В современном финансовом мире, при биполярности мира, увеличении численности компаний и физических лиц в санкционных списках, концепция управления активами без посредников востребована как никогда.

В настоящее время управление финансами большинство юридческих и физических лиц связывают с необходимостью работы с банками (хранение, кредитование) и другими, аналогичными финансовыми учреждениями. В результате мы вытаскиваем свои деньги на счета, доверяем их третьим лицам, рассчитываем на обещанные сохранение и процентные ставки, тем самым давая заработать за счет наших средств. Но кто готов сам распоряжаться своими активами? Возможно ли обойтись без посредников и управлять капиталом самостоятельно?

Зачем нам посредники?

Банки и финансовые учреждения предлагают заманчивые ставки — например, 23% годовых на депозиты. Но стоит задать вопрос: насколько это выгодно для клиентов? Давайте разберёмся, что на самом деле происходит.

Банки, принимая деньги от клиентов, используют их для выдачи кредитов и др.). Это даёт финансовым учреждениям возможность зарабатывать на разнице между процентами, которые они платят вкладчикам, и теми, которые они получают от заемщиков. И тут возникает свечка: реальная прибыль банка, в большинстве случаев, значительно превышает ту выплаченную вам сумму. Кроме того, вклады в банках зачастую ограничены различными условиями, такими как досрочное снятие, которые могут привести к потерям.

Декодирование традиционных моделей

Подобная ситуация лишь подчеркивает необходимость создания альтернативных решений. Что же мы могли бы сделать, имея ликвидность на руках, без необходимости перекладывать ответственность на финансовые учреждения?

DeFi как альтернатива сохранения и инвестирования капитала

Данная ситуация открывает дверь для так называемых децентрализованных финансов, или DeFi. DeFi системы позволяют пользователям взаимодействовать напрямую, без посредников. Платформы на базе блокчейн-технологий создают экосистему, в которой пользователи могут зарабатывать на своих активах, выдавая кредиты, участвуя в ликвидности или предоставляя свои средства для обмена.

Например, с помощью DeFi-платёжной системы можно легко стейкать свои активы (то есть замораживать их в сети для получения вознаграждений) или предоставлять ликвидность в пул, получая за это доход. Поскольку вся информация о транзакциях публично доступна, пользователи могут быть уверены в прозрачности процесса.

В реальной жизни этот кейс выглядит так: вы заводите некастодиальный кошелек, покупаете криптовалюту и храните ее на кошельке. Это 100% безопасно, если верно хранить сид-фразу от кошелька. Вы можете завести ваши криптоактивы на децентрализованную биржу, где также прозрачный блокчейн дает полный отчет о ваших инвестированных активах, которые кстати неподконтрольны никому кроме вас. Или используя свои активы получаете кредит за 3 минуты и время получения кредита не зависит от суммы кредита.

Преимущества управления активами самостоятельно

1. Контроль и автономия: Пользователь полностью контролирует свои активы и может принимать решения самостоятельно, без необходимости консультироваться с менеджерами или банком. Для юридических лиц будет находкой так называемая функция мульти-подписи, требующую авторизацию платежа несколькими людьми из группы. Это может использоваться, скажем, советом директоров для ограничения возможности растраты одним из его членов, а также для отслеживания того, кто из директоров одобрил конкретный платеж.

2. Возможности заработка: DeFi-платформы позволяют зарабатывать больше, чем традиционные банковские вклады. Пользователи могут получать выгоду от своих средств, имея возможность участвовать в нескольких финансовых продуктах сразу.

3. Минимизация затрат: Отказ от посредников способен сократить транзакционные издержки. Вы получаете больший процент от своих активов, так как получаете доход напрямую, мимо карманов третьих лиц. Скорости при любых действиях в дефи (например, переводы или оплаты) в иксы выше банковских. Отправить платеж в криптовалюте через границу так же легко, как и через дорогу. Нет никаких банков-посредников, из-за которых вы можете прождать три рабочих дня,недели, месяца, нет лишних комиссий за совершение международных переводов, никаких ограничений по сумме перевода.

4. Доступ к глобальным рынкам: DeFi открывает доступ к международным финансовым продуктам, позволяя зарабатывать на волатильности разных криптовалют и активов.

5. Легальность. По каждому своему действию вы получаете информацию в блокчейне. Покупка и продажа криптовалют в России могут быть легальны, с получением соответствующих документов (договор, акт, чек), НДС такие операции не облагаются. О легальной покупке и продаже криптовалют читайте здесь.

Итоги

Итак, управление активами без посредников – это не просто модное слово, а реальная возможность для каждого. DeFi предлагает платформу, которая меняет правила игры, аварийно увеличивая вашу финансовую независимость. Декодируя традиционные финансовые модели, мы подходим к новому пониманию финансов и возможностей, которые они предоставляют. Каждый из нас способен стать своим собственным финансовым менеджером, а будущее управление активами, самим собой и своими возможностями не обязательно должно быть связано с традиционными банками и посредниками.

Если вы приветствуете концепцию управления средствами без посредников и у вас возникли вопросы напишите нам.