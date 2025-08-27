Квартира в лизинг: альтернатива ипотеке или ловушка?

Что такое лизинг квартиры

Лизинг жилья — это договор аренды, в рамках которого квартира сразу переходит к вам в пользование, но юридически остаётся собственностью лизинговой компании. Вы живёте в ней, платите регулярные взносы, а после окончания договора и полного расчёта недвижимость оформляется на вас.

В сделке участвуют три стороны:

лизингодатель — компания или банк, который покупает квартиру и сдаёт её вам;

лизингополучатель — будущий собственник, то есть вы;

продавец — застройщик или частное лицо, у которого приобретается объект.

Обычно подписывают два документа: договор купли-продажи между продавцом и лизинговой компанией и договор лизинга между компанией и вами.

Важно: в лизинг можно взять не только квартиры, но и дома, апартаменты или даже коммерческую недвижимость.