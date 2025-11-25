Как не стоит передавать права на программу для ЭВМ: нетипичная деталь

Почти детективная история. Место действия - Красноярск.



(Следите за руками и держите в уме, что в детективе нет посторонних деталей.)



Программист начал работу над кодом для программного комплекса для тех, кто тестирует две стороны жизни: социальную и психологическую.



В ходе работы пришлось привлечь коллег по цеху: сложная задача оттягивала момент релиза. Благо ребята были порядочные и доки в своем деле.



Код хранили на сервере gitlab - сервисе для создателей программного кода.



Настал час выпуска базовой версии программы на рынок. Быстро подвернулся первый заказчик - дали ему право доступа к программе.



Дело пошло.



Вскоре программист со товарищи поняли, что пора выходить на новый уровень. Зарегистрировали ООО, программист передал обществу исключительное право на программу.



(Конструкция договора отчуждения исключительных прав.)



Общество зарегистрировало программу в Реестре программ для ЭВМ, указав в качестве ее авторов программиста и его коллег.



По одному из договоров доступ к программе был предоставлен заказчику. Однако спустя пару лет до программиста дошла интересная информация –



Параллельно с исполнением договора заказчик поручил другим программистам разработку продукта, код которого заимствован у программы общества.



Модификация программы для ЭВМ без разрешения владельца интеллектуальной собственности - повод для иска в суд.



Так и случилось. Типичен результат судебного разбирательства: другим разработчикам запретили применять код программы общества. Экспертиза сделала свое дело.



Но нетипичен результат работы кассации: решения по делу отменили. Оно снова ушло в суд первой инстанции.



В чем подвох?



Суд по интеллектуальным правам поднял заявку на регистрацию программы общества в Реестра программ для ЭВМ.



И обнаружил занимательный текст: как основание приобретения прав на программу общество указало не договор отчуждения, а тот факт, что общество - работодатель авторов.



По делу доказано, что программу создавал программист вместе с коллегами по цеху.



Но не доказано, что эти коллеги реально были в трудовых отношениях с обществом или программистом (изначально он был ИП).



Один из коллег оспаривал трудовые отношения. А без передачи интеллектуальных прав одним из соавторов рушится вся конструкция передачи прав программисту и обществу.



Плюс сам факт трудовых отношений не гарантирует того, что программа создана именно как служебное произведение.



Конец истории можете отследить по картотеке арбитражных дел, дело А33-8114/2022.



С какого фрагмента текста вам стал ясен ключ к разгадке?