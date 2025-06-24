Расчеты через криптовалюту во внешнеэкономической деятельности: это законно

Меня часто спрашивают: можно ли использовать криптовалюту в расчётах с иностранными партнёрами — и при этом не оказаться в «серой зоне»?

Отвечаю как практик: да, можно. Более того — это уже рабочая реальность. Я — Денис Балашов, CEO платформы, которая провела реальные сделки по ВЭД через криптовалюту, заплатила налоги и прошла все проверки — от финмониторинга до таможни. Всё законно, без «обходов» и теневых решений.



Почему бизнес всё чаще выбирает криптовалюту?

Банки блокируют валютные переводы.

SWIFT стал недоступен или работает с задержками.

Санкционные ограничения мешают проводить расчёты напрямую.

В таких условиях криптовалюта становится инструментом — не для ухода от закона, а наоборот, для того, чтобы продолжать вести бизнес в правовом поле.

Почему возникают риски?

Риски появляются там, где компании используют P2P-обмены, не оформляют документы, не отражают расчёты в бухгалтерии. Это и создаёт проблемы: блокировки, вопросы от налоговой, штрафы.

Криптовалюта не опасна сама по себе. Опасны схемы, в которых она применяется.

Как мы это делаем на практике

Все транзакции проходят KYC и проверку по 115-ФЗ

Каждая операция подтверждена документами и отражается в бухгалтерии

Уплачены налоги — в полном объёме

Таможня принимает расчёты в USDT, если всё оформлено корректно

Наши клиенты — и импортёры, и экспортёры — закрывают сделки без страха блокировок или вопросов от проверяющих.

Кто уже использует криптовалюту легально

Импортёры — платят зарубежным поставщикам, даже под санкциями

Экспортёры — возвращают выручку, конвертируют в рубли официально

Фрилансеры, майнеры, IT-компании — получают доход с полной легализацией

Малый и средний бизнес — защищают операции юридически

Вывод

Криптовалюта в расчётах по ВЭД — это не временное решение, а новый канал, с которым уже можно работать законно. Пока кто-то ждёт «официального разрешения», другие оформляют сделки, ведут бухучёт, платят налоги и двигаются дальше.

Если хотите понять, как это реализовать на практике — напишите.

Покажу, как можно использовать крипту без риска, без “серости”, в правовом поле.