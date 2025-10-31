Паушальный взнос: как он влияет на размер ущерба при нарушении интеллектуальных прав?

В лицензионном договоре обычно упоминаются два платежа за аренду интеллектуальной собственности: паушальный взнос и регулярные платежи.

Паушальный взнос - это разовый фиксированный платеж за саму возможность использовать чужие интеллектуальные права.

Регулярный платеж повторяется каждый период, обычно ежемесячно. За использование в своих интересах чужих интеллектуальных прав.

Представим, что вы заключили лицензионный договор, по которому кому-то передали право использовать ваш товарный знак.

И со временем обнаруживаете, что незнакомый вам предприниматель использует переданный товарный знак на вывеске своего СТО.

Переговоры ничего не дали. Вы подаете иск и просите возместить компенсацию. Ее размер - двукратная стоимость права использования товарного знака.

У вас на руках лицензионный договор. В нем - сумма паушального взноса и размер ежемесячного платежа. В соотношении три к одному.

Вы должны выбрать один из двух вариантов:

1) исходить в расчете из суммарной стоимости двух видов вознаграждения;

2) исходить в расчете только из размера ежемесячного платежа или паушального взноса.

Смело выбирайте первый вариант:

1. Закон обязывает лицензиата оплатить владельцу прав вознаграждение.

2. Закон допускает несколько способов расчетов, в том числе разовый платеж и регулярные платежи.

3. Паушальный взнос - разовый платеж, поэтому допускается его включение в сумму расчета компенсации.

4. Закон на вашей стороне, даже если для паушального взноса в лицензионном договоре не установлен срок его действия (в отличие от ежемесячного платежа).

Поговорите со своим адвокатом. Он объяснит, как рассчитать размер компенсации за незаконное использование чужой интеллектуальной собственности.