Как изменился расчет среднемесячного платежа по кредиту и что это значит для заемщиков

Что такое среднемесячный платёж и зачем он нужен

Среднемесячный платёж (СП) — это усреднённая сумма, которую заемщик ежемесячно тратит на обслуживание всех своих долгов. Этот показатель банки используют, чтобы понять, насколько кредитная нагрузка соразмерна доходам клиента.

Если выяснится, что значительная часть дохода уходит на выплаты по кредитам, банк сочтёт риск неплатежей высоким и может сократить лимит или вовсе отказать в новом займе.

Ранее формула была довольно упрощённой: в неё входили минимальный ежемесячный платёж и проценты. Дополнительные расходы вроде страховки или комиссии за обслуживание банк не учитывал. Например, при кредите на 120 000 ₽ под 12% годовых минимальный платёж составлял около 5 000 ₽ плюс 1 000 ₽ процентов — всего 6 000 ₽ в месяц. На деле же человек мог платить 6 500–7 000 ₽ с учётом всех допуслуг, но эти цифры не отражались в отчётах БКИ.