ЦОК ОК НПУ 18.08 Мобильные
🔴 Бесплатный вебинар: Все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября →
Сергей Пропастин
Интеллектуальные права

Иконка WhatsApp на сайте: почему цвет фона лучше не менять?

Я сознательно убрал логотип WhatsApp* с сайта своей адвокатской практики. Это было единственное изменение в предложенном макете дизайна.

Иконка WhatsApp1 располагалась почти на всех страницах сайта: "Главная", "Контакты", "Адвокат" и так далее. Потенциальный клиент мог кликнуть по иконке и создать чат со мной.

Но был нюанс - мой веб-дизайнер представил иконку WhatsApp1, заменив на ней фон.

Изобразительный товарный знак WhatsApp1 известен цветовым сочетанием белого, серого и зеленого. На моем же сайте использованы другие основные цвета: синий, желтый и белый.

Веб-дизайнер отрисовал иконку WhatsApp1 в цветах моего сайта. Получилось стильно, но рискованно.

Почему?

В самом размещении логотипа WhatsApp1 на сайте нет нарушения интеллектуальных прав правообладателя товарного знака - ВотсАпп ЛЛК (Калифорния, США). Тому есть простое объяснение.

Товарный знак  нужен исключительно для индивидуализации конкретных товаров. Потребитель видит товар и связывает его с конкретным производителем.

Например, вы видите сайт с именем "WhatsAp" в доменной зоне ".com" и понимаете: здесь предлагаются к продаже товары правообладателя этого товарного знака. 

В моем случае логотип WhatsApp1 на сайте не предназначен для индивидуализации моих услуг под брендом "WhatsApp"1. Логотип лишь информирует о том, что клик по нему переведет пользователя сайта в чат с адвокатом - владельцем сайта. 

Чисто информационная функция. Как следствие - изображение логотипа занимает незначительное место на экране сайта либо помещается в один ряд с иконками иных способов связи: e-mail, телефон и так далее. 

Другое дело — возможность нарушения авторских прав

1. Картинка товарного знака WhatsApp1 кем-то нарисована. 

Значит, есть автор произведения искусства. И у него есть право на единоличное использование картинки, в том числе в сети "Интернет". 

2. Автор картинки передал интеллектуальные права на нее компании - владельцу товарного знака WhatsApp1*. И компания запретила менять цвет в логотипе. 

Об этом я узнал из Условий предоставления услуг WhatsApp1: пользователю разрешено использовать логотип с учетом Руководства по фирменному стилю WhatsApp1

В Руководстве отсутствует разрешение менять фирменные цвета. Более того, в разделе "Вопросы-ответы" дан прямой запрет на изменение цвета в логотипе. 

3. Я рискую получить иск о нарушении исключительного права на произведение искусства. 

Логотип WhatsApp1 зарегистрирован в России, что позволяет его владельцу обратиться с иском в суд. Основание - переработка логотипа без разрешения владельца и размещение переработанного произведения в сети "Интернет". 

Поэтому вы не найдете на моем сайте иконку WhatsApp1: ее фирменный стиль выбивается из моего стиля, а изменение стиля WhatsApp1 незаконно. 

Поговорите с вашим адвокатом. Он предложит вариант оформления  на сайте кнопки, которая ведет на чат в мессенджере WhatsApp1

Узнать мой вариант решения можно, перейдя на сайт моей адвокатской практики. Ссылка в профиле. 

P.S. Мысли вслух: при желании можно оспорить сам факт создания логотипа, ведь произведение должно носить творческий характер. Но есть ли творчество в том, чтобы на зеленом фоне круга поместить телефонную трубку?

* Деятельность компании Meta1 Platforms Inc. (Facebook1 и Instagram1) на территории РФ запрещена.

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

Информации об авторе

Сергей Пропастин

Сергей Пропастин

адвокат в Коллегия адвокатов

2 подписчика15 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум