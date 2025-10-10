Служебное изобретение: пять козырей в рукаве для выигрыша в суде

Служебное изобретение — это изобретение, созданное работником в рамках трудовых обязанностей или по заданию работодателя. Если стороны не поделили права на изобретение, его судьбу будет решать суд. С опорой на доказательства.

Предположим, ваша компания занимается биотехнологиями.

Например, создает и продает кормовые добавки для собак. Тем самым вы боретесь с нарушениями желудка и кишечного тракта у питомцев.

Вы нанимаете специалиста-микробиолога, оплачиваете его труд и изобретаете техническое решение.

В его основе — совокупность взаимозависимых микроорганизмов. На языке микробиологии такое сообщество организмов называется консорциумом.

Вы потираете руки: налицо служебное изобретение, остается подать заявку на выдачу патента и запустить консорциум в производство. Главный экономист кладет на стол расчет прибыли.

Реальность напоминает о себе внезапно.

Вы узнаете, что ваш микробиолог уже зарегистрировал патент на изобретение: указал себя в качестве автора и патентообладателя.

Он уверен, что выделил те самые микроорганизмы самостоятельно, вне связи с трудовым договором.

Впереди суд. Его выиграет тот, у кого в рукаве больше козырей. Ниже я показываю семь из них.

Если напротив каждого у вас стоит плюсик, вас ждет успех.

Козырь 1. Существо изобретения

Есть разница между отдельными элементами и их взаимосвязанной совокупностью.

Каждый отдельный микроорганизм имеет свои свойства. Консорциум же не просто объединяет эти свойства, но порождает новое качество.

Это качество недоступно отдельно взятому микроорганизму.

Доказывайте, что специалист должен был изобрести именно консорциум.

Козырь 2. Существо деятельности, в рамках которой получено изобретение

Одно дело — поддержание жизни отдельного микроорганизма. Совсем другое — получение их консорциума. Последнее возможно только через научное исследование.

Научное исследование — не обычная трудовая деятельность. Оно состоит из пяти этапов: выбор направления исследования, теоретическое и экспериментальное исследование и так далее.

Доказывайте, что специалист прошел все этапы научного исследования.

Козырь 3. Основание действий изобретателя

В предыдущем пункте мы договорились, что речь идет о научном исследовании. Таковое проводится на основании технического задания. Это обычная практика.

Будьте готовы представить в суд техническое задание на разработку консорциума микроорганизмов.

Козырь 4. Реальность условий для создания изобретения

Научное исследование — процесс трудоемкий. Обычно оно проводится по основному месту работы, так как у совместителя времени недостаточно.

Научное исследование — процесс затратный. Обычно нужны лаборатории со специальным оборудованием. И оно должно работать, а не просто числиться на балансе.

В отдельных случаях нужны модели для экспериментов. Они тоже должны быть у специалиста.

Создание изобретений в специфической области может потребовать повышение квалификации. Такое повышение должно быть напрямую связано с изобретением.

Доказывайте, что у специалиста были все условия для создания изобретения.

Козырь 5. Предыдущие достижения специалиста не должны перекрывать его работу у вас

Специалист может работать над изобретением до начала работы у вас.

Например, при выполнении дипломной работы или подготовки диссертации: кандидатской или докторской. У него могут быть публикации по теме консорциума микроорганизмов.

Доказывайте, что тема изобретения не имеет связи с предыдущей практикой специалиста.

Поговорите с вашим адвокатом. Он разложит все козыри на составляющие и соберет доказательства того, что единственный владелец прав на изобретение — ваша компания.