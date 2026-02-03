Как составить и подать исковое заявление?

Арбитражные суды России занимаются разрешением споров в сфере бизнеса и экономики, включая нарушения договоров, взыскание долгов, корпоративные конфликты и дела о банкротстве. Если ваши права как предпринимателя или компании нарушены, исковое заявление — это инструмент для их защиты. Согласно Арбитражному процессуальному кодексу РФ (АПК РФ), процедура подачи требует точности, чтобы суд принял документы к рассмотрению. В статье мы разберем процесс от А до Я, с практическими рекомендациями.
Шаг 1: Проверка подсудности и компетенции
Сначала определите, подходит ли ваш спор для арбитражного суда. Это экономические дела между юрлицами, ИП или с госорганами (ст. 27 АПК РФ). Если спор гражданский без коммерческого оттенка, обратитесь в суд общей юрисдикции.
Подсудность: обычно по месту ответчика (ст. 35 АПК РФ). Исключения — договорная подсудность (ст. 37 АПК РФ), по месту имущества для недвижимости (ст. 38 АПК РФ) или выбор при множестве ответчиков (ст. 36 АПК РФ). Если адрес ответчика неизвестен, используйте данные о его активах.
Практика: Загляните в картотеку арбитражных дел (kad.arbitr.ru) для проверки истории споров. Ошибка здесь — возврат иска (ст. 129 АПК РФ).
Шаг 2: Досудебное урегулирование
Обязательно направьте претензию ответчику, если это не исключение (банкротство, корпоративные дела и т.д.) (ст. 4 АПК РФ). Срок на ответ — 30 дней, или по договору. Отправьте заказным письмом с описью и уведомлением.
В иске приложите доказательства: квитанции, текст претензии и ответ (если есть). Без этого суд оставит иск без движения.
Шаг 3: Подготовка текста искового заявления
Заявление пишется по правилам ст. 125 АПК РФ. Скачайте шаблон с сайта суда. Структура:
Шапка: Суд, данные истца (название, адрес, ИНН, ОГРН, email/телефон) и ответчика. Цена иска и госпошлина.
Описание: Факты в хронологии — договоры, нарушения, даты, суммы. Ссылки на доказательства.
Мотивация: Ссылки на законы (ГК РФ, специальные нормы) и практику судов.
Требования: Конкретно — взыскать, расторгнуть, признать. Для нескольких ответчиков — отдельно.
Приложения: Список документов.
Подпись истца или представителя (с доверенностью). Для онлайн — электронная подпись.
Шаг 4: Сбор приложений
По ст. 126 АПК РФ приложите:
Копию иска для ответчика с доказательством отправки.
Квитанцию госпошлины.
Договоры, акты, расчеты.
Выписки из реестров (ЕГРЮЛ/ЕГРИП, свежие).
Претензия и ответ.
Доверенность, если через юриста.
Другие доказательства (фото, экспертизы).
Заверьте копии. Недостаток документов — основание для паузы в деле (ст. 128 АПК РФ).
Шаг 5: Оплата госпошлины
Рассчитайте по ст. 333.21 НК РФ. Для имущественных — от цены иска (например, 1–2% + фиксировано), для неимущественных — фиксированная сумма. Оплатите в банке, приложите чек. Возможна отсрочка по ходатайству.
Шаг 6: Направление иска в суд
Способы:
Лично: В экспедицию суда, получите отметку.
Почтой: Заказное с описью (форма 107), дата отправки — подача.
Онлайн: Через "Мой арбитр" (my.arbitr.ru) с ЭП и аккаунтом на Госуслугах.
Следите за статусом в kad.arbitr.ru. Суд решит в 5 дней: принять или нет.
Исковая давность
3 года обычно (ГК РФ), но короче для некоторых споров (1 год — качество, 3 месяца — акты органов). Восстановление по причинам.
Ошибки и рекомендации
Избегайте: неверная подсудность, без претензии, слабые формулировки, старые выписки. Советы: шаблоны, юрист для сложности, логичный текст, копии документов.
С тщательной подготовкой иск станет мощным оружием в бизнес-спорах. Если урегулируете до суда — откажитесь без потерь.
Начать дискуссию