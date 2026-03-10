КПП АУСН моб
Сергей Пропастин
Интеллектуальные права

Товар на маркетплейсе: скрытый повод к иску о нарушении чужих интеллектуальных прав

Маркетплейс сродни минному полю: владелец товара нарвется на иск там, где обычному человеку ничего не будет.

Представим, что вы торгуете продуктами питания, бытовой химией или товарами для животных. Список открыт.

Вы закупаете товары и заводите на каждый свою карточку: выкладываете данные о товаре и прикрепляете фотографии.

Все прозрачно: от переговоров до договоров поставки. Налоги платятся вовремя и без утайки.

Неожиданно вы получаете притензию.

В ней целвх два требования: выплатить 100.000 рублей и прекратить нарушать чужие права на фотографию.

Бред, конечно. Ведь вы закупаете товар у производителя именно для того, чтобы избежать подобных обвинений.

Собираете совещание с участием штатного юриста.

По итогам пишете ответ владельцу прав, уповая на два обстоятельства:

1. На упаковке с лакомством действительно изображена такса с лакомством.

Но это не нарушение закона. Такое изображение характеризует товар: конкретное лакомство предназначено для конкретной породы собак.

2. На упаковку реально нанесен фотоснимок, сделанный не вами. И фото может принадлежать автору претензии.

Но вы не нарушали закон, так как именно производитель лакомства выбрал это фото для размещения на упаковке.

Почему такая позиция проиграет в суде?

1. Фотография - это произведение искусства, то есть результат интеллектуальной деятельности.

2. Закон защищает интеллектуальные права автора или иного владельца любого результата интеллектуальной деятельности.

3. Нарушитель - это тот, кто поместил на упаковку чужой результат интеллектуальной деятельности без согласия владельца прав.

Вы не помещали эту фотографию на упаковку и искренне верили в то, что производитель соблюдает закон.

Но вы - предприниматель: ИП или компания. Закон же закрепляет норму о том, что предприниматель нарушает интеллектуальные права, даже если не виноват.

Вы использовали чужие интеллектуальные права - к вам предъявили иск и с вас взыскали компенсацию - вы предъявляете иск к производителю и возвращаете свои деньги.

По-другому не получится.

Внимание! Если вы продолжаете торговать товаром с чужой фотографией, сумму компенсации вырастет.

Поговорите со своим адвокатом. Он проверит претензию и подскажет, как действовать после ее получения.

Постановление Суда по интеллектуальным правам, 25 февраля 2026 г., дело А61-5596/2024.

Вы проверяете картинки на упаковках товаров перед их размещением в карточках товаров?

Информации об авторе

Сергей Пропастин

Сергей Пропастин

адвокат в Коллегия адвокатов

4 подписчика67 постов

