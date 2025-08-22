Как подготовить финансы к декрету

Когда начинать подготовку
Идеально — за год-два до рождения малыша. Чем больше времени, тем проще распределить траты, накопить подушку безопасности и спокойно решить бытовые вопросы. Тогда в декрете можно будет сосредоточиться не на нехватке денег, а на заботе о ребёнке.
Шаг 1. Разберитесь с текущими финансами
Начните с «ревизии»:
выпишите все источники дохода семьи — зарплаты, подработки, пособия;
зафиксируйте обязательные расходы: коммуналка, еда, кредиты, транспорт;
посчитайте необязательные траты — кафе, развлечения, спонтанные покупки.
Так вы поймёте, где можно сократить расходы и какие деньги реально можно откладывать.
Шаг 2. Посчитайте будущие доходы
На 30-й неделе беременности женщина оформляет отпуск по беременности и родам (140 дней, дольше при осложнениях или двойне). В 2025 году выплаты составляют от 103 тыс. до 794 тыс. ₽.
После рождения ребёнка положено ежемесячное пособие до полутора лет — 40% от зарплаты за последние 2 года. Минимум в 2025 году — 10 103 ₽, максимум — почти 69 000 ₽. Эти суммы стоит учесть заранее при планировании бюджета.
Шаг 3. Купите важное до декрета
Когда доходы стабильные, проще позаботиться о больших покупках:
бытовая техника (стиральная машина, робот-пылесос, посудомойка) — экономия времени и сил;
одежда на сезон — после родов будет не до этого;
стоматолог, очки или линзы — здоровье лучше привести в порядок заранее;
если машина требует постоянного ремонта, подумайте о замене.
Так вы снимете с себя часть проблем, когда на руках уже будет малыш.
Шаг 4. Составьте список для ребёнка
Не покупайте десятки вещей наперёд — половина окажется лишней. Делите траты на два блока:
можно взять б/у или у знакомых: коляска, кроватка, автокресло;
лучше купить новое: подгузники, смеси, бутылочки, соски.
Списки помогут избежать хаотичных покупок и сэкономить деньги.
Шаг 5. Создайте финансовую подушку
Идеальный резерв — сумма, равная 6 месяцам расходов семьи. Даже если получится накопить меньше, это уже облегчит жизнь. Откладывайте хотя бы 10% дохода на отдельный счёт и не тратьте эти деньги без крайней нужды.
Итог
Финансовая подготовка к декрету — это не «жёсткая экономия», а продуманный план. Когда заранее известны доходы, расходы и есть запас прочности, будущие родители встречают рождение ребёнка с уверенностью, а не с тревогой о деньгах.
Комментарии1
Ну...сначала надо их поставить на учёт.
Затем ходить на консультации.
Гимнастику специальную им делать порекомендуют. Наверное.