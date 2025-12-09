Когда вы видите на чужом сайте свои фотографии, реакция одна: пресечь нарушение и наказать негодяев. Но найти ответчика непросто.

Админ сайта, владелец сайта или третье лицо: кто виноват в нарушении интеллектуальных прав?

Допустим, вы производите и продаете ортопедические матрасы.

Маркетолог убедил вас заказать фотосессию товаров: в фас, анфас и профиль. Интеллектуальные права на фотографии перешли к вам по договору.

Ваш сайт обновился: фото с мебелью засияли в новом ракурсе.

Спустя время вы видите свои фото с другими подписями на сайте конкурента. Логичный шаг - выставить тому претензию и получить компенсацию.

Получаете отказ или полную тишину, закатываете рукава и беретесь за иск в суд.

Выдохните и не торопитесь: не ошибитесь в выборе нарушителя

Того, кто реально выложил ваши произведения искусства на конкретном сайте. Без вашего согласия.

Чем грозит ошибка?

В будущем суд увидит, что иск предъявлен не к нарушителю. Ответчик будет заменен на другого. Надлежащего.

Вы потеряете время: фото продолжат привлекать клиентов конкурента. Или вам придется оплачивать юриста "пострадавшего ответчика": того, кто был привлечен по ошибке.

Кто же надлежащий ответчик?

Таковых три

1. Администратор доменного имени.

Админ - это тот, кто приобрел права на использование доменного имени. К этому имени привязан сайт, на странице которого вы увидели свои фото.

Например, я - администратор доменного имени "ip-advokat" в доменной зоне «ru». К этому имени привязан мой сайт по интеллектуальной собственности.

Но сам по себе сайт никому не интересен. Он полезен лишь тогда, когда его находят потенциальные клиенты.

Именно доменное имя, привязанное к сайту, позволяет вовлечь сайт в сеть Интернет. Поэтому-то админ - первый кандидат на то, чтобы стать адресатом искового заявления о нарушении интеллектуальных прав.

Правоведы в таком случае говорят: по умолчанию.

Админ сайта выполняет две функции: администрирует доменное имя и размещает сайт. Вторую функцию он вправе передать другому, в этом случае админ вряд ли будет нарушителем.

(Если докажет, что сайтом распоряжается не он.)

2. Владелец сайта.

Владелец сайта - тот, кто размещает папку сайта и файлы в нем на вычислительных мощностях провайдера хостинга.

Владелец сайта отвечает за информационную составляющую каждой веб-страницы. Ваши фото размещены на страницах сайта - без владельца сайта не обошлось.

Владелец сайта также выполняет две функции: администрирует структуру сайта и наполняет ее содержанием.

Пример первого - структура маркетплейсов. Ее определяет владелец сайта.

Пример второго - продавец на маркетплейсе. Он наполняет информацией карточку по форме, предложенной владельцем сайта.

Внимание! Если владелец сайта передает вторую функцию другому (как во втором примере), то он может не быть нарушителем. Ему будет ближе роль информационного посредника.

(Если докажет, что информацией на сайте распоряжается не он.)

3. "Арендатор" сайта.

Арендатор сайта - тот, кому владелец сайта разрешил размещать информацию на своем сайте.

Именно арендатор несет ответственность, если на его участке незаконно использованы чужие фотографии.

Важная деталь: все трое могут стать нарушителями.

Например, один товарищ взял на себя домен, второй организовал работу сайта, третий размещает материалы. Прибыль делят поровну.

Поговорите со своим адвокатом. Он оцени ваши материалы и определит настоящего нарушителя. Докажет всю цепочку нарушения.

Судебная практика по теме – Постановление Суда по интеллектуальным правам, 25 ноября 2025 г. по делу А41-606/2025.