Налоговый вычет и рефинансирование ипотеки: как не потерять деньги при смене договора

Условия, которые важно соблюсти

Чтобы налоговая не отказала в вычете, в договоре должно быть чётко прописано: «рефинансирование целевого кредита». Если формулировка будет другой, придётся доказывать назначение кредита дополнительно.

Второй важный момент — статус кредитора. Рефинансирование нужно оформлять только в банке с лицензией ЦБ. Если договор заключён с фондом или частной организацией без лицензии, налоговая не примет документы.

Третья деталь касается суммы. Новый кредит не должен превышать остаток по старой ипотеке. Если банк выдаёт больше и разрешает потратить разницу на личные цели, налоговая всё равно засчитает вычет, но пересчитает его по коэффициенту. В итоге сумма окажется меньше максимально возможной.

Все три условия связаны: правильная формулировка договора, лицензированный банк и корректный размер кредита гарантируют сохранение льготы.