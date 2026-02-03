Как составить и подать исковое заявление?

Шаг 1: Проверка подсудности и компетенции

Сначала определите, подходит ли ваш спор для арбитражного суда. Это экономические дела между юрлицами, ИП или с госорганами (ст. 27 АПК РФ). Если спор гражданский без коммерческого оттенка, обратитесь в суд общей юрисдикции.

Подсудность: обычно по месту ответчика (ст. 35 АПК РФ). Исключения — договорная подсудность (ст. 37 АПК РФ), по месту имущества для недвижимости (ст. 38 АПК РФ) или выбор при множестве ответчиков (ст. 36 АПК РФ). Если адрес ответчика неизвестен, используйте данные о его активах.

Практика: Загляните в картотеку арбитражных дел (kad.arbitr.ru) для проверки истории споров. Ошибка здесь — возврат иска (ст. 129 АПК РФ).