Товарный знак: сочетание слов выигрывает, но цельность еще нужно доказать
Представим, что ваш заработок держится на веб-ресурсе по продаже билетов на зрелищные мероприятия.
Логично ваше продвижение в сети "Интернет". Придется серьезно вкладываться, что тянет за собой регистрацию товарного знака.
Какое слово выбрать?
"Афиша" кажется идеальным: объявление о спектакле или концерте. Правда, оно уже занято кем-то другим.
Что делать?
Вариант решения - составить словосочетание с использованием "афиша" и упирать на то, что это не просто соседство двух слов, но их неразрывное единство.
Предупреждаю: провернуть такое можно, но прогулка не из легких!
Вам придется доказать, что сочетание слов является неделимой лексической и семантической конструкцией.
Другими словами, слова из сочетания невозможно рассматривать отдельно друг от друга. Плюс именно в сочетании рождается новый смысл.
Как доказать?
1. Доказать, что новое словосочетание входит в группу синтаксически несвободных (цельных) словосочетаний.
В русском языке все словосочетания по степени спаянности делятся на синтаксически свободные (основная масса) и цельные.
Ко второй группе отосятся:
1) фразеологизмы (устойчивые словосочетания с переносным значением и образностью; например, "бить баклуши");
2) синлексы (словосочетания с устойчивым составом и порядком следования элементов, безОбразные; например, "глазное яблоко").
Если ваше сочетание слов - фразеологизм или синлекс, суд вас поддержит.
Если ни первым, ни вторым не пахнет, идем дальше.
2. Доказать, что с виду самодостаточные слова воспринимаются потребителем как единое целое. В силу композиционного построения.
Например, слова в вашем словосочетании "Сервис Афиша" выстроены в такой очередности не просто так.
Первое слово "Сервис" обозначает принадлежность к вашей площадке. И эта площадка узнаваема большим числом посетителей концертов.
Второе слово "Афиша" уточняет функцию сервиса - возможность приобретения билетов на зрелищные мероприятия.
В итоге рождается новый смысл: не просто сервис и не просто покупка билетов, но веб-площадка для покупки билетов.
Судебная практика знает примеры успешной и неуспешной регистрации товарного знака в виде цельного словосочетания.
Пример первого - решение Суда по интеллектуальным правам от 14 февраля 2023 г. по делу СИП-591/2020.
Пример второго - постановление того же суда от 3 декабря 2025 г. по делу СИП-119/2025.
Поговорите со своим адвокатом. Он оценит ваше словосочетание, включающее чужой товарный знак, и обоснует риски при его регистрации в качестве товарного знака.
