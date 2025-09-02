Карту заблокировали по 115-ФЗ: как восстановить доступ и не попасть в «черный список»

Почему блокируют карты и счета
Федеральный закон «О противодействии легализации доходов» обязывает банки следить за операциями клиентов. Если транзакции выглядят подозрительно, банк обязан их проверить и временно приостановить доступ.
Основные причины:
разовые крупные переводы от 200 000 ₽ и выше;
частые поступления от разных лиц или компаний;
нетипичные для клиента операции (например, регулярные выводы с криптобирж);
расхождения в анкете или неполные данные;
связь клиента или его контрагента с «черным списком».
На практике это может выглядеть так:
студент получает от родителей 300 000 ₽ на покупку квартиры, и банк запрашивает документы;
фрилансер еженедельно выводит деньги небольшими суммами с разных площадок, и операции попадают под фильтр.
Важно понимать: блокировка не наказание, а проверка. После подтверждения легальности средств доступ обычно восстанавливают.
Первые шаги после блокировки
Сохраняйте спокойствие. Паника и агрессия в общении с менеджером ничего не ускорят.
Проверьте источник сообщения. Иногда смс о блокировке рассылают мошенники. Уточните информацию через официальный контакт банка или приложение.
Попросите официальный ответ. Банк обязан объяснить, какие именно операции вызвали подозрение.
👉 Совет: если вы предприниматель или руководите ООО, заранее позаботьтесь о прозрачности переводов и документальном подтверждении поступлений.
Какие документы подготовить
Банк снимает ограничения только после того, как убедится в законности средств. Список документов зависит от ситуации, но чаще всего просят:
пояснение в свободной форме («перевод от брата на покупку квартиры», «оплата по договору подряда» и т. п.);
справку 2-НДФЛ или декларацию, подтверждающую доход;
договоры, акты, счета, чеки;
выписки по счетам в других банках;
иногда — переписку с клиентом или заказчиком.
Чем полнее пакет документов, тем быстрее решат вопрос.
Если банк не реагирует
Подайте претензию. В свободной форме опишите проблему, приложите копии документов и укажите реквизиты карты или счёта.
Сохраните подтверждение подачи. Квитанция или отметка банка пригодятся в споре.
Жалоба в ЦБ. На сайте регулятора есть интернет-приемная, где можно прикрепить документы и переписку. Ответ обычно приходит за 20–30 дней.
Обращение в Росфинмониторинг. Организация контролирует исполнение 115-ФЗ и может проверить банк.
Суд. Если ваши операции законны, суд обяжет банк разблокировать карту и иногда даже выплатить компенсацию.
Итог
Блокировка карты по 115-ФЗ — не приговор. Это стандартная проверка, цель которой защитить систему от отмывания средств. Главное — быстро собрать документы, спокойно взаимодействовать с банком и контролировать процесс. Чем прозрачнее ваши операции, тем меньше рисков попасть под повторные ограничения.
