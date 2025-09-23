Наследство в минус: что делать, если вместо квартиры достались долги

Какие долги нотариус обязан сообщить

С 2025 года нотариусы при открытии наследственного дела обязаны запрашивать кредитную историю умершего через Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). На это отводится до 3 рабочих дней.

Если у наследодателя есть кредиты или займы в банках и других финансовых организациях, информация о них попадёт в кредитную историю. Эти данные нотариус обязан передать наследникам.

Но есть нюанс: в кредитной истории отражены только долги, которые кредиторы обязаны передавать в БКИ. Это:

кредиты и займы в банках, МФО и кредитных кооперативах;

задолженности, переданные в коллекторские агентства.

А вот долги по ЖКХ, связи или некоторые судебные решения туда не попадают — значит, нотариус о них может не сообщить.