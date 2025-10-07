Как изменился расчет среднемесячного платежа по кредиту и что это значит для заемщиков

Что такое среднемесячный платёж и зачем он нужен
Среднемесячный платёж (СП) — это усреднённая сумма, которую заемщик ежемесячно тратит на обслуживание всех своих долгов. Этот показатель банки используют, чтобы понять, насколько кредитная нагрузка соразмерна доходам клиента.
Если выяснится, что значительная часть дохода уходит на выплаты по кредитам, банк сочтёт риск неплатежей высоким и может сократить лимит или вовсе отказать в новом займе.
Ранее формула была довольно упрощённой: в неё входили минимальный ежемесячный платёж и проценты. Дополнительные расходы вроде страховки или комиссии за обслуживание банк не учитывал. Например, при кредите на 120 000 ₽ под 12% годовых минимальный платёж составлял около 5 000 ₽ плюс 1 000 ₽ процентов — всего 6 000 ₽ в месяц. На деле же человек мог платить 6 500–7 000 ₽ с учётом всех допуслуг, но эти цифры не отражались в отчётах БКИ.
Что изменилось с октября 2025 года
С 1 октября вступило в силу указание Банка России № 6878-У, которое изменило методику расчёта среднемесячного платежа. Теперь банки обязаны включать в формулу все обязательные расходы, если они предусмотрены договором и поступают кредитору.
В расчёт добавлен новый параметр — ИТ (иные требования), куда входят страховые взносы, комиссии и плата за дополнительные услуги, не включённые в основной платёж.
Формула теперь выглядит так:
ВСП = МинП + ИТ + ПрЗ,
где МинП — минимальный платёж, ИТ — иные обязательства, ПрЗ — просроченные задолженности.
Если страховка или комиссия уже учтена в минимальном платеже, ИТ принимают равным нулю, чтобы избежать двойного подсчёта.
Такой подход делает оценку долговой нагрузки точнее. Банк теперь видит реальную сумму, которую человек ежемесячно платит по всем обязательствам, и может объективнее оценить риски.
Как это скажется на заемщиках
Для большинства клиентов новое правило означает, что их долговая нагрузка в отчётах БКИ немного вырастет. А значит, кредитный профиль может выглядеть менее привлекательным: банки будут чаще снижать лимиты или запрашивать дополнительные подтверждения доходов.
Однако в долгосрочной перспективе изменения положительные. Новый порядок делает систему прозрачнее, помогает банкам и заемщикам лучше понимать реальную стоимость кредита и снижает вероятность «скрытых» переплат.
Тем, кто оформляет новые кредиты, стоит внимательно изучать договор: теперь любые дополнительные услуги, прописанные в документах и оплачиваемые через банк, повлияют на показатель долговой нагрузки.
Если есть сомнения в формулировках или непонятные пункты, лучше заранее проконсультироваться с финансовым экспертом. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и точно оценить, сколько на самом деле будет стоить кредит.
