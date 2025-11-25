ЦОК КПК БСН 24.11 Мобильная
Как не стоит передавать права на программу для ЭВМ: нетипичная деталь

Разработчик создал компьютерную программу и передал интеллектуальные права на нее. После чего не смог защитить программу от копирования.

Почти детективная история. Место действия - Красноярск.

(Следите за руками и держите в уме, что в детективе нет посторонних деталей.)

Программист начал работу над кодом для программного комплекса для тех, кто тестирует две стороны жизни: социальную и психологическую.

В ходе работы пришлось привлечь коллег по цеху: сложная задача оттягивала момент релиза. Благо ребята были порядочные и доки в своем деле.

Код хранили на сервере gitlab - сервисе для создателей программного кода.

Настал час выпуска базовой версии программы на рынок. Быстро подвернулся первый заказчик - дали ему право доступа к программе.

Дело пошло.

Вскоре программист со товарищи поняли, что пора выходить на новый уровень. Зарегистрировали ООО, программист передал обществу исключительное право на программу.

(Конструкция договора отчуждения исключительных прав.)

Общество зарегистрировало программу в Реестре программ для ЭВМ, указав в качестве ее авторов программиста и его коллег.

По одному из договоров доступ к программе был предоставлен заказчику. Однако спустя пару лет до программиста дошла интересная информация –

Параллельно с исполнением договора заказчик поручил другим программистам разработку продукта, код которого заимствован у программы общества.

Модификация программы для ЭВМ без разрешения владельца интеллектуальной собственности - повод для иска в суд.

Так и случилось. Типичен результат судебного разбирательства: другим разработчикам запретили применять код программы общества. Экспертиза сделала свое дело.

Но нетипичен результат работы кассации: решения по делу отменили. Оно снова ушло в суд первой инстанции.

В чем подвох?

Суд по интеллектуальным правам поднял заявку на регистрацию программы общества в Реестра программ для ЭВМ.

И обнаружил занимательный текст: как основание приобретения прав на программу общество указало не договор отчуждения, а тот факт, что общество - работодатель авторов.

По делу доказано, что программу создавал программист вместе с коллегами по цеху.

Но не доказано, что эти коллеги реально были в трудовых отношениях с обществом или программистом (изначально он был ИП).

Один из коллег оспаривал трудовые отношения. А без передачи интеллектуальных прав одним из соавторов рушится вся конструкция передачи прав программисту и обществу.

Плюс сам факт трудовых отношений не гарантирует того, что программа создана именно как служебное произведение.

Конец истории можете отследить по картотеке арбитражных дел, дело А33-8114/2022.

С какого фрагмента текста вам стал ясен ключ к разгадке?

