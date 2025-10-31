Паушальный взнос: как он влияет на размер ущерба при нарушении интеллектуальных прав?
В лицензионном договоре обычно упоминаются два платежа за аренду интеллектуальной собственности: паушальный взнос и регулярные платежи.
Паушальный взнос - это разовый фиксированный платеж за саму возможность использовать чужие интеллектуальные права.
Регулярный платеж повторяется каждый период, обычно ежемесячно. За использование в своих интересах чужих интеллектуальных прав.
Представим, что вы заключили лицензионный договор, по которому кому-то передали право использовать ваш товарный знак.
И со временем обнаруживаете, что незнакомый вам предприниматель использует переданный товарный знак на вывеске своего СТО.
Переговоры ничего не дали. Вы подаете иск и просите возместить компенсацию. Ее размер - двукратная стоимость права использования товарного знака.
У вас на руках лицензионный договор. В нем - сумма паушального взноса и размер ежемесячного платежа. В соотношении три к одному.
Вы должны выбрать один из двух вариантов:
1) исходить в расчете из суммарной стоимости двух видов вознаграждения;
2) исходить в расчете только из размера ежемесячного платежа или паушального взноса.
Смело выбирайте первый вариант:
1. Закон обязывает лицензиата оплатить владельцу прав вознаграждение.
2. Закон допускает несколько способов расчетов, в том числе разовый платеж и регулярные платежи.
3. Паушальный взнос - разовый платеж, поэтому допускается его включение в сумму расчета компенсации.
4. Закон на вашей стороне, даже если для паушального взноса в лицензионном договоре не установлен срок его действия (в отличие от ежемесячного платежа).
Поговорите со своим адвокатом. Он объяснит, как рассчитать размер компенсации за незаконное использование чужой интеллектуальной собственности.
Подскажите, вам приходилось оспаривать в суде сумму компенсации?
