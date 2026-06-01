Сервис Mpstats: законна ли ссылка на него для доказывания суммы ущерба?

Вы вправе получить компенсацию с нарушителя ваших интеллектуальных прав. Дело за малым - доказать число нарушений и прикинуть сумму компенсации.

Представим, что по вашему заказу создан макет дизайна фирменной упаковки. И вы зарегистрировали товарный знак в виде оригинального изображения.

Запустили продажи и через время заметили в карточке чужого товара на маркетплейсе знакомые фирменную упаковку и товарный знак на ней.

Вы решили взыскать компенсацию с нарушителя.

Ее размер зависит от числа проданных товаров, какой бы вариант расчета вы не выбрали: от 10 тысяч до 2 млн рублей или в двойном размере цены контрафактного товара.

Как узнать число проданных товаров?

Вывожу за скобки бухгалтерские документы нарушителя: вряд ли он их представит.

Остается внутренняя статистика конкретного маркетплейса. Например, Озона. Но она доступна максимум за последние 28 дней.

Или внешние данные стороннего сервиса. Чаще всего в судебной практике я стакиваюсь с сервисом Mpstats в доменной зоне ".io".

Допустимо ли представлять суду отчет этого сервиса о количестве проданных товаров и их цене, учитывая приблизительный характер сведений?

Допустимо и очень удобно.

Мои аргументы:

1. Законодатель позволил вам взыскать с нарушителя компенсацию именно для того, чтобы облегчить сбор доказательств.

Вы можете взыскать с нарушителя ущерб или заменяющую его компенсацию.

Ущерб предполагает объективный расчет, где нет места предположениям. Компенсация допускает расчет в ситуации, когда у вас нет доступа к объективным данным нарушителя.

2. Закон не закрепляет список доказательств, которыми вы можете доказать количество и стоимость проданных товаров.

Вы можете представлять информацию из сети "Интернет", обращаясь к независимым от вас источникам. Один из таких источников - сервис mpstats.

3. Сервис Mpstats выдает аналитику отдельных маркетплейсов. Он не предназначен для точного подсчета объема и цены товаров, его сведения ориентировочны.

Понятно, что Mpstats проигрывает объективным данным нарушителя. Но это если он такие данные озвучивает.

Судя по тому, что я вижу в судебной практике, нарушители повально уходят от передачи суду своих финансовых данных.

В этом случае сервис Mpstats выходит на первый план как единственный источник доказательства числа проданных товаров и их цены.

4. Маркетплейсы тоже не торопятся представлять суду статистику за период, нужный правообладателю.

В одном из решений, где упоминается Wb, наткнулся на ответ этого маркетплейса. Площадка отказалась передавать суду сведения, так как не ведет такой учет.

Почти месяц назад по одному из своих дел я направил адвокатский запрос в Озон. Жду ответ, надеюсь, они поделятся цифрами или хотя бы скажут, что готовы передать их суду.

Поговорите со своим адвокатом. Он поможет рассчитать сумму компенсации за посягательство на вашу интеллектуальную собственность.

Постановление Суда по интеллектуальным правам, 6 мая 2026 г., дело А15-5553/2024.