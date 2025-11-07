Видеозапись и чек: хватит ли их для взыскания ущерба за нарушение прав на товарный знак?

Как правило, владелец прав на товарный знак представляет в суд видеозапись покупки контрафакта и чек на товар. Считается, что этого достаточно.

Контрафактный товар - это товар, на который нанесен чужой товарный знак без разрешения владельца знака.

Допустим, вы торгуете инструментами. Вам известны лидеры сегмента, поэтому вы наносите их логотип на свои товары. Логотип внесен в реестр как товарный знак.

Но правообладатель не дремлет.

К вам приходит тайный покупатель и получает от вас образец товара с нарушениями. Процесс покупки заснят, чек на руках.

Что должно быть на видеозаписи, чтобы суд принял ее как доказательство?

1. Внешние обстоятельства видеосъемки.

Такие обстоятельства характеризуют условия съемки. Например, дата видеосъемки, время начала и окончания видеосъемки, имя снимающего.

2. Внутренние обстоятельства видеосъемки.

Такие обстоятельства показывают место съемки, участников купли-продажи, покупаемый товар и его связь с местом.

В идеале должна быть заснята связь места продажи и ответчика - того, к кому предъявлен иск. Например, информация на стенде со сведениями о продавце.

И присутствие чужого товарного знака на купленном товаре.

Аналогична ситуация с кассовым чеком: в идеале в нем должны отражаться внешние и внутренние обстоятельства.

Поговорите со своим адвокатом. Он оценит ваши материалы и подскажет, доказывают ли они нарушение чужих интеллектуальных прав.