Как подготовить финансы к декрету

Шаг 2. Посчитайте будущие доходы

На 30-й неделе беременности женщина оформляет отпуск по беременности и родам (140 дней, дольше при осложнениях или двойне). В 2025 году выплаты составляют от 103 тыс. до 794 тыс. ₽.

После рождения ребёнка положено ежемесячное пособие до полутора лет — 40% от зарплаты за последние 2 года. Минимум в 2025 году — 10 103 ₽, максимум — почти 69 000 ₽. Эти суммы стоит учесть заранее при планировании бюджета.