Доверенные программы для ЭВМ и базы данных: дополнение реестра отечественного ПО
Ранее я выкладывал пост о двух реестрах, в которых рекомендовал разместить информацию о вашем программном обеспечении.
Один из двух реестров - реестр отечественного ПО. Дословно - Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.
С 1 марта 2026 г. в этот реестр включают дополнительную информацию о доверенном программном обеспечении. Соответствующее постановление Правительства РФ принято 28 ноября.
Главное:
1. Перечень доверенного ПО включен в действующий реестр отечественного ПО, которым управляет Минцифры России.
2. ПО включается в перечень, если отвечает специальным требованиям.
Внимание! В постановлении Правительства идет отсылка к части 3.7 статьи 2 федерального закона в области критической информационной инфраструктуры.
Я не увидел такую часть в этой статье. Если вы нашли, поделитесь ссылкой в комментарии, пожл.
3. Порядок включения вашего ПО в перечень:
1) вы подаете заявление в Минцифры России (форма заявления доступна на сайте ведомства в разделе "Реестр программного обеспечения");
2) центром тестирования проводится экспертиза соответствия вашего ПО и требований к доверенному ПО (заключается договор);
3) по итогам экспертизы Минцифры предлагает правительственной комиссии включить сведения о вашем ПО в перечень или отказывает вам в удовлетворении заявления;
4) по поступившему заявлению Минцифры России правительственная комиссия принимает соответствующее решение.
4. Ваше ПО включается в перечень на три года. Не забудьте повторить заявление за три месяца до конца срока.
Поговорите со своим адвокатом. Он сопроводит ваше заявление: с момента его составления до решения правительственной комиссии.
Вам известно, что реестр также дополнен перечнем ПО для собственных нужд компании?
