Можно ли изменить условия ипотеки после одобрения: что разрешено и где подстраховаться

Вопросы и ответы

Банк изменил условия без моего согласия — это законно?

До подписания договора — банк вправе менять условия. Но только с вашим согласием.

Если вас не устраивает новая ставка или сумма — просто не подписывайте договор.

При сомнениях можно направить жалобу в Банк России или рассмотреть другой банк.

Изменение условий испортит кредитную историю?

Нет, сама корректировка заявки на КИ не влияет.

Но если вы подадите слишком много запросов в разные банки, скоринг может ухудшиться — вы будете выглядеть «в поисках кредита любой ценой».