ЦОК КПП День кадровика 10.10 Мобильная 7829
🔴 Бесплатный вебинар: НДС: что проверить при подготовке декларации за 3 квартал →
Артем Староверов
Кредитование

Что делать, если потеряли кредитный договор: инструкция на 2025 год

Иногда важные документы теряются именно тогда, когда они внезапно понадобились. Кредитный договор — один из таких. Без него не получится уточнить реквизиты, подать жалобу или доказать, что долг погашен. Разберёмся, где найти номер договора, как получить дубликат и зачем его всё-таки стоит хранить.
Что делать, если потеряли кредитный договор: инструкция на 2025 год

Как найти номер кредитного договора

Если нужно внести очередной платёж, а бумажный договор давно потерялся, не стоит паниковать. Данные можно восстановить несколькими способами:

  • В мобильном банке. История операций и переписка с поддержкой часто содержат номер договора и реквизиты.

  • Через кредитную историю. В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) можно бесплатно дважды в год запросить отчёт — там указаны номера, суммы и даты оформления всех займов.

  • По телефону банка. Достаточно назвать паспортные данные, чтобы сотрудник подтвердил договор и реквизиты.

Если нужен не только номер, но и сам документ — обратитесь в банк с паспортом. В большинстве случаев дубликат готовят в течение 3–7 дней, иногда взимается комиссия до 500 рублей.

Как восстановить кредитный договор

Закон позволяет банку выдавать договор в электронном виде, но клиент имеет право получить бумажную копию по запросу.

Чтобы восстановить договор:

  1. Обратитесь в отделение банка или подайте онлайн-заявление.

  2. Уточните, сколько стоит распечатка дубликата (если платно).

  3. Получите документ лично или в личном кабинете.

Если вы не помните номер договора — не страшно. Паспортных данных достаточно, чтобы банк нашёл ваш кредит.

Потеряли договор после погашения — стоит ли волноваться?

Да, особенно если с момента закрытия прошло меньше трёх лет. Даже после полного погашения долга возможны ошибки — сбои в базе данных, технические пересчёты или передача портфеля новому кредитору.

Чтобы избежать проблем, храните:

  • копию кредитного договора;

  • справку о полном погашении кредита.

Эти документы помогут доказать, что никаких обязательств перед банком больше нет.

Онлайн-кредит без бумаг — можно ли потерять?

Сегодня более 90% кредитов оформляют онлайн, без визита в отделение. Договор приходит на почту, а платежи и графики хранятся в приложении.

Но и здесь есть нюанс — можно потерять доступ: забыть пароль, сменить телефон или удалить почту.

Совет: сохраняйте документы в трёх местах — в облаке, на флешке и в распечатанном виде. Тогда восстановление не превратится в квест.

Краткая памятка, если договор утерян

  1. Проверьте историю платежей в приложении или по выпискам.

  2. Найдите письма от банка — часто там указан номер договора.

  3. Запросите кредитную историю через Госуслуги или в НБКИ.

  4. Если ничего не нашли — обратитесь в банк с паспортом и получите дубликат.

Потеря кредитного договора — не катастрофа. Главное — знать, куда обращаться и какие данные нужны. А ещё лучше — не ждать проблем, а хранить документы системно.

Информации об авторе

Артем Староверов

Артем Староверов

Руководитель в АКТИВ Центр Кредитования

2 подписчика71 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная