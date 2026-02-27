Компания прекратила деятельность: права на ее товарный знак свободны или..?
Товарный знак нужен для того, чтобы связывать в сознании потребителя конкретный продукт с конкретным производителем.
Логично, что такая связь не нужна, если владелец интеллектуальных прав прекратил свою деятельность: не к чему привлекать внимание потребителя.
С момента внесения сведений в ЕГРЮЛ у вас появляется возможность переключить товарный знак на себя. И вместе с ним - стать приоритетом для потребителей.
Перспектива заманчивая.
Вы подаете заявление о прекращении прав на товарный знак. Указываете основание - прекращение деятельности прежнего владельца.
Но Роспатент вам оказывает. В чем может быть дело?
Закон позволяет владельцу интеллектуальной собственности продать ее любому желающему. Например, по договору отчуждения исключительного права на товарный знак.
Любая из сторон договора вправе подать заявление в Роспатент и зарегистрировать переход прав на товарный знак.
Допустим, прежний владелец продал интеллектуальные права на товарный знак и позже прекратил свою деятельность.
Но покупатель-то остался.
И сохранил возможность зарегистрировать переход прав на товарный знак. Причем закон не ограничивает срок такой регистрации!
Покупатель может узнать о вашей заявке и подать заявление о регистрации перехода прав на товарный знак. Роспатент обязан такой переход зарегистрировать.
Да, ваше заявление будет подано раньше.
Но на момент принятия решения по вашему заявлению у Роспатента на руках будет информация о договоре. Со всеми вытекающими для вас негативными последствиями.
Конечно, решение Роспатента можно оспорить в суде. Но суд скорее встанет на сторону покупателя прав на товарный знак.
Изменится ли ситуация, если у Роспатента не будет на руках информации от покупателя о договоре?
Думаю, да. Роспатент будет склонен принять решение в вашу пользу. Но дальнейшую судьбу прав на товарный знак прогнозировать трудно.
С одной стороны, покупатель может обжаловать решение Роспатента в суд, так как договор заключен и срок подачи заявления на регистрацию не нарушен.
С другой стороны, вы вправе указать на то, что именно покупатель несет неблагоприятные последствия своего бездействия: он вовремя не зарегистрировал переход прав на товарный знак.
Поговорите со своим адвокатом. Он изучит детали вашей ситуации и рекомендует вариант действий.
Интересное по теме -
Постановление Суда по интеллектуальным правам, 18 февраля 2026 г., дело СИП-446/025.
Поделитесь в комментарии, какой вы видите выход из этой ситуации.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию