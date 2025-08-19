Иконка WhatsApp на сайте: почему цвет фона лучше не менять?

Иконка WhatsApp1 располагалась почти на всех страницах сайта: "Главная", "Контакты", "Адвокат" и так далее. Потенциальный клиент мог кликнуть по иконке и создать чат со мной.

Но был нюанс - мой веб-дизайнер представил иконку WhatsApp1, заменив на ней фон.

Изобразительный товарный знак WhatsApp1 известен цветовым сочетанием белого, серого и зеленого. На моем же сайте использованы другие основные цвета: синий, желтый и белый.

Веб-дизайнер отрисовал иконку WhatsApp1 в цветах моего сайта. Получилось стильно, но рискованно.