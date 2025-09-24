ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
Артем Староверов
Кредитование

Почему банк долго не снимает обременение и как ускорить процесс

Погасить кредит — еще не значит сразу избавиться от обременения на имущество. Банки и Росреестр не всегда работают быстро, поэтому без контроля со стороны заемщика процесс может растянуться. Разберем, какие шаги нужно пройти и что делать, если банк тянет время.

Как правильно инициировать снятие обременения

  1. Убедитесь, что кредит полностью закрыт. Проверяйте онлайн-кабинет или обращайтесь в отделение. Иногда остаются мелкие суммы: комиссии, страховка или начисленные пени.

  2. Получите справку от банка. В документе должно быть подтверждение о полном закрытии кредита. При ипотеке уточните судьбу закладной: бумажную вернут вам, электронную банк обязан передать в Росреестр.

  3. Подайте заявление на снятие обременения. Сделайте копию с отметкой о входящем номере и дате.

  4. Следите за сроками. Обычно процедура занимает 3–5 рабочих дней, но на практике может затянуться. Проверяйте статус через банк или Росреестр и возьмите свежую выписку после внесения изменений.

Чтобы ускорить процесс, заранее подготовьте все документы: паспорт, кредитный договор, справку о закрытии и квитанции. Пользуйтесь электронными сервисами банка и Госуслуг — они работают быстрее, чем бумажный документооборот.

Почему процедура затягивается

Даже при полном закрытии кредита обременение может не исчезнуть из базы Росреестра вовремя. На это влияют:

  • Бюрократия внутри банка. Документы проходят ипотечный отдел, юристов и архив. На поиск и оформление закладной уходит время.

  • Технические задержки. Электронные документы согласовываются с депозитарием, бумажные — передаются в Росреестр. Ошибки в данных (адрес, ФИО, даты) тоже тормозят процесс.

  • Неточности в расчетах. Пока не оплачены все комиссии и пени, банк не подаст документы.

  • Человеческий фактор. Сотрудники могут забыть отправить бумаги или отложить дело.

  • Задержки в госорганах. Даже при быстрой работе банка Росреестр в некоторых регионах обрабатывает запросы дольше обычного.

Что делать, если банк не снимает обременение

  1. Подайте жалобу в банк — на имя руководителя отделения или в головной офис. Приложите справку о закрытии кредита и копии заявлений.

  2. Если реакции нет, обращайтесь в ЦБ или Роспотребнадзор — они контролируют банки и защищают интересы клиентов.

  3. Вынесите проблему в публичное поле: напишите отзыв, расскажите в соцсетях. Банки реагируют быстрее, когда вопрос становится публичным.

  4. Если всё бесполезно — идите в суд. На основании справки о закрытии кредита и переписки с банком суд обяжет снять обременение и компенсировать убытки.

  5. При необходимости подайте документы напрямую в Росреестр: паспорт, справка об отсутствии долга и заявление.

  6. Обратитесь к юристу. Часто достаточно одного официального письма, чтобы банк ускорил процедуру.

Информации об авторе

Руководитель в АКТИВ Центр Кредитования

2 подписчика62 поста

