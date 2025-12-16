Товарный знак: сочетание слов выигрывает, но цельность еще нужно доказать

Вы вправе включить в свой товарный знак обозначение из чужого товарного знака. Но только при условии, если новое сочетание слов дает новый смысл.

Представим, что ваш заработок держится на веб-ресурсе по продаже билетов на зрелищные мероприятия.

Логично ваше продвижение в сети "Интернет". Придется серьезно вкладываться, что тянет за собой регистрацию товарного знака.

Какое слово выбрать?

"Афиша" кажется идеальным: объявление о спектакле или концерте. Правда, оно уже занято кем-то другим.

Что делать?

Вариант решения - составить словосочетание с использованием "афиша" и упирать на то, что это не просто соседство двух слов, но их неразрывное единство.

Предупреждаю: провернуть такое можно, но прогулка не из легких!

Вам придется доказать, что сочетание слов является неделимой лексической и семантической конструкцией.

Другими словами, слова из сочетания невозможно рассматривать отдельно друг от друга. Плюс именно в сочетании рождается новый смысл.

Как доказать?

1. Доказать, что новое словосочетание входит в группу синтаксически несвободных (цельных) словосочетаний.

В русском языке все словосочетания по степени спаянности делятся на синтаксически свободные (основная масса) и цельные.

Ко второй группе отосятся:

1) фразеологизмы (устойчивые словосочетания с переносным значением и образностью; например, "бить баклуши");

2) синлексы (словосочетания с устойчивым составом и порядком следования элементов, безОбразные; например, "глазное яблоко").

Если ваше сочетание слов - фразеологизм или синлекс, суд вас поддержит.

Если ни первым, ни вторым не пахнет, идем дальше.

2. Доказать, что с виду самодостаточные слова воспринимаются потребителем как единое целое. В силу композиционного построения.

Например, слова в вашем словосочетании "Сервис Афиша" выстроены в такой очередности не просто так.

Первое слово "Сервис" обозначает принадлежность к вашей площадке. И эта площадка узнаваема большим числом посетителей концертов.

Второе слово "Афиша" уточняет функцию сервиса - возможность приобретения билетов на зрелищные мероприятия.

В итоге рождается новый смысл: не просто сервис и не просто покупка билетов, но веб-площадка для покупки билетов.

Судебная практика знает примеры успешной и неуспешной регистрации товарного знака в виде цельного словосочетания.

Пример первого - решение Суда по интеллектуальным правам от 14 февраля 2023 г. по делу СИП-591/2020.

Пример второго - постановление того же суда от 3 декабря 2025 г. по делу СИП-119/2025.

Поговорите со своим адвокатом. Он оценит ваше словосочетание, включающее чужой товарный знак, и обоснует риски при его регистрации в качестве товарного знака.