте список для ребёнка

Не покупайте десятки вещей наперёд — половина окажется лишней. Делите траты на два блока:

  • можно взять б/у или у знакомых: коляска, кроватка, автокресло;

  • лучше купить новое: подгузники, смеси, бутылочки, соски.

Списки помогут избежать хаотичных покупок и сэкономить деньги.

Шаг 5. Создайте финансовую подушку

Идеальный резерв — сумма, равная 6 месяцам расходов семьи. Даже если получится накопить меньше, это уже облегчит жизнь. Откладывайте хотя бы 10% дохода на отдельный счёт и не тратьте эти деньги без крайней нужды.

Итог

Финансовая подготовка к декрету — это не «жёсткая экономия», а продуманный план. Когда заранее известны доходы, расходы и есть запас прочности, будущие родители встречают рождение ребёнка с уверенностью, а не с тревогой о деньгах.

Комментарии

1
  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    Ну...сначала надо их поставить на учёт.

    Затем ходить на консультации.

    Гимнастику специальную им делать порекомендуют. Наверное.

