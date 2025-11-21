Чужой товарный знак на упаковке: когда не удастся свалить вину на упаковщика?

На любом этапе движения товара к полке на упаковке может появиться чужой товарный знак. Именно производитель товара ответит за нарушение.

Допустим, вы заключили договор подряда на производство партии сухофруктов. По итогам работ в сеть магазинов заказчика поступили упакованные результаты: яблоки, груши и курага.

Владелец товарного знака обходил магазины и в одном из них наткнулся на свой товарный знак. Логотип был нанесен рядом с информацией об изготовителе, что облегчило поиск нарушителя.

Правообладатель подошел к делу со всей ответственностью: собрал цифры по объему партии и осмотрел ваш сайт с прайсом. Вместе с нотариусом.

Вам предъявили иск.

Мозговой штурм вашей команды выдал решение: обвинить упаковщика. Благо упаковка - один из этапов работы.

Почему это решение вряд ли сработает?

1. Договор подряда на изготовление партии сухофруктов заключен вами.

Вы отвечаете за все этапы работы: сбор сухофруктов, создание упаковки и расфасовка сухофруктов. Помощь субподрядчика не освобождает вас от последствий его нерадивых действий.

2. На товаре размещен чужой товарный знак без согласия владельца знака.

Вы произвели не сухофрукты, а упакованный товар. На его упаковке ваш идентификатор. Использование чужого товарного знака на упаковке - самостоятельный способ нарушения.

3. В деле отсутствует информация о том, что упаковкой занимался ко-то другой, а не вы.

По закону предприниматели и компании обязаны размещать информацию о товаре, в том числе ее изготовителе.

На упаковке товара нет сведений о том, что кто-то иной участвовал в изготовлении товара, в том числе создании дизайн-макета упаковки.

Сможете доказать, что макет упаковки разработан кем-то другим?

Это лишь добавит вариативности владельцу товарного знака в выборе ответчика: вас или создателя упаковки.

Думаю, все внимание будет у вас: вы производитель товара по договору подряда.

Вы должны были убедиться, что создатель макета упаковки не нарушает закон. Предприниматель привлекается к ответственности, даже если не виноват.

Поговорите со своим адвокатом. Он покажет слабые стороны вашей позиции и подскажет вариант действий.