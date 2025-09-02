ЦОК ОК УСН 02.09 Мобильная
Артем Староверов
Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Карту заблокировали по 115-ФЗ: как восстановить доступ и не попасть в «черный список»

Блокировка карты по закону № 115-ФЗ — стресс для любого клиента. Часто под ограничение попадают вовсе не мошенники, а обычные люди, чьи операции показались банку подозрительными. Разберемся, почему это происходит и как вернуть доступ к своим деньгам.

Почему блокируют карты и счета

Федеральный закон «О противодействии легализации доходов» обязывает банки следить за операциями клиентов. Если транзакции выглядят подозрительно, банк обязан их проверить и временно приостановить доступ.

Основные причины:

  • разовые крупные переводы от 200 000 ₽ и выше;

  • частые поступления от разных лиц или компаний;

  • нетипичные для клиента операции (например, регулярные выводы с криптобирж);

  • расхождения в анкете или неполные данные;

  • связь клиента или его контрагента с «черным списком».

На практике это может выглядеть так:

  • студент получает от родителей 300 000 ₽ на покупку квартиры, и банк запрашивает документы;

  • фрилансер еженедельно выводит деньги небольшими суммами с разных площадок, и операции попадают под фильтр.

Важно понимать: блокировка не наказание, а проверка. После подтверждения легальности средств доступ обычно восстанавливают.

Первые шаги после блокировки

  1. Сохраняйте спокойствие. Паника и агрессия в общении с менеджером ничего не ускорят.

  2. Проверьте источник сообщения. Иногда смс о блокировке рассылают мошенники. Уточните информацию через официальный контакт банка или приложение.

  3. Попросите официальный ответ. Банк обязан объяснить, какие именно операции вызвали подозрение.

👉 Совет: если вы предприниматель или руководите ООО, заранее позаботьтесь о прозрачности переводов и документальном подтверждении поступлений.

Какие документы подготовить

Банк снимает ограничения только после того, как убедится в законности средств. Список документов зависит от ситуации, но чаще всего просят:

  • пояснение в свободной форме («перевод от брата на покупку квартиры», «оплата по договору подряда» и т. п.);

  • справку 2-НДФЛ или декларацию, подтверждающую доход;

  • договоры, акты, счета, чеки;

  • выписки по счетам в других банках;

  • иногда — переписку с клиентом или заказчиком.

Чем полнее пакет документов, тем быстрее решат вопрос.

Если банк не реагирует

  1. Подайте претензию. В свободной форме опишите проблему, приложите копии документов и укажите реквизиты карты или счёта.

  2. Сохраните подтверждение подачи. Квитанция или отметка банка пригодятся в споре.

  3. Жалоба в ЦБ. На сайте регулятора есть интернет-приемная, где можно прикрепить документы и переписку. Ответ обычно приходит за 20–30 дней.

  4. Обращение в Росфинмониторинг. Организация контролирует исполнение 115-ФЗ и может проверить банк.

  5. Суд. Если ваши операции законны, суд обяжет банк разблокировать карту и иногда даже выплатить компенсацию.

Итог

Блокировка карты по 115-ФЗ — не приговор. Это стандартная проверка, цель которой защитить систему от отмывания средств. Главное — быстро собрать документы, спокойно взаимодействовать с банком и контролировать процесс. Чем прозрачнее ваши операции, тем меньше рисков попасть под повторные ограничения.

