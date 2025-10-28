Товарный знак и чужая картинка: сравниваем без ошибок

Две ситуации крутятся вокруг одного: вы — владелец изобразительного товарного знака. Роспатент одобрил картинку стилизованного ежика для вашей компании по производству мультфильмов. Вы — изготовитель посуды с изображениями ежика: на прогулке в лесу, во время уборки дома и так далее.

Если вы владелец товарного знака, то когда-нибудь увидите своего ёжика в карточке товара с посудой.

Встанет вопрос: изображение на посуде нарушает мои интеллектуальные права?

Если вы создаете посуду, то когда-нибудь увидите у себя на столе претензию владельца товарного знака.

Возникнет вопрос: изображение на моей посуде посягает на чужую интеллектуальную собственность?

Ответ на этот вопрос напрямую влияет на бухгалтерский баланс.

Вам придется сравнить обозначения ёжиков между собой: своими силами или пригласив специалиста.

В любом случае, нужно понимать принципы сравнения

1. Сравнение двух обозначений проводится с точки зрения обычного потребителя.

Нет смысла привлекать эксперта: обычный потребитель не обладает специальными знаниями и не видит нюансы.

2. Закон и судебная практика выработали специальный механизм сравнения.

В нем участвуют нормы Гражданского кодекса РФ, одно из постановлений Пленума Верховного Суда РФ и специальные правила, принятые профильным министерством.

Помогают разъяснения Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

3. Цель сравнения - определить вероятность смешения картинки из товарного знака и картинки с посуды. Смешения в сознании обычного потребителя.

4. Вероятность смешения определяется по двум направлениям:

1) исходя из степени сходства между картинками: из товарного знака и с посуды (степень сходства может быть низкая, средняя или высокая);

2) с учетом однородности товаров: посуды из фарфора и тех товаров, для которых зарегистрирован товарный знак (степень однородности может быть низкая, средняя и высокая).

5. Вероятность смешения присутствует, если налицо один из вариантов:

1) картинка с посуды идентична картинке из товарного знака или степень сходства высокая (достаточно низкой степени однородности товаров);

2) картинка с посуды и картинка из товарного знака имеют низкую степень сходства, но товары между собой идентичны или имеют высокую степень сходства.

Подведем итог

Интеллектуальные права владельца товарного знака нарушены, если обоснована вероятность смешения.

В противном случае создатель посуды из фарфора волен помещать своего ёжика на любой части посуды))

Внимание! Схема сравнения товарного знака и картинки отличается от схемы сравнения двух картинок между собой. Например, у двух создателей разной посуды.

Поговорите со своим адвокатом. Он сравнит товарный знак с потенциальными "нарушителями": картинками, словами и другими обозначениями.