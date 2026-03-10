Товар на маркетплейсе: скрытый повод к иску о нарушении чужих интеллектуальных прав

Представим, что вы торгуете продуктами питания, бытовой химией или товарами для животных. Список открыт.



Вы закупаете товары и заводите на каждый свою карточку: выкладываете данные о товаре и прикрепляете фотографии.



Все прозрачно: от переговоров до договоров поставки. Налоги платятся вовремя и без утайки.



Неожиданно вы получаете притензию.



В ней целвх два требования: выплатить 100.000 рублей и прекратить нарушать чужие права на фотографию.



Бред, конечно. Ведь вы закупаете товар у производителя именно для того, чтобы избежать подобных обвинений.



Собираете совещание с участием штатного юриста.



По итогам пишете ответ владельцу прав, уповая на два обстоятельства:



1. На упаковке с лакомством действительно изображена такса с лакомством.



Но это не нарушение закона. Такое изображение характеризует товар: конкретное лакомство предназначено для конкретной породы собак.



2. На упаковку реально нанесен фотоснимок, сделанный не вами. И фото может принадлежать автору претензии.



Но вы не нарушали закон, так как именно производитель лакомства выбрал это фото для размещения на упаковке.



Почему такая позиция проиграет в суде?



1. Фотография - это произведение искусства, то есть результат интеллектуальной деятельности.



2. Закон защищает интеллектуальные права автора или иного владельца любого результата интеллектуальной деятельности.



3. Нарушитель - это тот, кто поместил на упаковку чужой результат интеллектуальной деятельности без согласия владельца прав.



Вы не помещали эту фотографию на упаковку и искренне верили в то, что производитель соблюдает закон.



Но вы - предприниматель: ИП или компания. Закон же закрепляет норму о том, что предприниматель нарушает интеллектуальные права, даже если не виноват.



Вы использовали чужие интеллектуальные права - к вам предъявили иск и с вас взыскали компенсацию - вы предъявляете иск к производителю и возвращаете свои деньги.



По-другому не получится.



Внимание! Если вы продолжаете торговать товаром с чужой фотографией, сумму компенсации вырастет.



Поговорите со своим адвокатом. Он проверит претензию и подскажет, как действовать после ее получения.



Постановление Суда по интеллектуальным правам, 25 февраля 2026 г., дело А61-5596/2024.



Вы проверяете картинки на упаковках товаров перед их размещением в карточках товаров?