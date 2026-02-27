Компания прекратила деятельность: права на ее товарный знак свободны или..?

Товарный знак нужен для того, чтобы связывать в сознании потребителя конкретный продукт с конкретным производителем.



Логично, что такая связь не нужна, если владелец интеллектуальных прав прекратил свою деятельность: не к чему привлекать внимание потребителя.



С момента внесения сведений в ЕГРЮЛ у вас появляется возможность переключить товарный знак на себя. И вместе с ним - стать приоритетом для потребителей.



Перспектива заманчивая.



Вы подаете заявление о прекращении прав на товарный знак. Указываете основание - прекращение деятельности прежнего владельца.



Но Роспатент вам оказывает. В чем может быть дело?



Закон позволяет владельцу интеллектуальной собственности продать ее любому желающему. Например, по договору отчуждения исключительного права на товарный знак.



Любая из сторон договора вправе подать заявление в Роспатент и зарегистрировать переход прав на товарный знак.



Допустим, прежний владелец продал интеллектуальные права на товарный знак и позже прекратил свою деятельность.



Но покупатель-то остался.



И сохранил возможность зарегистрировать переход прав на товарный знак. Причем закон не ограничивает срок такой регистрации!



Покупатель может узнать о вашей заявке и подать заявление о регистрации перехода прав на товарный знак. Роспатент обязан такой переход зарегистрировать.



Да, ваше заявление будет подано раньше.



Но на момент принятия решения по вашему заявлению у Роспатента на руках будет информация о договоре. Со всеми вытекающими для вас негативными последствиями.



Конечно, решение Роспатента можно оспорить в суде. Но суд скорее встанет на сторону покупателя прав на товарный знак.



Изменится ли ситуация, если у Роспатента не будет на руках информации от покупателя о договоре?



Думаю, да. Роспатент будет склонен принять решение в вашу пользу. Но дальнейшую судьбу прав на товарный знак прогнозировать трудно.



С одной стороны, покупатель может обжаловать решение Роспатента в суд, так как договор заключен и срок подачи заявления на регистрацию не нарушен.



С другой стороны, вы вправе указать на то, что именно покупатель несет неблагоприятные последствия своего бездействия: он вовремя не зарегистрировал переход прав на товарный знак.



Поговорите со своим адвокатом. Он изучит детали вашей ситуации и рекомендует вариант действий.



Интересное по теме -



Постановление Суда по интеллектуальным правам, 18 февраля 2026 г., дело СИП-446/025.



Поделитесь в комментарии, какой вы видите выход из этой ситуации.