Как составить и подать исковое заявление?

Арбитражные суды России занимаются разрешением споров в сфере бизнеса и экономики, включая нарушения договоров, взыскание долгов, корпоративные конфликты и дела о банкротстве. Если ваши права как предпринимателя или компании нарушены, исковое заявление — это инструмент для их защиты. Согласно Арбитражному процессуальному кодексу РФ (АПК РФ), процедура подачи требует точности, чтобы суд принял документы к рассмотрению. В статье мы разберем процесс от А до Я, с практическими рекомендациями.

Шаг 1: Проверка подсудности и компетенции

Сначала определите, подходит ли ваш спор для арбитражного суда. Это экономические дела между юрлицами, ИП или с госорганами (ст. 27 АПК РФ). Если спор гражданский без коммерческого оттенка, обратитесь в суд общей юрисдикции.

Подсудность: обычно по месту ответчика (ст. 35 АПК РФ). Исключения — договорная подсудность (ст. 37 АПК РФ), по месту имущества для недвижимости (ст. 38 АПК РФ) или выбор при множестве ответчиков (ст. 36 АПК РФ). Если адрес ответчика неизвестен, используйте данные о его активах.

Практика: Загляните в картотеку арбитражных дел (kad.arbitr.ru) для проверки истории споров. Ошибка здесь — возврат иска (ст. 129 АПК РФ).

Шаг 2: Досудебное урегулирование

Обязательно направьте претензию ответчику, если это не исключение (банкротство, корпоративные дела и т.д.) (ст. 4 АПК РФ). Срок на ответ — 30 дней, или по договору. Отправьте заказным письмом с описью и уведомлением.

В иске приложите доказательства: квитанции, текст претензии и ответ (если есть). Без этого суд оставит иск без движения.

Шаг 3: Подготовка текста искового заявления

Заявление пишется по правилам ст. 125 АПК РФ. Скачайте шаблон с сайта суда. Структура:

  1. Шапка: Суд, данные истца (название, адрес, ИНН, ОГРН, email/телефон) и ответчика. Цена иска и госпошлина.

  2. Описание: Факты в хронологии — договоры, нарушения, даты, суммы. Ссылки на доказательства.

  3. Мотивация: Ссылки на законы (ГК РФ, специальные нормы) и практику судов.

  4. Требования: Конкретно — взыскать, расторгнуть, признать. Для нескольких ответчиков — отдельно.

  5. Приложения: Список документов.

Подпись истца или представителя (с доверенностью). Для онлайн — электронная подпись.

Шаг 4: Сбор приложений

По ст. 126 АПК РФ приложите:

  • Копию иска для ответчика с доказательством отправки.

  • Квитанцию госпошлины.

  • Договоры, акты, расчеты.

  • Выписки из реестров (ЕГРЮЛ/ЕГРИП, свежие).

  • Претензия и ответ.

  • Доверенность, если через юриста.

  • Другие доказательства (фото, экспертизы).

Заверьте копии. Недостаток документов — основание для паузы в деле (ст. 128 АПК РФ).

Шаг 5: Оплата госпошлины

Рассчитайте по ст. 333.21 НК РФ. Для имущественных — от цены иска (например, 1–2% + фиксировано), для неимущественных — фиксированная сумма. Оплатите в банке, приложите чек. Возможна отсрочка по ходатайству.

Шаг 6: Направление иска в суд

Способы:

  • Лично: В экспедицию суда, получите отметку.

  • Почтой: Заказное с описью (форма 107), дата отправки — подача.

  • Онлайн: Через "Мой арбитр" (my.arbitr.ru) с ЭП и аккаунтом на Госуслугах.

Следите за статусом в kad.arbitr.ru. Суд решит в 5 дней: принять или нет.

Исковая давность

3 года обычно (ГК РФ), но короче для некоторых споров (1 год — качество, 3 месяца — акты органов). Восстановление по причинам.

Ошибки и рекомендации

Избегайте: неверная подсудность, без претензии, слабые формулировки, старые выписки. Советы: шаблоны, юрист для сложности, логичный текст, копии документов.

С тщательной подготовкой иск станет мощным оружием в бизнес-спорах. Если урегулируете до суда — откажитесь без потерь.

