Что такое предельная долговая нагрузка (ПДН) и почему банки всё чаще отказывают в кредитах

Разбираемся, что такое предельная долговая нагрузка, как она рассчитывается, и для чего она используется.

С 2019 года все банки в России обязаны оценивать предельную долговую нагрузку (ПДН) — показатель, который показывает, какую часть дохода заемщик уже тратит на обслуживание кредитов.

Если ПДН слишком высок, банк с большой вероятностью откажет в новом кредите или предложит ставку выше средней.

В 2025 году этот показатель стал особенно важен: после ужесточения регулирования ЦБ и роста закредитованности россиян банки проверяют долговую нагрузку гораздо тщательнее.

Что такое ПДН и как банки его используют

ПДН (предельная долговая нагрузка) — это доля ежемесячных платежей по кредитам от вашего общего дохода.

По сути, это индикатор вашей кредитной устойчивости: чем выше нагрузка, тем выше риск невозврата долга.

Пример: если вы зарабатываете 100 000 ₽, а на кредиты ежемесячно тратите 45 000 ₽, то ваш ПДН = 45%.

📊 Как банки применяют ПДН в 2025 году:

при ПДН выше 50–60% кредиторы видят повышенный риск и либо отказывают, либо предлагают кредит под более высокую ставку;

при ПДН свыше 80% большинство банков автоматически отклоняют заявку;

при ПДН ниже 30–35% клиент считается надёжным, и вероятность одобрения максимальна.

Центробанк также обязывает банки ограничивать выдачу займов с высокой нагрузкой: с 2024 года действует норма, по которой доля клиентов с ПДН выше 50% не может превышать установленный лимит (около 25% кредитного портфеля).

Как рассчитать ПДН самостоятельно

Банки используют собственные алгоритмы, но формула проста:

ПДН=(Суммаежемесячныхплатежейпокредитам/Среднемесячныйдоход)×100

1. Рассчитываем доход

Складываем все стабильные источники дохода за месяц — зарплату, премии, пенсию, арендные поступления, фриланс и т. д.

Банк учитывает только официально подтверждённые доходы (например, по справке 2-НДФЛ или выписке со счёта).

2. Рассчитываем обязательства

Включаем в расчёт все действующие кредиты, ипотеку, автокредит, рассрочки, кредитные карты и поручительства.

Даже если по карте задолженность нулевая, банк может считать платёж исходя из 5–10% лимита.

Пример.

Вы зарабатываете 80 000 ₽, ежемесячно платите 15 000 ₽ по ипотеке и 8 000 ₽ по кредиту наличными.

ПДН = (23 000 / 80 000) × 100% = 28,7% — комфортный уровень, который не вызывает вопросов у банка.

Какой ПДН считается допустимым в 2025 году

До 30% — отличный уровень.

Банк считает заёмщика платёжеспособным, вероятность одобрения кредита высокая.

От 30 до 50% — умеренный уровень.

Кредит, скорее всего, одобрят, но процентная ставка может быть немного выше.

От 50 до 70% — рискованный уровень.

Банк может отказать в кредите или потребовать поручителя и залог.

Более 70% — критический уровень.

Большинство банков не выдают кредиты при такой нагрузке, особенно без обеспечения.

Некоторые банки готовы закрыть глаза на высокий ПДН, если у клиента крупный официальный доход (например, выше 200–300 тысяч рублей в месяц) или хорошая кредитная история без просрочек.

Как снизить ПДН перед подачей заявки

Погасите мелкие кредиты. Даже закрытие небольших рассрочек может заметно снизить показатель. Сократите лимиты по картам. Неиспользуемые кредитные карты увеличивают ПДН — лучше закрыть или уменьшить лимит. Рефинансируйте дорогие кредиты. Новый кредит под меньшую ставку снизит ежемесячный платёж и ПДН. Учитывайте все доходы. Если сдаёте жильё, работаете фрилансером — подтвердите это выписками со счёта. Не берите новые займы перед крупной заявкой. Любой новый кредит ухудшает коэффициент и может привести к отказу.

