Статья 14.10 КоАП: таможня не досмотрела товар, но позже составила протокол

Ваш товар может быть конфискован по инициативе таможенных органов, даже если не было таможенного досмотра и прошло время после выпуска товаров на рынок России.

Представим, что вы производите алкогольные напитки. Как минимум вам потребуются пробки для бутылок.

Их можно заказать внутри или за пределами России. Во втором случае пробки заходят на отечественный рынок через процедуру таможенного контроля.

Обычно на пробках размещают сведения, подталкивающие к выбору именно вашей продукции. Например, логотип и крылатую фразу.

В погоне за сбытом вы можете упустить детали и разместить на пробках объекты чужой интеллектуальной собственности: картинку или словосочетание.

Таможенные органы вправе в отношении вашей компании составить протокол об административном правонарушении по статье 14.10 и передать материалы в арбитражный суд.

(Статья 14.10 КоАП РФ защищает владельцев товарных знаков и других средств индивидуализации.)

Ваши товары могут избежать таможенного досмотра, может пройти время после выпуска товаров на рынок России, но это не лишает таможню права составить протокол со всеми вытекающими.

Почему?

1. Проведение таможенного досмотра - право таможенного органа.

Таможенный кодекс ЕЭС закрепляет выборочность объектов контроля, поэтому именно сотрудник таможни определяет, досматривать или нет ваши товары.

2. Таможенный орган вправе возбудить административное производство без предварительного таможенного досмотра.

Закон не ограничивает возможности таможни исключительно результатами досмотра. По этому поводу показателен один случай.

Пивоваренная компания оплатила поставку пивных пробок из-за рубежа. Пробки должны были прийти в разные филиалы: ростовский и воронежский.

Через ростовскую таможню пробки прошли без досмотра и были выпущены на территорию России.

Но в воронежской таможне выявили незаконное использование на пробках чужого товарного знака, составили протокол и направили материалы в суд.

В Арбитражном суде Воронежской области компанию привлекли к ответственности.

Ростовская таможня получила информацию от коллег из Воронежа и составила протокол на свою партию. В арбитражном суде признали факт нарушения компанией и поддержали таможню.

3. Закон позволяет привлечь к ответственности по статье 14.10 КоАП РФ в течение года с момента выпуска ваших товаров на территорию России.

4. Материалы другой таможни могут использоваться в доказывании по вашему делу.

Закон рассматривает таможенные органы как единую систему, фактически - одного участника. Поэтому разные таможни - это один участник судебного спора.

Такой подход позволяет использовать как преюдицию материалы другой таможни и судебное решение по ним.

Поговорите со своим адвокатом. Он поможет определить перспективу судебного разбирательства, если по вашей компании открыто производство по статье 14.10 КоАП РФ.