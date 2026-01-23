Товарный знак на руках, но не использую. Суд защитит от нарушителя?

Товарный знак защищает ваш логотип или слоган от использования другой компанией. Но поддержит ли вас суд, если товарный знак не работает?

Товарный знак - средство индивидуализации товаров вашей компании: от косметики до недвижимости.

Товарный знак действует в отношении конкретных классов товаров. Например, в отношении автомобилей - вы планируете производить лаки для покрытия корпуса авто.

Обычно товарный знак получают, чтобы защитить текущие продажи. Однако жизнь нелинейна.

Иногда товарный знак временно пылится на полке.

Например, вы оформили ИП или юридическое лицо и только планируете запустить производство автомобильных лаков.

Другой пример - вы выпускали автомобильные лаки, но временно приостановили работу с ними из-за их убыточности.

Именно в этот период вам доложили, что на сайте конкурента размещен ваш товарный знак.

Первый импульс: подать в суд на нарушителя. И сразу же вопрос: защитит ли вас суд от нарушения интеллектуальных прав на товарный знак, который не используется?

На этот момент будет давить нарушитель.

Он заявит в суде, что вы злоупотребляете своим правом, то есть удерживаете товарный знак лишь с намерением причинить вред конкурентам.

Не беспокойтесь, закон на вашей стороне. Но с оговоркой!

1. Регистрация товарного знака не предполагает, что вы должны с первого дня его использовать без остановки.

Конечно, закон позволяет конкурентам досрочно снять защиту с вашего знака. Но обычно для этого должно пройти три года.

2. Одно только неиспользование товарного знака - не повод для отказа в судебной защите.

Да, злоупотребление правом с вашей стороны - весомая заявка для вашего проигрыша в суде. Но, как говорил персонаж фильма "Ширли-мырли", к капусточке нужна и мясная закуска.

Другими словами, к пассивности товарного знака нарушитель должен добавить другие признаки вашего недобросовестного поведения.

Детали такого поведения я описал в посте о том, как защититься от хитрого владельца интеллектуальных прав.

Поговорите со своим адвокатом. Он наведет порядок в вашей ситуации и поможет отбить довод о злоупотреблении правом с вашей стороны.

Интересное по теме –

Постановление Суда по интеллектуальным правам, 28 ноября 2025 г., по делу А45-25970/2024.