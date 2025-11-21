Чужой товарный знак на упаковке: когда не удастся свалить вину на упаковщика?
Допустим, вы заключили договор подряда на производство партии сухофруктов. По итогам работ в сеть магазинов заказчика поступили упакованные результаты: яблоки, груши и курага.
Владелец товарного знака обходил магазины и в одном из них наткнулся на свой товарный знак. Логотип был нанесен рядом с информацией об изготовителе, что облегчило поиск нарушителя.
Правообладатель подошел к делу со всей ответственностью: собрал цифры по объему партии и осмотрел ваш сайт с прайсом. Вместе с нотариусом.
Вам предъявили иск.
Мозговой штурм вашей команды выдал решение: обвинить упаковщика. Благо упаковка - один из этапов работы.
Почему это решение вряд ли сработает?
1. Договор подряда на изготовление партии сухофруктов заключен вами.
Вы отвечаете за все этапы работы: сбор сухофруктов, создание упаковки и расфасовка сухофруктов. Помощь субподрядчика не освобождает вас от последствий его нерадивых действий.
2. На товаре размещен чужой товарный знак без согласия владельца знака.
Вы произвели не сухофрукты, а упакованный товар. На его упаковке ваш идентификатор. Использование чужого товарного знака на упаковке - самостоятельный способ нарушения.
3. В деле отсутствует информация о том, что упаковкой занимался ко-то другой, а не вы.
По закону предприниматели и компании обязаны размещать информацию о товаре, в том числе ее изготовителе.
На упаковке товара нет сведений о том, что кто-то иной участвовал в изготовлении товара, в том числе создании дизайн-макета упаковки.
Сможете доказать, что макет упаковки разработан кем-то другим?
Это лишь добавит вариативности владельцу товарного знака в выборе ответчика: вас или создателя упаковки.
Думаю, все внимание будет у вас: вы производитель товара по договору подряда.
Вы должны были убедиться, что создатель макета упаковки не нарушает закон. Предприниматель привлекается к ответственности, даже если не виноват.
Поговорите со своим адвокатом. Он покажет слабые стороны вашей позиции и подскажет вариант действий.
Случалось ли вам отвечать в суде за нарушения субподрядчиков?
