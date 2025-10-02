ЦОК ОК Общ 19.09 Мобильная
Артем Староверов
Имущественный вычет

Налоговый вычет и рефинансирование ипотеки: как не потерять деньги при смене договора

Рефинансирование ипотеки позволяет снизить ставку и сделать ежемесячный платеж более комфортным. Но многих пугает мысль: «А не потеряю ли я право на налоговый вычет?» Такие опасения нередки — особенно когда заемщик сталкивается с новым договором, другими условиями и требованиями банка.

На самом деле имущественный вычет сохраняется, если правильно оформить документы и знать несколько ключевых нюансов.

Влияет ли рефинансирование на право вычета

Налоговый кодекс прямо указывает: вычет предоставляется по процентам, уплаченным после рефинансирования, если кредит был выдан именно на погашение старой ипотеки. Минфин не раз подтверждал это в официальных письмах.

Иными словами, вы меняете банк, ставку или срок, но сама цель кредита остаётся прежней — покупка жилья. Поэтому налоговая продолжает считать кредит целевым и право на вычет сохраняется. Причём ограничений по количеству рефинансирований нет: даже если вы перекредитуетесь несколько раз подряд, льгота сохранится.

Условия, которые важно соблюсти

Чтобы налоговая не отказала в вычете, в договоре должно быть чётко прописано: «рефинансирование целевого кредита». Если формулировка будет другой, придётся доказывать назначение кредита дополнительно.

Второй важный момент — статус кредитора. Рефинансирование нужно оформлять только в банке с лицензией ЦБ. Если договор заключён с фондом или частной организацией без лицензии, налоговая не примет документы.

Третья деталь касается суммы. Новый кредит не должен превышать остаток по старой ипотеке. Если банк выдаёт больше и разрешает потратить разницу на личные цели, налоговая всё равно засчитает вычет, но пересчитает его по коэффициенту. В итоге сумма окажется меньше максимально возможной.

Все три условия связаны: правильная формулировка договора, лицензированный банк и корректный размер кредита гарантируют сохранение льготы.

Как рассчитать вычет после рефинансирования

Лимит по процентам установлен в размере 3 млн рублей. При ставке НДФЛ 13% максимальная сумма возврата — 390 000 ₽. Но если уплачено меньше процентов, вернут только фактические 13%.

В случае, когда банк одобрил кредит выше остатка по ипотеке, налоговая применит коэффициент. Например, если долг был 2 млн ₽, а новый кредит выдали на 3 млн ₽, коэффициент составит 0,67. Заплатив 700 000 ₽ процентов, к вычету засчитают лишь 469 000 ₽.

Для старых договоров, оформленных до 2014 года, действует особое правило: лимита нет, и вернуть можно 13% со всей суммы процентов, даже если они превышают 3 млн ₽.

Как оформить вычет

Главное — иметь на руках два договора: первоначальный ипотечный и новый на рефинансирование, где чётко указано назначение кредита.

Далее готовятся подтверждающие документы: паспорт, декларация 3-НДФЛ, справка 2-НДФЛ, выписка из ЕГРН, справка из банка об уплаченных процентах и копии обоих кредитных договоров.

Подать документы можно двумя способами:

  • через работодателя, чтобы перестали удерживать НДФЛ из зарплаты;

  • напрямую в налоговую или через личный кабинет — в этом случае деньги вернут разово на счёт.

Если вся сумма не возвращается за один год, остаток можно перенести на следующий период и продолжить получать возврат.

На что обратить внимание

— Лицензия банка проверяется на момент выдачи кредита. Если её потом отзовут, вычет всё равно останется.

— При совместной ипотеке каждый заёмщик получает вычет в пределах своей доли.

— При наследовании ипотеки право на вычет переходит к наследнику, но только за те проценты, которые он будет выплачивать уже после оформления наследства.

Итог

Рефинансирование не лишает права на налоговый вычет — это миф. Но только при условии, что договор оформлен правильно, кредит выдан банком с лицензией и сумма соответствует остатку по старой ипотеке. Если сомневаетесь, лучше заранее проконсультироваться со специалистом: так вы сохраните и выгодную ставку, и возможность вернуть часть уплаченных налогов.

