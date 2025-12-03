ЦОК КПК НР26 02.12 Мобильная
Сергей Пропастин
Интеллектуальные права

Доверенные программы для ЭВМ и базы данных: дополнение реестра отечественного ПО

С 1 марта 2026 г. в Реестр отечественного программного обеспечения встраивается блок с перечнем доверенного российского ПО. Владельцам такого ПО будет проще получать доступ к госфинансам.

Ранее я выкладывал пост о двух реестрах, в которых рекомендовал разместить информацию о вашем программном обеспечении.

Один из двух реестров - реестр отечественного ПО. Дословно - Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

С 1 марта 2026 г. в этот реестр включают дополнительную информацию о доверенном программном обеспечении. Соответствующее постановление Правительства РФ принято 28 ноября.

Главное:

1. Перечень доверенного ПО включен в действующий реестр отечественного ПО, которым управляет Минцифры России.

2. ПО включается в перечень, если отвечает специальным требованиям.

Внимание! В постановлении Правительства идет отсылка к части 3.7 статьи 2 федерального закона в области критической информационной инфраструктуры.

Я не увидел такую часть в этой статье. Если вы нашли, поделитесь ссылкой в комментарии, пожл.

3. Порядок включения вашего ПО в перечень:

1) вы подаете заявление в Минцифры России (форма заявления доступна на сайте ведомства в разделе "Реестр программного обеспечения");

2) центром тестирования проводится экспертиза соответствия вашего ПО и требований к доверенному ПО (заключается договор);

3) по итогам экспертизы Минцифры предлагает правительственной комиссии включить сведения о вашем ПО в перечень или отказывает вам в удовлетворении заявления;

4) по поступившему заявлению Минцифры России правительственная комиссия принимает соответствующее решение.

4. Ваше ПО включается в перечень на три года. Не забудьте повторить заявление за три месяца до конца срока.

Поговорите со своим адвокатом. Он сопроводит ваше заявление: с момента его составления до решения правительственной комиссии.

Вам известно, что реестр также дополнен перечнем ПО для собственных нужд компании?

