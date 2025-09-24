Почему банк долго не снимает обременение и как ускорить процесс

Как правильно инициировать снятие обременения
Убедитесь, что кредит полностью закрыт. Проверяйте онлайн-кабинет или обращайтесь в отделение. Иногда остаются мелкие суммы: комиссии, страховка или начисленные пени.
Получите справку от банка. В документе должно быть подтверждение о полном закрытии кредита. При ипотеке уточните судьбу закладной: бумажную вернут вам, электронную банк обязан передать в Росреестр.
Подайте заявление на снятие обременения. Сделайте копию с отметкой о входящем номере и дате.
Следите за сроками. Обычно процедура занимает 3–5 рабочих дней, но на практике может затянуться. Проверяйте статус через банк или Росреестр и возьмите свежую выписку после внесения изменений.
Чтобы ускорить процесс, заранее подготовьте все документы: паспорт, кредитный договор, справку о закрытии и квитанции. Пользуйтесь электронными сервисами банка и Госуслуг — они работают быстрее, чем бумажный документооборот.
Почему процедура затягивается
Даже при полном закрытии кредита обременение может не исчезнуть из базы Росреестра вовремя. На это влияют:
Бюрократия внутри банка. Документы проходят ипотечный отдел, юристов и архив. На поиск и оформление закладной уходит время.
Технические задержки. Электронные документы согласовываются с депозитарием, бумажные — передаются в Росреестр. Ошибки в данных (адрес, ФИО, даты) тоже тормозят процесс.
Неточности в расчетах. Пока не оплачены все комиссии и пени, банк не подаст документы.
Человеческий фактор. Сотрудники могут забыть отправить бумаги или отложить дело.
Задержки в госорганах. Даже при быстрой работе банка Росреестр в некоторых регионах обрабатывает запросы дольше обычного.
Что делать, если банк не снимает обременение
Подайте жалобу в банк — на имя руководителя отделения или в головной офис. Приложите справку о закрытии кредита и копии заявлений.
Если реакции нет, обращайтесь в ЦБ или Роспотребнадзор — они контролируют банки и защищают интересы клиентов.
Вынесите проблему в публичное поле: напишите отзыв, расскажите в соцсетях. Банки реагируют быстрее, когда вопрос становится публичным.
Если всё бесполезно — идите в суд. На основании справки о закрытии кредита и переписки с банком суд обяжет снять обременение и компенсировать убытки.
При необходимости подайте документы напрямую в Росреестр: паспорт, справка об отсутствии долга и заявление.
Обратитесь к юристу. Часто достаточно одного официального письма, чтобы банк ускорил процедуру.
Начать дискуссию