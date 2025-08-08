Ахиллесова пята патента на промышленный образец

Допустим, ваша компания что-то производит. К примеру, корпуса для серверных шкафов или детские площадки.



Скорее всего, с внешним видом изделия вы работаете в два этапа:

Первый. По вашей просьбе художник создает дизайн изделия и передает вам право на получение патента.

Второй. Вы получаете патент на промышленный образец и запускаете изделие в работу.

Вам кажется, что все законно.

Но через какое-то время вы получаете претензию. В ней просьба перестать использовать чужой дизайн. Отправитель вам не знаком и требует денег.

Возникают два вопроса:

1. Возможны ли ситуации, когда у дизайна изделия появляется еще один автор?

2. Защищает ли вас патент на промышленный образец от притязаний "нового" автора?

Ответ на первый вопрос: да, такие ситуации возможны.

Например, в договоре авторского заказа заложено условие о том, что оформление изделия может быть разработано с привлечением других лиц.

В этом случае на свет появляется соавтор вашего дизайна. Он не давал вам разрешение на получение патента и защищает свои интеллектуальные права.

Другой пример. Ваш дизайнер фактически ничего не создавал: он подсмотрел внешний вид изделия в интернете и выдал его за свой труд.

В этом случае к вам обращается настоящий автор дизайна, защищая результаты своей интеллектуальной деятельности.

Ответ на второй вопрос: в описанной ситуации промышленный образец вас не защищает.

Все дело в разнице правовых режимов - авторские права защищаются по нормам авторского права, промышленный образец берегут нормы патентного права.

Разные правовые режимы не заходят на половину друг друга.

В примере выше налицо авторское право. Вы будете отбиваться от претензии, используя главу 70 Гражданского кодекса РФ.

Важно! Разборки с подателем претензии сами по себе не повлекут аннулирование вашего патента.

Поговорите с вашим адвокатом. Он предложит минимум два варианта выхода, если автор обвинил вас в посягательстве на его дизайн.