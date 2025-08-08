Ахиллесова пята патента на промышленный образец
Скорее всего, с внешним видом изделия вы работаете в два этапа:
Первый. По вашей просьбе художник создает дизайн изделия и передает вам право на получение патента.
Второй. Вы получаете патент на промышленный образец и запускаете изделие в работу.
Вам кажется, что все законно.
Но через какое-то время вы получаете претензию. В ней просьба перестать использовать чужой дизайн. Отправитель вам не знаком и требует денег.
Возникают два вопроса:
1. Возможны ли ситуации, когда у дизайна изделия появляется еще один автор?
2. Защищает ли вас патент на промышленный образец от притязаний "нового" автора?
Ответ на первый вопрос: да, такие ситуации возможны.
Например, в договоре авторского заказа заложено условие о том, что оформление изделия может быть разработано с привлечением других лиц.
В этом случае на свет появляется соавтор вашего дизайна. Он не давал вам разрешение на получение патента и защищает свои интеллектуальные права.
Другой пример. Ваш дизайнер фактически ничего не создавал: он подсмотрел внешний вид изделия в интернете и выдал его за свой труд.
В этом случае к вам обращается настоящий автор дизайна, защищая результаты своей интеллектуальной деятельности.
Ответ на второй вопрос: в описанной ситуации промышленный образец вас не защищает.
Все дело в разнице правовых режимов - авторские права защищаются по нормам авторского права, промышленный образец берегут нормы патентного права.
Разные правовые режимы не заходят на половину друг друга.
В примере выше налицо авторское право. Вы будете отбиваться от претензии, используя главу 70 Гражданского кодекса РФ.
Важно! Разборки с подателем претензии сами по себе не повлекут аннулирование вашего патента.
Поговорите с вашим адвокатом. Он предложит минимум два варианта выхода, если автор обвинил вас в посягательстве на его дизайн.
Попадались ли вам в интернете картинки, похожие на дизайн ваших изделий?
