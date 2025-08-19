Иконка WhatsApp на сайте: почему цвет фона лучше не менять?

Иконка WhatsApp1 располагалась почти на всех страницах сайта: "Главная", "Контакты", "Адвокат" и так далее. Потенциальный клиент мог кликнуть по иконке и создать чат со мной.
Но был нюанс - мой веб-дизайнер представил иконку WhatsApp1, заменив на ней фон.
Изобразительный товарный знак WhatsApp1 известен цветовым сочетанием белого, серого и зеленого. На моем же сайте использованы другие основные цвета: синий, желтый и белый.
Веб-дизайнер отрисовал иконку WhatsApp1 в цветах моего сайта. Получилось стильно, но рискованно.
Почему?
В самом размещении логотипа WhatsApp1 на сайте нет нарушения интеллектуальных прав правообладателя товарного знака - ВотсАпп ЛЛК (Калифорния, США). Тому есть простое объяснение.
Товарный знак нужен исключительно для индивидуализации конкретных товаров. Потребитель видит товар и связывает его с конкретным производителем.
Например, вы видите сайт с именем "WhatsAp" в доменной зоне ".com" и понимаете: здесь предлагаются к продаже товары правообладателя этого товарного знака.
В моем случае логотип WhatsApp1 на сайте не предназначен для индивидуализации моих услуг под брендом "WhatsApp"1. Логотип лишь информирует о том, что клик по нему переведет пользователя сайта в чат с адвокатом - владельцем сайта.
Чисто информационная функция. Как следствие - изображение логотипа занимает незначительное место на экране сайта либо помещается в один ряд с иконками иных способов связи: e-mail, телефон и так далее.
Другое дело — возможность нарушения авторских прав
1. Картинка товарного знака WhatsApp1 кем-то нарисована.
Значит, есть автор произведения искусства. И у него есть право на единоличное использование картинки, в том числе в сети "Интернет".
2. Автор картинки передал интеллектуальные права на нее компании - владельцу товарного знака WhatsApp1*. И компания запретила менять цвет в логотипе.
Об этом я узнал из Условий предоставления услуг WhatsApp1: пользователю разрешено использовать логотип с учетом Руководства по фирменному стилю WhatsApp1.
В Руководстве отсутствует разрешение менять фирменные цвета. Более того, в разделе "Вопросы-ответы" дан прямой запрет на изменение цвета в логотипе.
3. Я рискую получить иск о нарушении исключительного права на произведение искусства.
Логотип WhatsApp1 зарегистрирован в России, что позволяет его владельцу обратиться с иском в суд. Основание - переработка логотипа без разрешения владельца и размещение переработанного произведения в сети "Интернет".
Поэтому вы не найдете на моем сайте иконку WhatsApp1: ее фирменный стиль выбивается из моего стиля, а изменение стиля WhatsApp1 незаконно.
Поговорите с вашим адвокатом. Он предложит вариант оформления на сайте кнопки, которая ведет на чат в мессенджере WhatsApp1.
P.S. Мысли вслух: при желании можно оспорить сам факт создания логотипа, ведь произведение должно носить творческий характер. Но есть ли творчество в том, чтобы на зеленом фоне круга поместить телефонную трубку?
* Деятельность компании Meta1 Platforms Inc. (Facebook1 и Instagram1) на территории РФ запрещена.
