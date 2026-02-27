КПП БСН моб
🔴 Вебинар: АУСН – 2026: разбор полетов, ошибки, сверки с ФНС и алгоритмы спасения →
Сергей Пропастин
Товарный знак

Компания прекратила деятельность: права на ее товарный знак свободны или..?

Закон дозволяет вам забрать себе освободившийся товарный знак, если деятельность его прежнего владельца прекращена. Но есть скрытая преграда.

Товарный знак нужен для того, чтобы связывать в сознании потребителя конкретный продукт с конкретным производителем.

Логично, что такая связь не нужна, если владелец интеллектуальных прав прекратил свою деятельность: не к чему привлекать внимание потребителя.

С момента внесения сведений в ЕГРЮЛ у вас появляется возможность переключить товарный знак на себя. И вместе с ним - стать приоритетом для потребителей.

Перспектива заманчивая.

Вы подаете заявление о прекращении прав на товарный знак. Указываете основание - прекращение деятельности прежнего владельца.

Но Роспатент вам оказывает. В чем может быть дело?

Закон позволяет владельцу интеллектуальной собственности продать ее любому желающему. Например, по договору отчуждения исключительного права на товарный знак.

Любая из сторон договора вправе подать заявление в Роспатент и зарегистрировать переход прав на товарный знак.

Допустим, прежний владелец продал интеллектуальные права на товарный знак и позже прекратил свою деятельность.

Но покупатель-то остался.

И сохранил возможность зарегистрировать переход прав на товарный знак. Причем закон не ограничивает срок такой регистрации!

Покупатель может узнать о вашей заявке и подать заявление о регистрации перехода прав на товарный знак. Роспатент обязан такой переход зарегистрировать.

Да, ваше заявление будет подано раньше.

Но на момент принятия решения по вашему заявлению у Роспатента на руках будет информация о договоре. Со всеми вытекающими для вас негативными последствиями.

Конечно, решение Роспатента можно оспорить в суде. Но суд скорее встанет на сторону покупателя прав на товарный знак.

Изменится ли ситуация, если у Роспатента не будет на руках информации от покупателя о договоре?

Думаю, да. Роспатент будет склонен принять решение в вашу пользу. Но дальнейшую судьбу прав на товарный знак прогнозировать трудно.

С одной стороны, покупатель может обжаловать решение Роспатента в суд, так как договор заключен и срок подачи заявления на регистрацию не нарушен.

С другой стороны, вы вправе указать на то, что именно покупатель несет неблагоприятные последствия своего бездействия: он вовремя не зарегистрировал переход прав на товарный знак.

Поговорите со своим адвокатом. Он изучит детали вашей ситуации и рекомендует вариант действий.

Интересное по теме -

Постановление Суда по интеллектуальным правам, 18 февраля 2026 г., дело СИП-446/025.

Поделитесь в комментарии, какой вы видите выход из этой ситуации.

Информации об авторе

Сергей Пропастин

Сергей Пропастин

адвокат в Коллегия адвокатов

4 подписчика64 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяШкола