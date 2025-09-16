«Двойная» регистрация товарного знака: три причины, почему Роспатент заблокирует

«Двойная» регистрация — это ваше желание оформить на свою компанию второе обозначение, немного отличающееся от вашего же товарного знака.

Представим, что вы строите дома и закрепили за собой товарный знак - словесное обозначение "vivat". Слово вселяет радость, еще и на модной латинице.

Внезапно вас накрывает идея заработать на своей интеллектуальной собственности.

Например, зарегистрировать очень похожий товарный знак: на первой букве слова "vivat" сделать насечку под углом. На руках комбинированное обозначение: не просто слово, но слово + графическое изображение.

Ваша логика понятна: не могут быть идентичны между собой словесное и комбинированное обозначения. Роспатенту придется одобрить товарный знак.

Как только у вас появляется второй товарный знак, вы продаете лицензию на использование первого. И через время вчиняете иск лицензиату: дескать, используешь сильно похожее чужое обозначение, плати.

(Напоминаю: право использовать второй товарный знак осталось только за вами. И знаки мало чем отличаются друг от друга.)

Могут быть варианты и без злого умысла, с другими участниками. Но в любом случае "двойная" регистрация товарного знака вносит сумятицу.

Роспатент отслеживает эту фишку и выставляет барьеры такой практике. Он опирается на три аргумента:

1. На один и тот же объем правовой охраны закон признает только одно исключительное право.

Выше я привел пример - товарный знак "vivat". Объем правовой охраны знака ограничен одноименным словом, его расположением в пространстве и исполнением шрифта.

Исключительное право - это возможность владельца товарного знака использовать его по своему усмотрению. Закон защищает владельца.

Исключительное право всегда уникально, так как наполнено неповторимым объемом правовой охраны.

2. Уникальность объема правовой охраны держится на юридическом тождестве.

Судебная практика в сфере интеллектуальной собственности выделяет тождество формальное и юридическое.

Формальное тождество гласит: обозначения одинаковы между собой, если совпадают друг с другом во всех элементах.

В нашем примере не будет формального тождества. В первом товарном знаке зашито слово, во втором - комбинированное обозначение: слово + графическое изображение.

Юридическое тождество соглашается со своим формальным собратом. И дополняет его -

Обозначения равны, если имеют отличия, которые крайне мало влияют на восприятие обозначения рядовым потребителем.

В нашем примере Роспатент задействует именно юридическое тождество.

3. Юридическое тождество во главу угла ставит общее впечатление рядового потребителя.

Судебная практика стоит на том, что обычный потребитель в большинстве случаев не может сравнить оба спорных обозначения. Перед ним только одно из них.

Поэтому потребитель следует простой логике: общему впечатлению о знаке, который он видел ранее. Без маловажных деталей.

В нашем примере второе обозначение фактически отличается от первого только написанием первой буквы. И то только наличием засечки. Вряд ли потребитель увидит разницу в слове с засечкой и без нее.

Поговорите со своим адвокатом. Он пояснит, поможет ли судебная экспертиза, если дело о "двойной" регистрации товарного знака дойдет до суда.