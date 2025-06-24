Расчеты через криптовалюту во внешнеэкономической деятельности: это законно
Отвечаю как практик: да, можно. Более того — это уже рабочая реальность. Я — Денис Балашов, CEO платформы, которая провела реальные сделки по ВЭД через криптовалюту, заплатила налоги и прошла все проверки — от финмониторинга до таможни. Всё законно, без «обходов» и теневых решений.
Почему бизнес всё чаще выбирает криптовалюту?
Банки блокируют валютные переводы.
SWIFT стал недоступен или работает с задержками.
Санкционные ограничения мешают проводить расчёты напрямую.
В таких условиях криптовалюта становится инструментом — не для ухода от закона, а наоборот, для того, чтобы продолжать вести бизнес в правовом поле.
Почему возникают риски?
Риски появляются там, где компании используют P2P-обмены, не оформляют документы, не отражают расчёты в бухгалтерии. Это и создаёт проблемы: блокировки, вопросы от налоговой, штрафы.
Криптовалюта не опасна сама по себе. Опасны схемы, в которых она применяется.
Как мы это делаем на практике
Все транзакции проходят KYC и проверку по 115-ФЗ
Каждая операция подтверждена документами и отражается в бухгалтерии
Уплачены налоги — в полном объёме
Таможня принимает расчёты в USDT, если всё оформлено корректно
Наши клиенты — и импортёры, и экспортёры — закрывают сделки без страха блокировок или вопросов от проверяющих.
Кто уже использует криптовалюту легально
Импортёры — платят зарубежным поставщикам, даже под санкциями
Экспортёры — возвращают выручку, конвертируют в рубли официально
Фрилансеры, майнеры, IT-компании — получают доход с полной легализацией
Малый и средний бизнес — защищают операции юридически
Вывод
Криптовалюта в расчётах по ВЭД — это не временное решение, а новый канал, с которым уже можно работать законно. Пока кто-то ждёт «официального разрешения», другие оформляют сделки, ведут бухучёт, платят налоги и двигаются дальше.
Если хотите понять, как это реализовать на практике — напишите.
Покажу, как можно использовать крипту без риска, без “серости”, в правовом поле.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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