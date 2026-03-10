Товар на маркетплейсе: скрытый повод к иску о нарушении чужих интеллектуальных прав
Представим, что вы торгуете продуктами питания, бытовой химией или товарами для животных. Список открыт.
Вы закупаете товары и заводите на каждый свою карточку: выкладываете данные о товаре и прикрепляете фотографии.
Все прозрачно: от переговоров до договоров поставки. Налоги платятся вовремя и без утайки.
Неожиданно вы получаете притензию.
В ней целвх два требования: выплатить 100.000 рублей и прекратить нарушать чужие права на фотографию.
Бред, конечно. Ведь вы закупаете товар у производителя именно для того, чтобы избежать подобных обвинений.
Собираете совещание с участием штатного юриста.
По итогам пишете ответ владельцу прав, уповая на два обстоятельства:
1. На упаковке с лакомством действительно изображена такса с лакомством.
Но это не нарушение закона. Такое изображение характеризует товар: конкретное лакомство предназначено для конкретной породы собак.
2. На упаковку реально нанесен фотоснимок, сделанный не вами. И фото может принадлежать автору претензии.
Но вы не нарушали закон, так как именно производитель лакомства выбрал это фото для размещения на упаковке.
Почему такая позиция проиграет в суде?
1. Фотография - это произведение искусства, то есть результат интеллектуальной деятельности.
2. Закон защищает интеллектуальные права автора или иного владельца любого результата интеллектуальной деятельности.
3. Нарушитель - это тот, кто поместил на упаковку чужой результат интеллектуальной деятельности без согласия владельца прав.
Вы не помещали эту фотографию на упаковку и искренне верили в то, что производитель соблюдает закон.
Но вы - предприниматель: ИП или компания. Закон же закрепляет норму о том, что предприниматель нарушает интеллектуальные права, даже если не виноват.
Вы использовали чужие интеллектуальные права - к вам предъявили иск и с вас взыскали компенсацию - вы предъявляете иск к производителю и возвращаете свои деньги.
По-другому не получится.
Внимание! Если вы продолжаете торговать товаром с чужой фотографией, сумму компенсации вырастет.
Поговорите со своим адвокатом. Он проверит претензию и подскажет, как действовать после ее получения.
Постановление Суда по интеллектуальным правам, 25 февраля 2026 г., дело А61-5596/2024.
Вы проверяете картинки на упаковках товаров перед их размещением в карточках товаров?
