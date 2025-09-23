Наследство в минус: что делать, если вместо квартиры достались долги

Какие долги нотариус обязан сообщить
С 2025 года нотариусы при открытии наследственного дела обязаны запрашивать кредитную историю умершего через Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). На это отводится до 3 рабочих дней.
Если у наследодателя есть кредиты или займы в банках и других финансовых организациях, информация о них попадёт в кредитную историю. Эти данные нотариус обязан передать наследникам.
Но есть нюанс: в кредитной истории отражены только долги, которые кредиторы обязаны передавать в БКИ. Это:
кредиты и займы в банках, МФО и кредитных кооперативах;
задолженности, переданные в коллекторские агентства.
А вот долги по ЖКХ, связи или некоторые судебные решения туда не попадают — значит, нотариус о них может не сообщить.
Какие долги не попадают в кредитную историю
Нотариус не всегда знает обо всех обязательствах умершего. Например:
долги по коммуналке или штрафам;
задолженность перед частными лицами или бизнес-партнёрами;
обязательства по распискам или договорам займа.
Но кредиторы вправе заявить о себе сами: обратиться к нотариусу с документами, подтверждающими долг. В этом случае нотариус обязан уведомить наследников.
Сам наследник также может запросить у нотариуса проверку долгов за пределами кредитной истории.
Как узнать о долгах и что можно предпринять
Наследники получают уведомление о долгах двумя способами:
по почте (письменно или на e-mail);
лично при визите к нотариусу.
После получения информации у наследника есть право отказаться от наследства. Срок — 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Это позволяет избежать ситуации, когда долгов больше, чем имущества.
Отказ можно оформить лично, по доверенности или отправить по почте (подпись должна быть нотариально заверена).
Важно помнить: наследник отвечает по долгам только в пределах стоимости наследуемого имущества. Если долгов на 2 миллиона, а квартира стоит миллион, взыскать могут только этот миллион.
Если в наследство достались не квартиры и машины, а долги, важно быстро проверить их объём и принять решение — вступать в наследство или отказаться. Закон защищает наследников от переплаты сверх стоимости имущества, но не освобождает от необходимости быть внимательным и вовремя подать заявление.
Начать дискуссию